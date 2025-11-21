Mindent szórnak a pesti parketten, aminek csak köze lehet a védelmi szektorhoz - vételi alkalmak nyílhatnak

Az elmúlt hónapok hadiipari raliját élvező magyar részvényeket is elérte a Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve nyomán támadt eladási hullám. Amíg a védelmi szektor felívelésében a 4iG és a Rába vásárlása volt a legkézenfekvőbb választás a hadiipari kitettség növelésére, úgy a kitárazáskor is kéznél van ez a páros. Ezeket szórják a befektetők, akik az elmúlt években egyre több védelmi megrendelést besöprő Navigatort is megtalálták. A részvények 4-5 százalékot szánkáztak. Mélyebb korrekció akár vételi alkalmat is kínálhat a szektorban középtávon gondolkodó befektetőknek.

Hirtelen kegyvesztett lett a hadiipar / Fotó: Kallus György

Beszakadt a pesti parkett a hadiipar alatt

A második legforgalmasabb papír pénteken a 4iG, melyet blue chipnyi forgalommal szórnak a pesti parkettre.

Az elmúlt hónapok hazai sztárpapírjának kurzusa 4650 forintról 4450 forintig zuhant,

majd 4 550 forintig kapaszkodott vissza. Ezen a szinten már

megjelentek a vásárlók is.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy évvel ezelőtt még ezer forint alatt jegyezték a részvényt.