Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
4iG Nyrt
tőzsde

Mindent szórnak a pesti parketten, aminek csak köze lehet a védelmi szektorhoz - vételi alkalmak nyílhatnak

Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve a pesti tőzsdén is kihúzta a szőnyeget a szektor alól. Most eldobják a hosszú hónapok óta túlértékelt hadiipari részvényeket. A mélyebb korrekció akár vételi alkalmat is kínálhat, hiszen aligha gondolhatja bárki, hogy múzeumba kerülnek a fegyverek.
Faragó József
2025.11.21, 15:36
Frissítve: 2025.11.21, 19:08

Az elmúlt hónapok hadiipari raliját élvező magyar részvényeket is elérte a Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve nyomán támadt eladási hullám. Amíg a védelmi szektor felívelésében a 4iG és a Rába vásárlása volt a legkézenfekvőbb választás a hadiipari kitettség növelésére, úgy a kitárazáskor is kéznél van ez a páros. Ezeket szórják a befektetők, akik az elmúlt években egyre több védelmi megrendelést besöprő Navigatort is megtalálták. A részvények 4-5 százalékot szánkáztak. Mélyebb korrekció akár vételi alkalmat is kínálhat a szektorban középtávon gondolkodó befektetőknek.

hadiipar
Hirtelen kegyvesztett lett a hadiipar / Fotó: Kallus György

Beszakadt a pesti parkett a hadiipar alatt

A második legforgalmasabb papír pénteken a 4iG, melyet blue chipnyi forgalommal szórnak a pesti parkettre. 

Az elmúlt hónapok hazai sztárpapírjának kurzusa 4650 forintról  4450 forintig zuhant, 

majd 4 550 forintig kapaszkodott vissza. Ezen a szinten már 

megjelentek a vásárlók is.

 Arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy évvel ezelőtt még ezer forint alatt jegyezték a részvényt.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény2025.11.21.
Utolsó ár: 4,610 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel, s az a lehetőség, hogy a cseh CSG  és a magyar 4iG párosa regionális hadiipai gyártóhellyé fejlesztheti. A Rába kurzusa 3950 forintról 3820 forintig esett. Igaz, a papír egy évvel ezelőtt 1300 forintnál ejtőzött.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény2025.11.21.
Utolsó ár: 3,840 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A védelmi iparba történő beszállításhoz engedélyekkel rendelkező és egyre több megrendelést besöprő Navigator árfolyama 99 forintról csúszott 95 forintra. A papírt pár napja még 104 forinton jegyezték, míg egy éve 80 forint alatt mozgott.

NAVIGATOR részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
NAVIGATOR részvény2025.11.21.
Utolsó ár: 95 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Gyásznapot tart a védelmi szektor Európában

Csaknem 7 százalékot zuhant pénteken délelőtt a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat részvényárfolyama, 

miután kiszivárgott Donald Trump amerikai elnök béketervének tartalma.

Míg a tankokhoz, hadihajókhoz és repülőgépekhez hajtás- és vezérlőtechnológiát szállító Renk részvényei közel 9 százalékkal gyengültek. De bő 7 százalékkal visszavetette a katonai radarrendszereket, optikai eszközöket és elektronikus hadviselési rendszereket fejlesztő és gyártó Hensoldt papírjait is a béke lehetősége. A frankfurti tőzsdén nemrégiben debütált Thyssenkrupp Marine System (TKMS) hadihajó- és tengeralattjáró-gyártó is folyamatosan veszít értékéből: délben már 12 bő 5 százalékos volt a mínusz.

Rendkívüli: Megdöbbentő bejelentést tettek a béketervről Zelenszkij európai szövetségesei: Ukrajna elvesztette a háborút?

Véget ért az amerikai béketervről sürgősséggel összerántott brit–francia–német telekonferencia, az eredményről a német kormány számolt be, és nehéz eldönteni, melyik része a megdöbbentőbb az erről szóló rövid Bloomberg-jelentésnek. Akár az is kiolvasható belőle, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij fő szövetségesei elfogadták: Ukrajna elvesztette a háborút. Jönnek a részletek. Bővebben>>>

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu