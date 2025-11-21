Mindent szórnak a pesti parketten, aminek csak köze lehet a védelmi szektorhoz - vételi alkalmak nyílhatnak
Az elmúlt hónapok hadiipari raliját élvező magyar részvényeket is elérte a Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve nyomán támadt eladási hullám. Amíg a védelmi szektor felívelésében a 4iG és a Rába vásárlása volt a legkézenfekvőbb választás a hadiipari kitettség növelésére, úgy a kitárazáskor is kéznél van ez a páros. Ezeket szórják a befektetők, akik az elmúlt években egyre több védelmi megrendelést besöprő Navigatort is megtalálták. A részvények 4-5 százalékot szánkáztak. Mélyebb korrekció akár vételi alkalmat is kínálhat a szektorban középtávon gondolkodó befektetőknek.
Beszakadt a pesti parkett a hadiipar alatt
A második legforgalmasabb papír pénteken a 4iG, melyet blue chipnyi forgalommal szórnak a pesti parkettre.
Az elmúlt hónapok hazai sztárpapírjának kurzusa 4650 forintról 4450 forintig zuhant,
majd 4 550 forintig kapaszkodott vissza. Ezen a szinten már
megjelentek a vásárlók is.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy évvel ezelőtt még ezer forint alatt jegyezték a részvényt.
Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel, s az a lehetőség, hogy a cseh CSG és a magyar 4iG párosa regionális hadiipai gyártóhellyé fejlesztheti. A Rába kurzusa 3950 forintról 3820 forintig esett. Igaz, a papír egy évvel ezelőtt 1300 forintnál ejtőzött.
A védelmi iparba történő beszállításhoz engedélyekkel rendelkező és egyre több megrendelést besöprő Navigator árfolyama 99 forintról csúszott 95 forintra. A papírt pár napja még 104 forinton jegyezték, míg egy éve 80 forint alatt mozgott.
Gyásznapot tart a védelmi szektor Európában
Csaknem 7 százalékot zuhant pénteken délelőtt a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat részvényárfolyama,
miután kiszivárgott Donald Trump amerikai elnök béketervének tartalma.
Míg a tankokhoz, hadihajókhoz és repülőgépekhez hajtás- és vezérlőtechnológiát szállító Renk részvényei közel 9 százalékkal gyengültek. De bő 7 százalékkal visszavetette a katonai radarrendszereket, optikai eszközöket és elektronikus hadviselési rendszereket fejlesztő és gyártó Hensoldt papírjait is a béke lehetősége. A frankfurti tőzsdén nemrégiben debütált Thyssenkrupp Marine System (TKMS) hadihajó- és tengeralattjáró-gyártó is folyamatosan veszít értékéből: délben már 12 bő 5 százalékos volt a mínusz.
