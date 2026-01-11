Deviza
Lövöldözés, paprika spray és téglák: megdöbbentő támadások a MÁV és a Volán járatain

Elsősorban a jegyvizsgálókkal erőszakoskodnak az utasok. A MÁV csoport munkatársait közel 200 esetben támadtak meg.
2026.01.11, 14:50

Tavaly összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a MÁV csoport dolgozóit – közölte az állami csoport.

A MÁV csoport munkatársait közel 200 esetben támadtak meg / Fotó: MÁV

A jegyvizsgálók és járművezetők közfeladatot ellátó személyek, így bántalmazásuk szabadságvesztéssel büntethető. Megemelt létszámban irányítanak biztonsági személyzetet, vasútőrt, ahol több a súlyos fenyegetés, atrocitás, és újabb testkamerákat szereznek be.

A támadások döntő többsége, 126 eset a vasúti üzletág munkatársait – elsősorban a jegyvizsgálókat – érintette. 

A legkritikusabb vonalak közé tartozik 

  • a ceglédi (100a), 
  • a szobi (70-es), 
  • és a székesfehérvári (30a) vonal, 
  • valamint a pécsi (40-es) fővonal esetében Ercsi és vonzáskörzete.

A Volán-járművezetőket 48 alkalommal érte támadás, leginkább 

  • Pest, 
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 
  • és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben.

A HÉV-en szolgálókat tavaly 5 esetben bántalmazták, a tendencia javuló, hiszen mind az 5 incidens az első negyedévben történt, azóta szerencsére nem történt hasonló szituáció a HÉV-járatokon.

Az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed:  egy székesfehérvári helyi Volán járatra gépkocsiból lőttek rá fegyvernek látszó tárggyal, Újfehértónál egy utastársát védő jegyvizsgálót fújtak le paprika spray-vel, Alsózsolcánál téglával dobták meg a buszvezetőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, több esetben késsel fenyegették meg a dolgozókat, jellemzően a menetjegy hiánya miatti konfliktusok során. 

A MÁV csoport minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz, és jogi segítséget, valamint mentális támogatást nyújtunk a bántalmazott kollégáinknak. A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett közel 200 testkamera.

Az állami csoport figyelmeztet, hogy közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amelyért szigorú büntetés jár. Erre az állomásokon, vonatokon, buszokon is rendszeresen felhívják a figyelmet. 

A biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködnek a rendőrséggel és a vagyonőrökkel, a kritikus vonalszakaszokon még több járathoz irányítunk biztonsági személyzetet, vasútőröket, rendőröket, ezenkívül már előkészítés fázisában jár újabb testkamerák beszerzése is a jegyvizsgálók részére. Az új beszerzésű járművek mindegyikén – legyen szó vonatról vagy buszról – már alapkövetelmény a fedélzeti kamerák beépítése.

