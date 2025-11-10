Csúcsra futott a BUX, pattant az OTP és a Mol, bivalyerős a forint
A BUX 108 134 ponton nyitott, ami háromnegyed százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe rögtön csúcsra futott, míg az erősödő forint támaszt tört.
Amerikai hírek fűtik az ázsiai piacot
Pénteken kisebb pozitív korrekcióval zártak az amerikai részvényindexek, szoros kivételt képezett a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, mely kicsit lejjebb csúszott.
Véget érhet a kormányzati leállás az Egyesült Államokban: tegnap este 60-40 arányban megszavazta a szenátus a törvényjavaslatot, mely a működést 2026. január 30-ig finanszírozná. Emiatt
a tengerentúli piacon pozitív hangulat várható.
Ázsiában is felfelé tartanak az indexek. A hongkongi Hang Seng másfél százalékot pattant. A kontinentális kínai Sanghaj Composite háromnegyed százalékot emelkedett, míg a japán Nikkei közel másfél százalékot.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 1 százalék feletti emelkedéssel kezdhetik a hetet.
Pesti parkett: rekordszinten az OTP
Megállapodás született Magyarország és az Egyesült Államok között. A pénteki találkozón többek között szankciómentességről, „pénzügyi csomagról”, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állampodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az oroszolaj- és -földgáz-vásárlásra szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II. erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.
Az OTP 32 660 forinton nyitott, ami bő félszázalékos emelkedés. Egyúttal
újra rekordszinten az árfolyam.
A Mol 3 ezer forint felett nyitott, közel 3 százalékot pattanva.
A Richterre célárcsökkentések érkeztek: a Jefferies 13 837 forintról 13 750 forintra, vételi ajánlás mellett, míg a Santander Biuro Maklerskie 12 ezer forintról 11 ezer forintra csökkentette a célárfolyamot, semleges ajánlás mellett.
11 elemzőből 9 vételre, egy tartásra, egy eladásra javasolja a részvényt,
a medián-célárfolyam jelenleg 12 520 forint.
A Richter 9900 forintnál kezdett, s ez egyharmad százalékos plusz.
A Magyar Telekom 1774 forintnál startolt, egyharmad százalékot csúszva.
A 4iG volt az elmúlt hetek sztárja, most 5 százalékos eséssel nyitott.
Támaszt tört a forint
Pénteken újabb hullámban erősödött a hazai fizetőeszköz, az euró-forint jegyzése a 385-ös szint alá süllyedt.
Technikai támasz 384 közelében húzódik.
Hétfőn reggel már ezzel a támasszal birkózott a forint, 383,95-ig leszúrva. Majd nyitás után már 383,5 közelében járt, letörve a támaszt.
Kérdés, mennyire lesz szignifikáns a letörés.