Csúcsra futott a BUX, pattant az OTP és a Mol, bivalyerős a forint

Az amerikai tárgyalásokra a Mol reagált a legjobban, míg az elmúlt hetekben ralizó 4iG piacán profitrealizálás indult. A forint már reggel támaszt tört.
Faragó József
2025.11.10, 09:18
Frissítve: 2025.11.10, 10:32

A BUX 108 134 ponton nyitott, ami háromnegyed százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe rögtön csúcsra futott, míg az erősödő forint támaszt tört.

pesti parkett
 Mi lesz a pesti parketten Amerika után? / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai hírek fűtik az ázsiai piacot

Pénteken kisebb pozitív korrekcióval zártak az amerikai részvényindexek, szoros kivételt képezett a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, mely kicsit lejjebb csúszott.

Véget érhet a kormányzati leállás az Egyesült Államokban: tegnap este 60-40 arányban megszavazta a szenátus a törvényjavaslatot, mely a működést 2026. január 30-ig finanszírozná. Emiatt 

a tengerentúli piacon pozitív hangulat várható.

Ázsiában is felfelé tartanak az indexek. A hongkongi Hang Seng másfél százalékot pattant. A kontinentális kínai Sanghaj Composite háromnegyed százalékot emelkedett, míg a japán Nikkei közel másfél százalékot. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 1 százalék feletti emelkedéssel kezdhetik a hetet.

Pesti parkett: rekordszinten az OTP

Megállapodás született Magyarország és az Egyesült Államok között. A pénteki találkozón többek között szankciómentességről, „pénzügyi csomagról”, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állampodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az oroszolaj- és -földgáz-vásárlásra szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II. erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.

Az OTP 32 660 forinton nyitott, ami bő félszázalékos emelkedés. Egyúttal 

újra rekordszinten az árfolyam. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény11:20:30
Árfolyam: 32,900 HUF +430 / +1.31 %
Forgalom: 9,603,863,970 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 3 ezer forint felett nyitott, közel 3 százalékot pattanva.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény11:17:15
Árfolyam: 2,986 HUF +66 / +2.21 %
Forgalom: 1,027,263,114 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richterre célárcsökkentések érkeztek: a Jefferies 13 837 forintról 13 750 forintra, vételi ajánlás mellett, míg a Santander Biuro Maklerskie 12 ezer forintról 11 ezer forintra csökkentette a célárfolyamot, semleges ajánlás mellett. 

11 elemzőből 9 vételre, egy tartásra, egy eladásra javasolja a részvényt,

a medián-célárfolyam jelenleg 12 520 forint. 

A Richter 9900 forintnál kezdett, s ez egyharmad százalékos plusz. 

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény11:20:45
Árfolyam: 9,930 HUF +80 / +0.81 %
Forgalom: 730,699,690 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom  1774 forintnál startolt, egyharmad százalékot csúszva. 

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény11:19:35
Árfolyam: 1,776 HUF -4 / -0.23 %
Forgalom: 278,959,810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG volt az elmúlt hetek sztárja, most 5 százalékos eséssel nyitott.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény11:20:03
Árfolyam: 4,730 HUF -165 / -3.49 %
Forgalom: 2,072,534,185 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Támaszt tört a forint

Pénteken újabb hullámban erősödött a hazai fizetőeszköz, az euró-forint jegyzése a 385-ös szint alá süllyedt. 

Technikai támasz 384 közelében húzódik.

Hétfőn reggel már ezzel a támasszal birkózott a forint, 383,95-ig leszúrva. Majd nyitás után már 383,5 közelében járt, letörve a támaszt.

Kérdés, mennyire lesz szignifikáns a letörés.  

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
383.2886 -0.38%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

