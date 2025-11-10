Csúcsra futott a BUX, pattant az OTP és a Mol, bivalyerős a forint

A BUX 108 134 ponton nyitott, ami háromnegyed százalékos plusz. Ezzel a pesti parkett vezető indexe rögtön csúcsra futott, míg az erősödő forint támaszt tört.

Mi lesz a pesti parketten Amerika után? / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai hírek fűtik az ázsiai piacot

Pénteken kisebb pozitív korrekcióval zártak az amerikai részvényindexek, szoros kivételt képezett a technológiai fókuszú Nasdaq Composite, mely kicsit lejjebb csúszott.

Véget érhet a kormányzati leállás az Egyesült Államokban: tegnap este 60-40 arányban megszavazta a szenátus a törvényjavaslatot, mely a működést 2026. január 30-ig finanszírozná. Emiatt

a tengerentúli piacon pozitív hangulat várható.

Ázsiában is felfelé tartanak az indexek. A hongkongi Hang Seng másfél százalékot pattant. A kontinentális kínai Sanghaj Composite háromnegyed százalékot emelkedett, míg a japán Nikkei közel másfél százalékot.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 1 százalék feletti emelkedéssel kezdhetik a hetet.

Pesti parkett: rekordszinten az OTP

Megállapodás született Magyarország és az Egyesült Államok között. A pénteki találkozón többek között szankciómentességről, „pénzügyi csomagról”, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állampodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az oroszolaj- és -földgáz-vásárlásra szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II. erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.

Az OTP 32 660 forinton nyitott, ami bő félszázalékos emelkedés. Egyúttal