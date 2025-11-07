A 4iG volt a nap sztárja a pesti parketten, szétgyúrta magát a forint

A BUX 107 306 ponton zárt, bő egyharmad százalékos pluszban. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG-et. A forint az erős oldalon várja a washingtoni híreket.

A pesti parkett Amerikára figyelt / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikát nyomasztja a kormányzati leállás

A fogyasztói hangulat indexe rekordalacsony szintre esett, amit az elhúzódó kormányzati leállás okoz.

A széles piacot leképező S&P 500 index 1 százalékot esett. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite indexnek április óta nem volt ilyen gyenge hete. Pénteken közel 2 százalékot szánkázott. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot csúszott.

Pesti parkett: robog a hadiipari rali

Az OTP 32 470 forinton zárt, ami minimális emelkedés.