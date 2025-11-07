Deviza
EUR/HUF384.17 -0.5% USD/HUF331.79 -0.76% GBP/HUF436.87 -0.57% CHF/HUF412.54 -0.54% PLN/HUF90.57 -0.32% RON/HUF75.52 -0.54% CZK/HUF15.81 -0.39% EUR/HUF384.17 -0.5% USD/HUF331.79 -0.76% GBP/HUF436.87 -0.57% CHF/HUF412.54 -0.54% PLN/HUF90.57 -0.32% RON/HUF75.52 -0.54% CZK/HUF15.81 -0.39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27% BUX107,306.66 +0.35% MTELEKOM1,780 -0.56% MOL2,920 +0.55% OTP32,470 +0.09% RICHTER9,850 -0.51% OPUS538 -0.74% ANY7,000 +0.29% AUTOWALLIS153.5 -0.32% WABERERS5,500 +1.85% BUMIX10,463.27 +2.48% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,303.63 -0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

A 4iG volt a nap sztárja a pesti parketten, szétgyúrta magát a forint

Nem voltak meggyőzők a blue chipek, ám a washingtoni tárgyalások idején is robog a magyar hadiipari rali: a 4iG 10 százalékot emelkedett. A forint pedig keményen támaszt tört.
Faragó József
2025.11.07, 17:26
Frissítve: 2025.11.07, 17:50

A BUX 107 306 ponton zárt, bő egyharmad százalékos pluszban. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG-et. A forint az erős oldalon várja a washingtoni híreket.

pesti parkett
 A pesti parkett Amerikára figyelt / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikát nyomasztja a kormányzati leállás

A fogyasztói hangulat indexe rekordalacsony szintre esett, amit az elhúzódó kormányzati leállás okoz.

A széles piacot leképező S&P 500 index 1 százalékot esett. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite indexnek április óta nem volt ilyen gyenge hete. Pénteken közel 2 százalékot szánkázott. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot csúszott.

Pesti parkett: robog a hadiipari rali

Az OTP 32 470 forinton zárt, ami minimális emelkedés.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 32,470 HUF 0 / +0.09 %
Forgalom: 13,500,085,060 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2920 forinton fejezte be a kereskedést, s ez bő fél százalékos plusz.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,920 HUF 0 / +0.55 %
Forgalom: 850,946,660 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9850 forinton zárt, ami bő fél százalékos esés.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9,850 HUF 0 / -0.51 %
Forgalom: 2,804,816,205 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1780 forinton zárt, bő fél százalékot csúszva.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,780 HUF 0 / -0.56 %
Forgalom: 650,818,924 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Nem fékezett a 4895 forintig emelkedő 4iG, mely 

10 százalékot ralizott. 

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,895 HUF 0 / +10 %
Forgalom: 4,516,350,595 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Rába is 4360 forintig futott, bő 2 százalékot menetelve.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 4,360 HUF 0 / +2.11 %
Forgalom: 340,782,010 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Keményen támaszt tört a forint

Pénteken kora délelőtt a forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazott, majd meredek erősödés indult. Ezt még nem indokolja Orbán és Trump találkozója, hiszen amikor delelt a forintpiac, Amerika akkor még csak kelt. A magyar devizát támasztó impulzus Varsóból érkezett. 

A váratlan forinterősödés hátterében az állt, hogy Varga Mihály MNB-elnök felszólalt Varsóban, a 7. Magyar–Lengyel Jegybankár Konferencián. Ahol hangsúlyozta:

az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.

Az euró-forint 384,73 közelében zárt. Ami azért érdekes, mert ha a technikai képet nézzük, az látható, hogy tegnap az euróval szemben még a 386-os lélektani szinttel küzdött az árfolyam, ahol nem rajzolódott ki érdemi technikai támasz. Annál izgalmasabb volt a mai forinterősödés, mert immár a 385-ös támaszhoz ért az euró-forint.

Ennek letörésével a 384 forintos euróig nyílt tere a magyar deviza erősödésének. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu