A 4iG volt a nap sztárja a pesti parketten, szétgyúrta magát a forint
A BUX 107 306 ponton zárt, bő egyharmad százalékos pluszban. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG-et. A forint az erős oldalon várja a washingtoni híreket.
Amerikát nyomasztja a kormányzati leállás
A fogyasztói hangulat indexe rekordalacsony szintre esett, amit az elhúzódó kormányzati leállás okoz.
A széles piacot leképező S&P 500 index 1 százalékot esett. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite indexnek április óta nem volt ilyen gyenge hete. Pénteken közel 2 százalékot szánkázott. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot csúszott.
Pesti parkett: robog a hadiipari rali
Az OTP 32 470 forinton zárt, ami minimális emelkedés.
A Mol 2920 forinton fejezte be a kereskedést, s ez bő fél százalékos plusz.
A Richter 9850 forinton zárt, ami bő fél százalékos esés.
A Magyar Telekom 1780 forinton zárt, bő fél százalékot csúszva.
Nem fékezett a 4895 forintig emelkedő 4iG, mely
10 százalékot ralizott.
A Rába is 4360 forintig futott, bő 2 százalékot menetelve.
Keményen támaszt tört a forint
Pénteken kora délelőtt a forint az euróval szemben 386,1 környékén oldalazott, majd meredek erősödés indult. Ezt még nem indokolja Orbán és Trump találkozója, hiszen amikor delelt a forintpiac, Amerika akkor még csak kelt. A magyar devizát támasztó impulzus Varsóból érkezett.
A váratlan forinterősödés hátterében az állt, hogy Varga Mihály MNB-elnök felszólalt Varsóban, a 7. Magyar–Lengyel Jegybankár Konferencián. Ahol hangsúlyozta:
az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.
Az euró-forint 384,73 közelében zárt. Ami azért érdekes, mert ha a technikai képet nézzük, az látható, hogy tegnap az euróval szemben még a 386-os lélektani szinttel küzdött az árfolyam, ahol nem rajzolódott ki érdemi technikai támasz. Annál izgalmasabb volt a mai forinterősödés, mert immár a 385-ös támaszhoz ért az euró-forint.
Ennek letörésével a 384 forintos euróig nyílt tere a magyar deviza erősödésének.