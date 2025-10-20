Deviza
Hatalmas sikerrel lépett parkettre a német védelmi ipari cég, a tőzsdén is versenytársat kap a Rheinmetall

Debütált a Thyssenkrupp leánya. A részvényesek nagyot szakítottak a Thyssenkrupp Marine Systems leválasztásával és tőzsdére lépésével.
Murányi Ernő
2025.10.20., 12:59

A Thyssenkrupp részvényei pénteki záróárukhoz mérten több mint 20 százalékkal alacsonyabban, 9 euró környékén kezdték a hétfői kereskedést, ám pánikra semmi ok, hiszen ezen a napon választották le a cégről és lépett tőzsdére a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) nevű leányvállalata. 

Union Chancellor candidate Merz at TKMS in Kiel Thyssenkrupp
Ilyen hadi tengeralattjárók is készülnek a Thyssenkrupp Marine Systems hajógyárában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A  TKMS pedig remekül - messze a várakozások felett - startolt el, 90 euró fölött is járt a kurzusa, utoljára pedig 82 euró fölött kötöttek rájuk ügyletet, ami a részvényesek szempontjából már csak azért is pozitív hír, mert minden 20 Thyssenkrupp-részvény után kaptak egy TKMS-papírt, azaz busásan kárpótolja őket a TKMS-részvények debütálása. A teljes részvényállomány 51 százalékát megtartotta az anyacég, 49 százalékát pedig részvényeseinek osztotta szét.

Ráadásul  még a délelőtt folyamán a főtevékenysége szerint acélgyártással foglalkozó anyacég részvényei is részben ledolgozták a startot követő veszteséget, fél 12 körül már 10,1 eurón állt a kurzus, azaz 16,5 százalékra, 1,95 euróra csökkent a mínusz. 

Egy 200 részvényből álló pakett esetén tehát jelen állás szerint az anyacég részvényein 390 eurót buktak a befektetők, ám a TKMS papírjain 820 eurót kaszáltak. 

Ezzel a TKMS tőzsdei kapitalizációja a 63,5 millió forgalomban lévő részvényét alapul véve 5,2 milliárd euróra rúgott rögtön az első tőzsdén töltött napján 5,2 milliárd euró fölé emelkedett, ami több mint a kétszerese a korábban várt 2,5 milliárd eurónak.  

A 2024/25-ös pénzügyi év szeptemberben zárult első kilenc hónapjában egyébként a tengeralattjárókat, egyéb hadihajókat és szonárokat gyártó cég más különben 1,59 milliárd eurós árbevételt és 75 millió eurós nettó nyereséget ért el, minden soron valamivel többet, mint az előző évben. A legbiztatóbb azonban, hogy a tőzsdeújonc védelmi ipari cég rendelésállománya 18 milliárd euróra duzzadt.

Középtávon a TKMS évi körülbelül tíz százalékos bevételbővülést céloz meg. Az EBIT-marzs pedig várhatóan több mint 7 százalékra emelkedik az előző évi 4,3 százalékról.

A tőzsdei bevezetés tehát olyan jól sikerült, hogy piaci megfigyelők már nem tanácsolják a beszállást, érdemes megvárni szerintük az eufória csillapodását.

A lépéssel a Rheinmetall is kapott egy újabb tőzsdei versenytársat, hiszen a tankjairól, gyalogsági páncélosairól, illetve lőszergyártásról ismert német cég szeptemberben vásárolta fel a szintén német Lürssen hajógyártó cég hadiipari részlegét.  

