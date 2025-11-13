Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF329.6 -0.66% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF416.32 +0.12% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.89 +0.17% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF329.6 -0.66% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF416.32 +0.12% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.89 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15% BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
HSBC
tőzsde
Richter
célár

Richter: ismét visszavágták a célárat, de így is közel húszszázalékos rali jöhet

A Concorde és a Santander Polska után rövid időn belül a HSBC is visszavágta a magyar gyógyszergyártó részvényeinek célárát. A RIchter papírjai ezzel együtt továbbra is mélyen alulértékeltek lehetnek.
K. T.
2025.11.13, 17:27
Frissítve: 2025.11.13, 17:34

Újabb óvatosságra intő jelet kaptak a Richter részvényesei, miután csütörtök reggel kiadott elemzésében a HSBC kissé visszavágta a magyar gyógyszergyártó társaság papírjainak árfolyamkilátásait, noha továbbra is vonzó befektetési lehetőséget lát bennük.

Richter
Újabb célárcsökkentés ékezett a Richter részvényeire / Fotó: Kallus György

A brit nagybank 200 forinttal, 10 600 forintra csökkentette a Richter részvényeire vonatkozó célárat. Ez alapján 17 százalékos felértékelődésre van lehetőség a következő 12 hónapban. A HSBC a két számjegyű árfolyamnyereség-potenciál miatt továbbra is vételre ajánlja a hazai blue chip részvényt.

A mostani a harmadik célárcsökkentés múlt péntek óta, vagyis azóta, hogy a társaság közzétette a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves eredményszámait.

Sorra vágják vissza a Richter célárát az elemzők

Elsőként a Santander Brokerage Poland vágta vissza 12 ezer forintról 11 100 forintra várakozását, majd a Concorde is megmetszette, az addig a piacon a legmagasabbként forgó 14 ezer forintos lécet 13 ezerig tette lejjebb.

A medián célárfolyam ezzel 12 520 forintra módosult, ami 26,6 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamszintnél, amely az előző héten került meredekebb lejtőre.

A Richter papírjait követő 11 befektetési szolgáltató közül nyolcan vételre, ketten tartásra ajánlják a részvényt, egy brókerház szerint pedig el kell adni a jelenlegi szinten a papírt.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9,835 HUF 0 / -0.56 %
Forgalom: 2,049,196,695 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A gyógyszergyártó kurzusa 0,4 százalékkal csökkent a csütörtöki kereskedés legelején, az év eleje óta pedig bő öt százalékkal került lejjebb.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu