Richter: ismét visszavágták a célárat, de így is közel húszszázalékos rali jöhet

Újabb óvatosságra intő jelet kaptak a Richter részvényesei, miután csütörtök reggel kiadott elemzésében a HSBC kissé visszavágta a magyar gyógyszergyártó társaság papírjainak árfolyamkilátásait, noha továbbra is vonzó befektetési lehetőséget lát bennük.

Újabb célárcsökkentés ékezett a Richter részvényeire / Fotó: Kallus György

A brit nagybank 200 forinttal, 10 600 forintra csökkentette a Richter részvényeire vonatkozó célárat. Ez alapján 17 százalékos felértékelődésre van lehetőség a következő 12 hónapban. A HSBC a két számjegyű árfolyamnyereség-potenciál miatt továbbra is vételre ajánlja a hazai blue chip részvényt.

A mostani a harmadik célárcsökkentés múlt péntek óta, vagyis azóta, hogy a társaság közzétette a várakozásoktól elmaradó harmadik negyedéves eredményszámait.

Sorra vágják vissza a Richter célárát az elemzők

Elsőként a Santander Brokerage Poland vágta vissza 12 ezer forintról 11 100 forintra várakozását, majd a Concorde is megmetszette, az addig a piacon a legmagasabbként forgó 14 ezer forintos lécet 13 ezerig tette lejjebb.

A medián célárfolyam ezzel 12 520 forintra módosult, ami 26,6 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamszintnél, amely az előző héten került meredekebb lejtőre.

A Richter papírjait követő 11 befektetési szolgáltató közül nyolcan vételre, ketten tartásra ajánlják a részvényt, egy brókerház szerint pedig el kell adni a jelenlegi szinten a papírt.