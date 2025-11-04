Visszavonulót fúj a Starbucks a világ egyik legfontosabb piacán
A Starbucks megállapodott arról, hogy 60 százalékos részesedést elad a kínai üzletágából egy magántőkealapnak. Az amerikai vállalat közös céget hoz létre a Boyu Capital magántőkealappal. Ez fogja irányítani a Starbucks kínai tevékenységét. A Starbucks a fennmaradó 40 százalékos tulajdonrészt, valamint a márkanév feletti rendelkezést megtartja a vállalatban – írta hétfői közleményében az amerikai kávézólánc.
A Starbucks közleménye szerint a kínai üzletág értéke több mint 13 milliárd dollár. A Bloomberg News értesülései szerint az ügylet értéke 4 milliárd dollár volt.
A Starbucks részvényei hétfőn 0,1 százalékkal emelkedtek, 80,96 dolláron zártak a Nasdaqon, ami éves szinten 11 százalékos csökkenést mérsékel. A kávézólánc piaci kapitalizációja 92 milliárd dollár volt a Bloomberg adatai szerint.
A Boyu Capital a tranzakcióval több mint 20 versenytársat utasított maga mögé, köztük olyan nagy neveket, mint a Carlyle, a Hillhouse Investment és a Primavera Capital. A legtöbb pályázó a Starbucks kínai üzletágát a 2025-re várható 400–500 millió dolláros EBITDA mintegy tízszeresére értékelte – jelentette korábban a Reuters.
A 2011-ben alapított Boyu Capital a Kajmán-szigeteken van bejegyezve. A vállalat portfóliója a magántőke-befektetéseken túl ingatlan- és infrastrukturális eszközöket, kockázati tőkét, valamint megújulóenergia-platformot is tartalmaz.
A Starbucks kínai hanyatlása
Az amerikai vállalat 1999-es piacra lépése óta nem volt ilyen nehéz helyzetben Kínában. A második negyedévben az azonos üzletekre vetített forgalom stagnált, miután az előző négy negyedévben folyamatos visszaesést mutatott. A kínai bevételek éves szinten 5 százalékkal nőttek, de elmaradtak a globális 8 százalékos bővüléstől.
Az utóbbi években a Luckin Coffee és a Cotti Coffee helyi versenytársak nagyobb részesedést szakítottak ki a kínai piacból az amerikai lánchoz képest. Ennek egyik legfontosabb oka az volt, hogy a fogyasztók visszafogták a költekezésüket a gyengülő munkaerőpiac miatt. A hazai márkák, valamint a teaalapú italokat kínáló láncok sokszor töredékáron árulják termékeiket a Starbucks kávéihoz képest.
A Luckin Coffee a Starbucks árainak harmadáért kínálja termékeit, a Cotti Coffee pedig árháborút indított 9,90 jüanos (468 forint) italjaival.
A Luckin 2023-ban megelőzte a Starbucksot, a Cotti pedig tavaly már a harmadik helyre szorította az amerikai láncot.
A Caixin magazin szerint a Starbucks kínai piaci részesedése tavaly 4,2 százalék volt, míg a Luckiné 11 százalék, a Cottié pedig 4,4 százalék. A Starbucks több mint 7700 üzlettel volt jelen Kínában, míg a Luckin már 22 000 egységet üzemeltetett.
Az amerikai vállalat az elmúlt hónapokban több intézkedést is bevezetett, hogy javítson kínai pozícióin. Júniusban bejelentette történetének első árcsökkentését Kínában, amely során az olyan hideg italok, mint a frappuccino vagy a chai latte ára átlagosan 5 jüannal (236 forint) csökkent. Emellett tavaly kinevezett egy növekedésért felelős vezérigazgatót, akinek feladata, hogy divatmárkákkal és hírességekkel együttműködve erősítse a márka vonzerejét a fiatalabb fogyasztók körében.
A Starbucks újabb leépítésekkel és kávézóbezárásokkal lépne túl válságán
Újabb hullámban folytatódik a rendcsinálás Amerika legnagyobb kávézóláncánál. A Starbucks több mint száz üzletét bezárja, többi egységét pedig fokozatosan átfazonírozza, egyszerűsíti választékát és más vendégcsalogató módszerekkel próbálja növelni bevételét és nyereségét.