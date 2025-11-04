Visszavonulót fúj a Starbucks a világ egyik legfontosabb piacán

A Starbucks megállapodott arról, hogy 60 százalékos részesedést elad a kínai üzletágából egy magántőkealapnak. Az amerikai vállalat közös céget hoz létre a Boyu Capital magántőkealappal. Ez fogja irányítani a Starbucks kínai tevékenységét. A Starbucks a fennmaradó 40 százalékos tulajdonrészt, valamint a márkanév feletti rendelkezést megtartja a vállalatban – írta hétfői közleményében az amerikai kávézólánc.

A Starbucks eladja a kínai üzletágának nagy részét egy magántőke-társaságnak / Fotó: AFP

A Starbucks közleménye szerint a kínai üzletág értéke több mint 13 milliárd dollár. A Bloomberg News értesülései szerint az ügylet értéke 4 milliárd dollár volt.

A Starbucks részvényei hétfőn 0,1 százalékkal emelkedtek, 80,96 dolláron zártak a Nasdaqon, ami éves szinten 11 százalékos csökkenést mérsékel. A kávézólánc piaci kapitalizációja 92 milliárd dollár volt a Bloomberg adatai szerint.

A Boyu Capital a tranzakcióval több mint 20 versenytársat utasított maga mögé, köztük olyan nagy neveket, mint a Carlyle, a Hillhouse Investment és a Primavera Capital. A legtöbb pályázó a Starbucks kínai üzletágát a 2025-re várható 400–500 millió dolláros EBITDA mintegy tízszeresére értékelte – jelentette korábban a Reuters.

A 2011-ben alapított Boyu Capital a Kajmán-szigeteken van bejegyezve. A vállalat portfóliója a magántőke-befektetéseken túl ingatlan- és infrastrukturális eszközöket, kockázati tőkét, valamint megújulóenergia-platformot is tartalmaz.

A Starbucks kínai hanyatlása

Az amerikai vállalat 1999-es piacra lépése óta nem volt ilyen nehéz helyzetben Kínában. A második negyedévben az azonos üzletekre vetített forgalom stagnált, miután az előző négy negyedévben folyamatos visszaesést mutatott. A kínai bevételek éves szinten 5 százalékkal nőttek, de elmaradtak a globális 8 százalékos bővüléstől.

Az utóbbi években a Luckin Coffee és a Cotti Coffee helyi versenytársak nagyobb részesedést szakítottak ki a kínai piacból az amerikai lánchoz képest. Ennek egyik legfontosabb oka az volt, hogy a fogyasztók visszafogták a költekezésüket a gyengülő munkaerőpiac miatt. A hazai márkák, valamint a teaalapú italokat kínáló láncok sokszor töredékáron árulják termékeiket a Starbucks kávéihoz képest.