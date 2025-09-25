Deviza
EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF335.91 +0.81% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.77 +0.06% RON/HUF77.2 +0.15% CZK/HUF16.1 +0.01% EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF335.91 +0.81% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.77 +0.06% RON/HUF77.2 +0.15% CZK/HUF16.1 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53% BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vendéglátás
kávézólánc
starbucks
leépítés
megszorítások

A Starbucks újabb leépítésekkel és kávézóbezárásokkal lépne túl válságán

Újabb hullámban folytatódik a rendcsinálás Amerika legnagyobb kávézóláncánál. A Starbucks több mint száz üzletét bezárja, többi egységét pedig fokozatosan átfazonírozza, egyszerűsíti választékát és más vendégcsalogató módszerekkel próbálja növelni bevételét és nyereségét.
Kriván Bence
2025.09.25., 18:01

Egymilliárd dolláros szerkezetátalakítási program indításával fejeli meg korábbi megszorításait a Starbucks kávézólánc élére tavaly szeptemberben kinevezett Brian Niccol. Ennek keretében a korábban lapátra tett 1100 irodai alkalmazott után most 900, a kávézóikban fizikai munkát végző dolgozót küldenek el, miközben észak-amerikai egységeiknek 1 százalékát bezárják

Starbucks: résultats 3e trimestre
A Starbucks új vezetése megszorítások mellett beruházásokkal, új termékekkel  is lökést próbál adni a vendégforgalomnak / Fotó: AFP

Az üzleti év végére 18 300 kávézójuk működhet ebben a régióban, azaz 124 kiválasztott egységre lakat kerül. A leggyengébben teljesítőket rostálják ki első körben, azokat, amelyek képtelenek növelni bevételeiket, miközben a kávézás élményét sem tudják a megkívánt színvonalon biztosítani a hozzájuk betérőknek. 

A Starbucks forgalma folyamatosan csökken 

Az utóbbin segíteni is fognak, összesen ezer egységükben cserélik le a bútorzatot, kellemesebb körülményeket teremtve a vendégeiknek. A nyereséges üzletmenet alapfeltétel a további működéshez. 

Niccol tapasztalatai szerint a beiktatása óta tett intézkedések kezdik éreztetni jótékony hatásukat, egyre több a visszatérő vendég, ők gyakrabban látogatják a Starbucksot, hosszabb ideig maradnak, és pozitív visszajelzéseket osztanak meg a közösségi oldalakon – ezzel a dolgozókhoz írt csütörtöki levelében büszkélkedett el a vezérigazgató.

Akinek kinevezésével sem szakadt azonban meg a Starbucks rossz sorozata, azaz immár a hatodik negyedévben csökkent az egy kávézóra eső átlagos forgalom. Pedig pandémia sincs, viszont a verseny a látogatókért egyre véresebb, különösen a két legnagyobb piacán,

  • az Egyesült Államokban
  • és Kínában

működő kisebb láncok szívják el előlük a vendégeket. Ennek ellenére a Starbucks legutóbb a várakozásokat felülmúló bevételi és nyereségadatokat közölt a harmadik üzleti negyedévéről.

A befektetői optimizmusnak nyoma veszett 

A Starbucks étlapjának egyszerűsítésével, szűkebb, de követhetőbb mixtúrájú kávékülönlegesség kínálatával „áll ellen” a feltörekvő riválisok rohamának, egyszersmind az egészségesebb alternatívákat kereső új generációkat fehérjével dúsított italokkal, s több cukormentes kávévariációval szólítja meg. Lerövidítik a kiszolgálási időt, például a többkomponensű italok egyszerűsítése is ezt a célt szolgálja: ha kevesebb az összetevő, gyorsabb a mixelés.

Az elemzők és a befektetők általában előremutatónak tartják és támogatják a Niccol által felvázolt változtatásokat, de annak pozitív pénzügyi hatásairól nincsenek meggyőződve. Ezt tükrözi vissza, hogy a részvényárfolyamban Niccol színre lépése óta 12 százalékos törés történt, egy tavaszi fellángolás óta ismét a koffein élénkítő hatására várt az árfolyam, amely a mai vezérigazgatói bejelentéseket 0,1 százalékos „erősödéssel” fogadta.

Lesújt a kávézókban laptopozókra a Starbucks 

Megelégelte a szabadúszók, digitális nomádok pofátlanságát a kávézólánc. A Starbucks Dél-Koreában kitiltja a több képernyőn dolgozókat és a mellé még nyomtatót is magukkal vivőket az egységeiből, mivel mások elől veszik el a helyet és alig fogyasztanak.


 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
sztrájk

Igazából nem is tüntettek a szemétszállítók – kiderült, mi történt valójában, reagált a Mohu

Elindult a szemétszállítás Budapesten, a tárgyalások a munkavállalókkal folytatódnak.
6 perc
vendéglátás

A Starbucks újabb leépítésekkel és kávézóbezárásokkal lépne túl válságán

Lakat kerül a legrosszabbul teljesítő egységekre.
2 perc
Globális Atomfórum

Putyin egy új világrend közeledtéről beszélt, segítenek majd átállni – 2030-ban megnyomják a gombot

Az orosz atomipar teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu