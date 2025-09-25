A Starbucks újabb leépítésekkel és kávézóbezárásokkal lépne túl válságán

Egymilliárd dolláros szerkezetátalakítási program indításával fejeli meg korábbi megszorításait a Starbucks kávézólánc élére tavaly szeptemberben kinevezett Brian Niccol. Ennek keretében a korábban lapátra tett 1100 irodai alkalmazott után most 900, a kávézóikban fizikai munkát végző dolgozót küldenek el, miközben észak-amerikai egységeiknek 1 százalékát bezárják.

A Starbucks új vezetése megszorítások mellett beruházásokkal, új termékekkel is lökést próbál adni a vendégforgalomnak / Fotó: AFP

Az üzleti év végére 18 300 kávézójuk működhet ebben a régióban, azaz 124 kiválasztott egységre lakat kerül. A leggyengébben teljesítőket rostálják ki első körben, azokat, amelyek képtelenek növelni bevételeiket, miközben a kávézás élményét sem tudják a megkívánt színvonalon biztosítani a hozzájuk betérőknek.

A Starbucks forgalma folyamatosan csökken

Az utóbbin segíteni is fognak, összesen ezer egységükben cserélik le a bútorzatot, kellemesebb körülményeket teremtve a vendégeiknek. A nyereséges üzletmenet alapfeltétel a további működéshez.

Niccol tapasztalatai szerint a beiktatása óta tett intézkedések kezdik éreztetni jótékony hatásukat, egyre több a visszatérő vendég, ők gyakrabban látogatják a Starbucksot, hosszabb ideig maradnak, és pozitív visszajelzéseket osztanak meg a közösségi oldalakon – ezzel a dolgozókhoz írt csütörtöki levelében büszkélkedett el a vezérigazgató.

Akinek kinevezésével sem szakadt azonban meg a Starbucks rossz sorozata, azaz immár a hatodik negyedévben csökkent az egy kávézóra eső átlagos forgalom. Pedig pandémia sincs, viszont a verseny a látogatókért egyre véresebb, különösen a két legnagyobb piacán,

az Egyesült Államokban

és Kínában

működő kisebb láncok szívják el előlük a vendégeket. Ennek ellenére a Starbucks legutóbb a várakozásokat felülmúló bevételi és nyereségadatokat közölt a harmadik üzleti negyedévéről.

A befektetői optimizmusnak nyoma veszett

A Starbucks étlapjának egyszerűsítésével, szűkebb, de követhetőbb mixtúrájú kávékülönlegesség kínálatával „áll ellen” a feltörekvő riválisok rohamának, egyszersmind az egészségesebb alternatívákat kereső új generációkat fehérjével dúsított italokkal, s több cukormentes kávévariációval szólítja meg. Lerövidítik a kiszolgálási időt, például a többkomponensű italok egyszerűsítése is ezt a célt szolgálja: ha kevesebb az összetevő, gyorsabb a mixelés.