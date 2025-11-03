Trump–Orbán-találkozó: a Mol és a magyarok számára is óriási a tét – Washingtonban dőlhet el, mennyit fizetünk az üzemanyagért

A Mol és a magyar energiafelhasználók számára is fontos mérföldkő lehet Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Tump amerikai elnök november 7-i washingtoni tárgyalása – írja friss kommentárjában a Trump–Orbán- találkozóról Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

Trump–Orbán-találkozó: nehéz egy év elé nézhet a Mol, ha Magyarország nem kap haladékot Donald Trumptól / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

A szakértő szerint a magyar miniszterelnök arra kívánja rávenni az amerikai elnököt, hogy az orosz vállalatokra vonatkozó, november végén életbe lépő szankciók alól kivételt kapjon a magyar olajipari vállalat. A magyar oldal fő érve valószínűleg az lesz, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja, ezért az orosz kőolajellátásról való leválás kiszolgáltatottá teszi az országot.

A Mol belső finomítóinak kőolajellátása reálisan csak a Barátság és/vagy az Adria-kőolajvezetékről történhet meg – állapítja meg az Erste elemzője.

Rövid távon ezért csak az Adria-kőolajvezetékre való áttérés lehet realitás, ha nemet mondunk a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz kőolajra. Később – ha Ukrajna biztonsági helyzete javul – lehetséges azeri vagy kazah kőolaj beszállítása Odessza kikötőjébe és onnan az olaj elszállítása Brody városán és a Barátság vezeték ukrán szakaszán keresztül a magyar és szlovák határra. Ehhez azonban biztonságossá kéne válnia teljesen az ukrán tranzitútnak, miközben kétséges, hogy az ukrán infrastruktúra, az Odessza–Brody-vezeték jelenlegi állapota lehetővé tenné évi néhány millió tonna kőolaj kezelését.

Kíméletlenül kihasználhatják a Mol kiszolgáltatottságát a horvátok

Pletser szerint ráadásul az Adria-vezetékkel kapcsolatban is vannak aggodalmak:

egyrészt vita van a Mol és a vezetéket üzemeltető horvát Janaf csoport között, hogy mekkora kapacitással lehet stabilan üzemeltetni ezt a vezetéket.

Másrészt vita van a két cég között a szolgáltatási díjak kapcsán is.

Az Erste becslése szerint a Mol tonnánként 16 eurós tranzitdíjat fizethet a Janaf felé, a horvát vezetéküzemeltető 2024-es jelentése alapján. A pontos összeg ettől eltérhet, mivel a Janaf nem teszi közzé ügyfelenként a díjakat. Ez az összeg kevesebb annál a 21 euró/tonna díjszabásnál, amit a magyar olajtársaság az ukrán tranzitért fizet.

Ha a Barátság olajvezetéken megszűnik az orosz kőolajimport, a Mol kiszolgáltatottsága nő a Janaf felé, amit a horvát cég kíméletlenül kihasználhat.

Az Erste szakértője úgy véli, nem véletlen, hogy a Mol most próbál hosszú távú szerződést kötni a horvátokkal, amikor a Janaf másik nagy vevője, a NIS az amerikai szankciók október 8-i életbe lépése miatt nem használhatja a horvát tranzitcég szolgáltatásait.