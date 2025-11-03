Deviza
orosz olaj
Trump
Orbán Viktor
Janaf
olaj
Mol

Trump–Orbán-találkozó: a Mol és a magyarok számára is óriási a tét – Washingtonban dőlhet el, mennyit fizetünk az üzemanyagért

A tét november 7-én nem az, hogy maradhat-e az orosz kőolaj, hanem hogy 2027-ig kaphat-e haladékot a magyar olajipari vállalat. A Mol és a hazai fogyasztók szempontjából is fontosnak ígérkezik a Trump–Orbán-találkozó Pletser Tamás szerint. Az Erste elemzője úgy látja, ha Trump elnök nem ad több haladékot Orbán Viktornak, akkor nehéz egy év elé nézhet a Mol, amely várhatóan nem lesz képes teljes kapacitáson üzemeltetni finomítóit egy ideig.
VG
2025.11.03, 13:15
Frissítve: 2025.11.03, 13:41

A Mol és a magyar energiafelhasználók számára is fontos mérföldkő lehet Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Tump amerikai elnök november 7-i washingtoni tárgyalása – írja friss kommentárjában a Trump–Orbán- találkozóról Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

Mol, Trump-Orbán találkozó
Trump–Orbán-találkozó: nehéz egy év elé nézhet a Mol, ha Magyarország nem kap haladékot Donald Trumptól / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

A szakértő szerint a magyar miniszterelnök arra kívánja rávenni az amerikai elnököt, hogy az orosz vállalatokra vonatkozó, november végén életbe lépő szankciók alól kivételt kapjon a magyar olajipari vállalat. A  magyar oldal fő érve valószínűleg az lesz, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja, ezért az orosz kőolajellátásról való leválás kiszolgáltatottá teszi az országot. 

A Mol belső finomítóinak kőolajellátása reálisan csak a Barátság és/vagy az Adria-kőolajvezetékről történhet meg – állapítja meg az Erste elemzője.

Rövid távon ezért csak az Adria-kőolajvezetékre való áttérés lehet realitás, ha nemet mondunk a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz kőolajra. Később – ha Ukrajna biztonsági helyzete javul – lehetséges azeri vagy kazah kőolaj beszállítása Odessza kikötőjébe és onnan az olaj elszállítása Brody városán és a Barátság vezeték ukrán szakaszán keresztül a magyar és szlovák határra. Ehhez azonban biztonságossá kéne válnia teljesen az ukrán tranzitútnak, miközben kétséges, hogy az ukrán infrastruktúra, az Odessza–Brody-vezeték jelenlegi állapota lehetővé tenné évi néhány millió tonna kőolaj kezelését.

Kíméletlenül kihasználhatják a Mol kiszolgáltatottságát a horvátok

Pletser szerint ráadásul az Adria-vezetékkel kapcsolatban is vannak aggodalmak: 

  • egyrészt vita van a Mol és a vezetéket üzemeltető horvát Janaf csoport között, hogy mekkora kapacitással lehet stabilan üzemeltetni ezt a vezetéket. 
  • Másrészt vita van a két cég között a szolgáltatási díjak kapcsán is. 

Az Erste becslése szerint a Mol tonnánként 16 eurós tranzitdíjat fizethet a Janaf felé, a horvát vezetéküzemeltető 2024-es jelentése alapján. A pontos összeg ettől eltérhet, mivel a Janaf nem teszi közzé ügyfelenként a díjakat. Ez az összeg kevesebb annál a 21 euró/tonna díjszabásnál, amit a magyar olajtársaság az ukrán tranzitért fizet.

Ha a Barátság olajvezetéken megszűnik az orosz kőolajimport, a Mol kiszolgáltatottsága nő a Janaf felé, amit a horvát cég kíméletlenül kihasználhat. 

Az Erste szakértője úgy véli, nem véletlen, hogy a Mol most próbál hosszú távú szerződést kötni a horvátokkal, amikor a Janaf másik nagy vevője, a NIS az amerikai szankciók október 8-i életbe lépése miatt nem használhatja a horvát tranzitcég szolgáltatásait.

Ez a Trump–Orbán-találkozó valódi tétje

A tét november 7-én valószínűleg nem az, hogy maradhat-e az orosz kőolaj. Mivel mind az amerikaiak, mind az Európai Unió ellene van az orosz importnak, ezért jó eséllyel legkésőbb 2027 végével búcsút kell mondanunk ennek a forrásnak. A kérdés, hogy sikerül-e egy év haladékot kapnia a Mol csoportnak a leválásra. Ez lehet a reális cél a magyar politika részéről

– hangsúlyozza az olajipari elemző.

Ez az egy év haladék ugyanis sokkal gördülékenyebbé teheti ezt a leválást, mivel 2026 végére tulajdonképpen a Mol is többé-kevésbé készen állhat teljes mértékben a tengeri nyersanyag fogadására. 

Ha azonban Trump elnök nem ad több haladékot Orbán Viktornak, akkor nehéz egy év előtt áll a Mol csoport: várhatóan nem lesz képes teljes kapacitáskihasználtság mellett üzemeltetni finomítóit egy ideig. 

A mostani százhalombattai baleset is rontja ezt a helyzetet, mivel az AV3 kiesése legalább fél évig csak alig 60 százalékos kapacitáskihasználást tesz lehetővé a Dunai Finomítóban a várakozásom szerint. Ez azt jelenti, hogy a Mol nem tud elég üzemanyagot gyártani – a különbözetet neki és más kereskedőknek külső piacokról kell behoznia. Ez azonban csak akkor történik meg, ha felár, vagyis prémium alakul ki a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárakban. 

Készülhetünk arra, hogy 5-10 százalékkal magasabb kiskereskedelmi árak lesznek a hazai kutaknál ahhoz a szinthez képest, ami teljes Mol finomítói kapacitáskihasználtság mellett működtetné belső finomítóit.

A Trump–Orbán-találkozónak tehát ez a tétje – Donald Trump már jelezte, hogy nem ad több haladékot. Persze nála semmi sem biztos. Kérdés, mire elég ez a politikusi barátság a két vezető között – véli Pletser Tamás. 

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény16:10:45
Árfolyam: 2,908 HUF -52 / -1.79 %
Forgalom: 803,747,110 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

