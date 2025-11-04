Deviza
Óriásit ment a pesti parketten, menedék is volt – most a gyorsjelentés sem ébresztette fel igazán az alvó papírt

Hiába fogyott jól az Unicum, nem reagált a Zwack piaca a társaság erős számaira és stabil profitvárakozására. Ráadásul esős a mai nap a pesti parketten, s újabban a Zwack menedékként is szolgált, mégsem rohantak Unicum-részvényt venni a vásárlók.
Faragó József
2025.11.04, 16:52
Frissítve: 2025.11.04, 17:35

Stabilan bővülő értékesítést, visszafogott költségeket és megugró profitot közölt a Zwack féléves gyorsjelentése. Ehhez képest nevetségesen alacsony, egymillió forintot alig felülmúló forgalommal reagált a piac, némi hezitálás után minimális pluszba tolva az Unicum-gyártó árfolyamát. Úgy látszik, az egykori alvó papír, mely az elmúlt évben nagyot ment, majd az idei esős napokon menedékként szolgált, ismét elszenderedett. 

unicum
Az Unicumon nem múlott / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gyorsjelentés: erős számok, stabil kilátások az Unicum-gyártótól

Markánsan nőtt a Zwack profitja az üzleti évének szeptember 30-án lezárt első felében. Ez két fő tényezőre vezethető vissza: 

  • a társaság legfőbb profittermelő márkájának, az Unicumnak számottevően nőtt az értékesített volumene, 
  • valamint az exportpiacon a bázishoz képest eltérő aktivitásütemezésnek köszönhetően az első fél évben csökkentek a marketing jellegű kiadások.

Eközben a nettó értékesítés az első félévben éves bázison 5,2 százalékkal, 11,87 milliárd forintra nőtt, addig  a bruttó fedezeti hányad 3 százalékponttal, 68,3 százalékra emelkedett. A társaság az üzleti év első felében 1,598 milliárd forint adózott nyereséget termelt, amely 408 millió forinttal (34,3 százalékkal) szárnyalja túl a bázist.

Ráadásul a menedzsment megerősítette, hogy a legutóbbi éves beszámolóban közzétett profit elérését tervezi. Úgy látják, hogy a tervezett profit a tartósan gyenge fogyasztói bizalom ellenére is teljesíthető. Az elmúlt évihez hasonló, 2,9 milliárd forint feletti adózott eredmény elérését tervezik. 

Piaci reakció: fel sem ébredt az alvó papír

Épp csak milliós forgalommal, 100 forintot süllyedt, majd visszaállt 33 200 forintra a kurzus. Ami bő félszázalékos emelkedés. Vagyis alig reagált a piac a féléves gyorsjelentésre. Ami a korábbi években nem lett volna annyira meglepő, hiszen sokáig úgy tartotta a parketthagyomány, hogy a stabilan 24 százalékos közkézhányaddal forgó Zwack-részvényeket a német kisbefektetők családi ezüstként őrzik, türelmesen várva a menetrendszerűen érkező osztalékra.

Nincsenek remegő kezek, s a spekulatív forgalom sem volt jellemző ezen a piacon.

Konzervatív a termékkör, és a fogyasztók is egy földrajzilag jól körülírható európai területen vásárolnak, bár korábban voltak tengerentúli piacszerzési kísérletek. 

Egyszer már felébredt és megindult

Tavaly ébredt fel Csipkerózsika-álmából a részvény, átlépve a 25 ezres lélektani szintet. Idén már a 30 ezres szintet is átlépte a felhúzás. Ami azért érdekes, mert így leolvadt a korábban vonzó osztalékhozam.

Idén nyáron pedig már az volt feltűnő, hogy amikor gyengébben teljesítenek a blue chipek, vagyis a BÉT esős napjain, menedékként kezelik a befektetők a Zwack-részvényt. Ám hiába korrigált ma a BUX, nem rohantak Zwackot venni a vásárlók.

Szeptemberben 

a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárlásai támogatták a felhúzást,

mivel októbertől visszakerül az indexkosárba a részvény.

Most azon tanakodnak a fórumozó kisbefektetők, hogy az osztalék kiárazódása után az osztalékot újra befektetők vásárlásai támaszthatták a kurzust. Ám ez mostanra kifulladhatott. Újabb lendületet majd az osztalékvárakozások adhatnak. 

