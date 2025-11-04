Óriásit ment a pesti parketten, menedék is volt – most a gyorsjelentés sem ébresztette fel igazán az alvó papírt

Stabilan bővülő értékesítést, visszafogott költségeket és megugró profitot közölt a Zwack féléves gyorsjelentése. Ehhez képest nevetségesen alacsony, egymillió forintot alig felülmúló forgalommal reagált a piac, némi hezitálás után minimális pluszba tolva az Unicum-gyártó árfolyamát. Úgy látszik, az egykori alvó papír, mely az elmúlt évben nagyot ment, majd az idei esős napokon menedékként szolgált, ismét elszenderedett.

Az Unicumon nem múlott / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gyorsjelentés: erős számok, stabil kilátások az Unicum-gyártótól

Markánsan nőtt a Zwack profitja az üzleti évének szeptember 30-án lezárt első felében. Ez két fő tényezőre vezethető vissza:

a társaság legfőbb profittermelő márkájának, az Unicumnak számottevően nőtt az értékesített volumene,

valamint az exportpiacon a bázishoz képest eltérő aktivitásütemezésnek köszönhetően az első fél évben csökkentek a marketing jellegű kiadások.

Eközben a nettó értékesítés az első félévben éves bázison 5,2 százalékkal, 11,87 milliárd forintra nőtt, addig a bruttó fedezeti hányad 3 százalékponttal, 68,3 százalékra emelkedett. A társaság az üzleti év első felében 1,598 milliárd forint adózott nyereséget termelt, amely 408 millió forinttal (34,3 százalékkal) szárnyalja túl a bázist.

Ráadásul a menedzsment megerősítette, hogy a legutóbbi éves beszámolóban közzétett profit elérését tervezi. Úgy látják, hogy a tervezett profit a tartósan gyenge fogyasztói bizalom ellenére is teljesíthető. Az elmúlt évihez hasonló, 2,9 milliárd forint feletti adózott eredmény elérését tervezik.