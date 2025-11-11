Lökést adott a brit óriásfúzió a Vodafone-nak, s ennek már a részvényesek is örülhetnek
Elkapta a fonalat a Vodafone, mióta eladta magyar leányvállalatát, és jelentős szerkezetátalakítási programba kezdett. A brit távközlési óriás nyolc év után most jutott olyan helyzetbe, hogy emelni tudja a részvényeseinek járó osztalékot, amellyel rögvest hurráhangulatot váltott ki körükben – ezt a londoni tőzsdén jegyzett társaság árfolyamának 5 százalékos megugrása is igazolja.
A 94 pennyre drágult részvényért ilyen sokat legutóbb két és fél éve kellett fizetniük a tőzsdézőknek. Azért nagyon nem kapatják el a részvényeseket, a Vodafone az eddigi 4,5 eurócentes éves osztalékot szerény 2,5 százalékkal tervezi emelni a jövő márciussal záruló 2026-os üzleti évében, de azt
a pozitív irányt, amit a brit versenytárssal, a Three-vel történt fúzió pecsételt meg, díjazza a piac.
Az osztalék befagyasztása egyébként az 5G-koncessziók elnyerésére fordított, irgalmatlanul nagy kiadások, koncessziós díjak kapcsán vált szükségszerűvé bő fél évtizeddel ezelőtt. Csak a német frekvenciákért 1,88 milliárd eurót fizetett a Vodafone, amely az eladósodottsági szintjének megugrása miatt kényszerült az osztalék befagyasztására, illetve 2019-ben a 40 százalékos megvágására. Most viszont folyamatos emelkedéssel jellemzett osztalékpolitikára tettek ígéretet.
Olasz topmenedzser tette sínre a Vodafone-t
A jó hírek elsősorban a Vodafone csoport kiemelkedően teljesítő, németországi üzletágának köszönhetők, valamint az említett, májusban lezárult fúziónak, melynek révén a hongkongi Hutchinsonhoz tartozó Three-vel kiegészülve a Vodafone ismét a brit telekom piac éllovasává léphetett elő.
A siker kovácsának a Vodafone-hoz 31 évvel ezelőtt belépett olasz Margherita Della Valle tekinthető, aki a vállalati ranglétrát végigjárva 2023 januárja óta vezényli az egykori világelső behemót telekom társaság stratégiai átalakítását, melynek része volt a Vodafone Magyarország eladása is.
Ez az ügylet épp a vezérigazgató-váltás idején valósult meg, a magyar állam és a 4iG együtt 660 milliárd forintot fizetett a leányvállalatért. Azóta az állam kiszállt a One névre átkeresztelt cégből.
Felszabadulnak a fúziós energiák
A Vodafone a kedden kiadott gyorsjelentése szerint a szeptemberrel zárult fél évben 7,3 százalékkal, 19,6 milliárd euróra növelte árbevételét, melyből a szolgáltatási üzletág 8,1 százalékos bővüléssel és 16,3 milliárd euróval vette ki a részét.
Németországban a Vodafone-t kedvezőtlenül érintő, a tévé-előfizetéseket szabályozó új rendelkezések okozta gondokat már orvosolták, így ezen a kiemelt piacukon már ismét növekedni tudtak, ha csak fél százalékkal is.
Eközben az üzemi nyereség 9,2 százalékkal, 2,2 milliárd euróra mérséklődött, ebben a Three-fúzióval kapcsolatos egyszeri integrációs kiadások játszottak főszerepet.
Margherita Della Valle ugyanakkor azt is közölte, hogy a teljes üzleti évre tervezett, kamatok, adók, amortizáció és értékcsökkenési leírás előtti korrigált eredmény (EBITDA) a korábban meghatározott 11,3–11,6 milliárd eurós sáv felső határához tendál.
Romániában is terjeszkedik a Vodafone
A közelmúlt eseményeihez tartozik, hogy a Vodafone román leányvállalata szeptemberben megállapodott a Telekom Romania Mobile-lal, melynek értelmében 310 millió euró fejében átkerül hozzájuk
- a szolgáltatások egy része,
- a teljes előfizetői kör,
- a frekvenciahasználati jogok
- és a hálózati infrastruktúra.
Ezt az üzletet októberben le is zárták. A Telekom prepaid ügyfélkörét a Digi Romania szerezte meg. A Vodafone a mesterséges intelligencia területén is gőzerővel fejleszt, ennek egyik kézzelfogható eredménye az ügyfélszolgálati kommunikációban mutatkozik meg, ahol MI-munkatársuk, SuperTobi az igények, panaszok, kérések 70 százalékát kezelni tudja, méghozzá a kliensek megelégedésére.