Az AI-mítosz vége?

A pénzügy történelmébe 2026 eleje valószínűleg az első olyan eseményként fog bekerülni, amikor az AI falba ütközött. Míg az előző években a mesterséges intelligencia puszta említése is elég volt egy árfolyamugráshoz, a piac most büntetni látszik a túlzott AI-beruházásokat.

K alakú divergencia

Az elmúlt hetekben a piac különös kettősséget mutatott: míg a Dow Jones Ipari Index új, 50 ezer pont feletti csúcsot döntött, addig a technológiai részvények brutális eladási hullámmal szembesültek. Ez a K alakú elmozdulás nem egy általános válság jele, hanem egy tudatos tőkerotációé. A befektetők menekülnek a virtuális ígéretektől felfújt papírokból a tényleges cash flow, az energiaipar és a nehézipar irányába.

Óriások mesterséges intelligencia beruházási őrülete

A technológiai óriások (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft) jelentései sokkolták a piacot. Összesen több mint 600 milliárd dollárt az idei évben beruháznak, és ennek nagy részét mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekbe. Ez az összeg számos európai ország GDP-jét meghaladja.

A befektetők türelme azonban elfogyni látszik: eddig díjazták az infrastruktúra-építést, azonban mostanra már eredményt várnak. A Metán kívül – amely sikeresen tudta a hirdetéseknél monetizálni az AI-használatot – mindegyik cég árfolyama jelentős korrekciót mutatott.



Makrogazdaság

A januári munkaerőpiaci adatok erősek voltak ugyan, a korábbi statisztikák lefelé módosítása rávilágított arra, hogy az amerikai gazdaság valójában sokkal törékenyebb, mint hittük. Ez a bizonytalanság, kombinálva a japán kötvénypiacról gyűrűző likviditási sokkal, bizonytalan környezetet teremt a magas árazottságú tech papíroknak.

Konklúzió

A narratíva megfordult: az AI már nemcsak növekedési motorként funkcionál, hanem romboló erővel is hat.

A piac nem az AI-ígéretet, hanem az AI-hatékonyságot árazza.

Az elkövetkező időszak vízválasztó lehet az említett cégeknek. Vajon a nagy költekezés meghozza a gyümölcsét a nagyoknál? A pontos kimeneteleket ugyan homály fedi, de az biztos, hogy ennek a kritikus időszaknak a végére több vesztest és nyertest is láthatunk.