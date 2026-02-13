Deviza
stratégia
tőzsde
befektetés

Az AI-mítosz vége?

A technológiai szektor és a reálgazdaság elmúlt időszakban megfigyelt szétválása egy új korszak kezdetét jelzi. Falba ütközött a mesterséges intelligencia. Most a piac bünteti a túlzott beruházásokat.
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka
2026.02.13, 07:01

A pénzügy történelmébe 2026 eleje valószínűleg az első olyan eseményként fog bekerülni, amikor az AI falba ütközött. Míg az előző években a mesterséges intelligencia puszta említése is elég volt egy árfolyamugráshoz, a piac most büntetni látszik a túlzott AI-beruházásokat. 

Mesterséges Intelligencia
Falba ütközött a mesterséges intelligencia / Fotó: AFP

K alakú divergencia

Az elmúlt hetekben a piac különös kettősséget mutatott: míg a Dow Jones Ipari Index új, 50 ezer pont feletti csúcsot döntött, addig a technológiai részvények brutális eladási hullámmal szembesültek. Ez a K alakú elmozdulás nem egy általános válság jele, hanem egy tudatos tőkerotációé. A befektetők menekülnek a virtuális ígéretektől felfújt papírokból a tényleges cash flow, az energiaipar és a nehézipar irányába.

Óriások mesterséges intelligencia beruházási őrülete

A technológiai óriások (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft) jelentései sokkolták a piacot. Összesen több mint 600 milliárd dollárt az idei évben beruháznak, és ennek nagy részét mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekbe. Ez az összeg számos európai ország GDP-jét meghaladja. 
A befektetők türelme azonban elfogyni látszik: eddig díjazták az infrastruktúra-építést, azonban mostanra már eredményt várnak. A Metán kívül – amely sikeresen tudta a hirdetéseknél monetizálni az AI-használatot – mindegyik cég árfolyama jelentős korrekciót mutatott.
 

 

Makrogazdaság

A januári munkaerőpiaci adatok erősek voltak ugyan, a korábbi statisztikák lefelé módosítása rávilágított arra, hogy az amerikai gazdaság valójában sokkal törékenyebb, mint hittük. Ez a bizonytalanság, kombinálva a japán kötvénypiacról gyűrűző likviditási sokkal, bizonytalan környezetet teremt a magas árazottságú tech papíroknak.

Konklúzió

A narratíva megfordult: az AI már nemcsak növekedési motorként funkcionál, hanem romboló erővel is hat. 

A piac nem az AI-ígéretet, hanem az AI-hatékonyságot árazza. 

Az elkövetkező időszak vízválasztó lehet az említett cégeknek. Vajon a nagy költekezés meghozza a gyümölcsét a nagyoknál? A pontos kimeneteleket ugyan homály fedi, de az biztos, hogy ennek a kritikus időszaknak a végére több vesztest és nyertest is láthatunk.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

