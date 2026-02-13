Vérfürdő a Wall Streeten - a memórialapkák drágulása hazavágta az MI-ralit

Visszahúzódott pénteken az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac a történelmi csúcsokról, miután a technológiai szektor zsugorodó árréseivel kapcsolatos aggodalmak – többek között az Apple esetében – a befektetőket a biztonságos menedéknek számító kötvények felé terelték a kulcsfontosságú amerikai inflációs adatok előtt.

Az előző éjszaka a Wall Streeten a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 2 százalékot zuhant, miután a Cisco Systems a vártnál gyengébb gyorsjelentést tett közzé, ennek hátterében a memóriacsipek áremelkedése állt.

A hír hatására a részvény 12 százalékot esett, és mintegy 40 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci kapitalizációja.

Az eladási hullám átterjedt az olyan technológiai óriásokra is, mint az Apple, amely 5 százalékot esett – ez volt a legnagyobb egynapos visszaesése tavaly április óta, amikor Donald Trump amerikai elnök átfogó vámintézkedései megrengették a piacokat.

A szállítmányozási vállalatokat is elérték az MI okozta felforgató hatásokkal kapcsolatos aggodalmak.

A piacokon jelenleg az a meghatározó hangulat, hogy a befektetők a részvénypiac védelmezőbb szegmensei, illetve a stabil, kevésbé ciklikus és kiszámíthatóbb eredményt termelő vállalatok felé fordulnak

– mondta a Reutersnek Chris Weston, a Pepperstone elemzései vezetője.

Óvatos optimizmusban a részvénypiac a Wall Street-i vérfürdő után

Pénteken az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő átfogó indexe 0,6 százalékkal csökkent, így a heti nyereség 4,1 százalékra mérséklődött.

A japán Nikkei 0,9 százalékot esett, de heti szinten még így is 5,3 százalékos pluszban állt.

A kínai blue chipek 0,6 százalékkal gyengültek,

a hongkongi Hang Seng index 1,5 százalékkal csúszott lejjebb.

A Nasdaq-határidős jegyzések és az S&P 500 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek,

az EURO STOXX 50 határidős indexe pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

A nemesfémek megpróbáltak talpra állni a jelentős veszteségek után

Az arany 1 százalékkal, unciánként 4972 dollárra emelkedett, miután csütörtökön több mint 3 százalékot esett.

Az ezüst 2 százalékkal, unciánként 76,8 dollárra drágult, miután az előző éjszaka 10 százalékot zuhant.

Kulcsfontosságú amerikai inflációs adatokra várva

A széles körű részvénypiaci eladási hullám az amerikai államkötvények felé terelte a vevőket:

az irányadó tízéves hozam 7 bázisponttal csökkent az éjszaka folyamán, ami október 10. óta a legnagyobb esés volt. Péntek kora reggel 4,1154 százalékon stabilizálódott.

A harmincéves kötvények rendkívül erős aukciója is hozzájárult a hosszabb lejáratú hozamok csökkenéséhez. A harmincéves hozam 8,5 bázisponttal 4,728 százalékra esett, ami december 3. óta a legalacsonyabb szint.

A Fed-alapkamatra vonatkozó határidős jegyzések is emelkedtek, visszafordítva a foglalkoztatási adatok után elszenvedett veszteségek nagy részét, amikor a piacok csökkentették a júniusi kamatcsökkentés esélyét. A júniusi lépés ismét napirendre került, a piac 70 százalékos valószínűséget áraz, és az év egészére összesen 60 bázispontos lazítást vár.