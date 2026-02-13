Deviza
Vérfürdő a Wall Streeten - a memórialapkák drágulása hazavágta az MI-ralit

Az MI zabálja a memórialapkákat, ezek áremelkedése viszont rontja a cégek nyereségét. A legújabb áldozat a Cisco volt, amely 12 százalékkal zuhant gyorsjelentése közzététele után. A részvénypiac felfordulásai közepette a befektetők a kötvények felé fordultak.
D. GY.
2026.02.13, 07:18
Frissítve: 2026.02.13, 08:36

Visszahúzódott pénteken az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac a történelmi csúcsokról, miután a technológiai szektor zsugorodó árréseivel kapcsolatos aggodalmak – többek között az Apple esetében – a befektetőket a biztonságos menedéknek számító kötvények felé terelték a kulcsfontosságú amerikai inflációs adatok előtt.

részvénypiac
A részvénypiac befektetői az MI-bizonytalanságok után a kötvények felé fordultak / Fotó: Kotaro Numata / The Yomiuri Shim

Az előző éjszaka a Wall Streeten a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 2 százalékot zuhant, miután a Cisco Systems a vártnál gyengébb gyorsjelentést tett közzé, ennek hátterében a memóriacsipek áremelkedése állt. 

  • A hír hatására a részvény 12 százalékot esett, és mintegy 40 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci kapitalizációja. 
  • Az eladási hullám átterjedt az olyan technológiai óriásokra is, mint az Apple, amely 5 százalékot esett – ez volt a legnagyobb egynapos visszaesése tavaly április óta, amikor Donald Trump amerikai elnök átfogó vámintézkedései megrengették a piacokat. 
  • A szállítmányozási vállalatokat is elérték az MI okozta felforgató hatásokkal kapcsolatos aggodalmak.

A piacokon jelenleg az a meghatározó hangulat, hogy a befektetők a részvénypiac védelmezőbb szegmensei, illetve a stabil, kevésbé ciklikus és kiszámíthatóbb eredményt termelő vállalatok felé fordulnak 

mondta a Reutersnek Chris Weston, a Pepperstone elemzései vezetője.

Óvatos optimizmusban a részvénypiac a Wall Street-i vérfürdő után

  • Pénteken az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő átfogó indexe 0,6 százalékkal csökkent, így a heti nyereség 4,1 százalékra mérséklődött. 
  • A japán Nikkei 0,9 százalékot esett, de heti szinten még így is 5,3 százalékos pluszban állt. 
  • A kínai blue chipek 0,6 százalékkal gyengültek, 
  • a hongkongi Hang Seng index 1,5 százalékkal csúszott lejjebb. 
  • A Nasdaq-határidős jegyzések és az S&P 500 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, 
  • az EURO STOXX 50 határidős indexe pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

A nemesfémek megpróbáltak talpra állni a jelentős veszteségek után

  • Az arany 1 százalékkal, unciánként 4972 dollárra emelkedett, miután csütörtökön több mint 3 százalékot esett. 
  • Az ezüst 2 százalékkal, unciánként 76,8 dollárra drágult, miután az előző éjszaka 10 százalékot zuhant.

Kulcsfontosságú amerikai inflációs adatokra várva

A széles körű részvénypiaci eladási hullám az amerikai államkötvények felé terelte a vevőket: 

  • az irányadó tízéves hozam 7 bázisponttal csökkent az éjszaka folyamán, ami október 10. óta a legnagyobb esés volt. Péntek kora reggel 4,1154 százalékon stabilizálódott. 
  • A harmincéves kötvények rendkívül erős aukciója is hozzájárult a hosszabb lejáratú hozamok csökkenéséhez. A harmincéves hozam 8,5 bázisponttal 4,728 százalékra esett, ami december 3. óta a legalacsonyabb szint.

A Fed-alapkamatra vonatkozó határidős jegyzések is emelkedtek, visszafordítva a foglalkoztatási adatok után elszenvedett veszteségek nagy részét, amikor a piacok csökkentették a júniusi kamatcsökkentés esélyét. A júniusi lépés ismét napirendre került, a piac 70 százalékos valószínűséget áraz, és az év egészére összesen 60 bázispontos lazítást vár.

A figyelem középpontjában a később megjelenő amerikai inflációs adatok állnak. 

Az előrejelzések szerint a maginfláció havi alapon 0,3 százalékkal nőhet, ami elegendő ahhoz, hogy az éves ráta a korábbi 2,7 százalékról 2,5 százalékra lassuljon.

„Még a várakozásoknak megfelelő adat is jelentős lassulást tükrözne decemberhez képest, ami erősítheti a piaci optimizmust és új lendületet adhat a ciklikus részvényeknek” – mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza.

  • A devizapiacon a kockázatérzékeny ausztrál és új-zélandi dollár gyengült. 
  • Az ausztrál dollár 0,7089 dolláron stagnált, miután az éjszaka 0,5 százalékot esett, míg 
  • az új-zélandi dollár 0,6033 dolláron állt, az előző esti 0,3 százalékos csökkenés után. 
  • Az olajárak az előző éjszakai, keresletcsökkenés miatti 3 százalékos zuhanást követően stagnáltak, mivel enyhültek a közel-keleti konfliktus újbóli fellángolásával kapcsolatos félelmek, és kínálatbővülésre számítanak a piacon. 
  • Az amerikai West Texas Intermediate könnyűolaj hordónkénti ára 0,2 százalékkal 62,95 dollárra emelkedett, 
  • a Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése 0,2 százalékkal 67,65 dollárra kúszott fel.
