Vérfürdő a Wall Streeten - a memórialapkák drágulása hazavágta az MI-ralit
Visszahúzódott pénteken az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac a történelmi csúcsokról, miután a technológiai szektor zsugorodó árréseivel kapcsolatos aggodalmak – többek között az Apple esetében – a befektetőket a biztonságos menedéknek számító kötvények felé terelték a kulcsfontosságú amerikai inflációs adatok előtt.
Az előző éjszaka a Wall Streeten a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 2 százalékot zuhant, miután a Cisco Systems a vártnál gyengébb gyorsjelentést tett közzé, ennek hátterében a memóriacsipek áremelkedése állt.
- A hír hatására a részvény 12 százalékot esett, és mintegy 40 milliárd dollárral csökkent a vállalat piaci kapitalizációja.
- Az eladási hullám átterjedt az olyan technológiai óriásokra is, mint az Apple, amely 5 százalékot esett – ez volt a legnagyobb egynapos visszaesése tavaly április óta, amikor Donald Trump amerikai elnök átfogó vámintézkedései megrengették a piacokat.
- A szállítmányozási vállalatokat is elérték az MI okozta felforgató hatásokkal kapcsolatos aggodalmak.
A piacokon jelenleg az a meghatározó hangulat, hogy a befektetők a részvénypiac védelmezőbb szegmensei, illetve a stabil, kevésbé ciklikus és kiszámíthatóbb eredményt termelő vállalatok felé fordulnak
– mondta a Reutersnek Chris Weston, a Pepperstone elemzései vezetője.
Óvatos optimizmusban a részvénypiac a Wall Street-i vérfürdő után
- Pénteken az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő átfogó indexe 0,6 százalékkal csökkent, így a heti nyereség 4,1 százalékra mérséklődött.
- A japán Nikkei 0,9 százalékot esett, de heti szinten még így is 5,3 százalékos pluszban állt.
- A kínai blue chipek 0,6 százalékkal gyengültek,
- a hongkongi Hang Seng index 1,5 százalékkal csúszott lejjebb.
- A Nasdaq-határidős jegyzések és az S&P 500 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek,
- az EURO STOXX 50 határidős indexe pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
A nemesfémek megpróbáltak talpra állni a jelentős veszteségek után
- Az arany 1 százalékkal, unciánként 4972 dollárra emelkedett, miután csütörtökön több mint 3 százalékot esett.
- Az ezüst 2 százalékkal, unciánként 76,8 dollárra drágult, miután az előző éjszaka 10 százalékot zuhant.
Kulcsfontosságú amerikai inflációs adatokra várva
A széles körű részvénypiaci eladási hullám az amerikai államkötvények felé terelte a vevőket:
- az irányadó tízéves hozam 7 bázisponttal csökkent az éjszaka folyamán, ami október 10. óta a legnagyobb esés volt. Péntek kora reggel 4,1154 százalékon stabilizálódott.
- A harmincéves kötvények rendkívül erős aukciója is hozzájárult a hosszabb lejáratú hozamok csökkenéséhez. A harmincéves hozam 8,5 bázisponttal 4,728 százalékra esett, ami december 3. óta a legalacsonyabb szint.
A Fed-alapkamatra vonatkozó határidős jegyzések is emelkedtek, visszafordítva a foglalkoztatási adatok után elszenvedett veszteségek nagy részét, amikor a piacok csökkentették a júniusi kamatcsökkentés esélyét. A júniusi lépés ismét napirendre került, a piac 70 százalékos valószínűséget áraz, és az év egészére összesen 60 bázispontos lazítást vár.
A figyelem középpontjában a később megjelenő amerikai inflációs adatok állnak.
Az előrejelzések szerint a maginfláció havi alapon 0,3 százalékkal nőhet, ami elegendő ahhoz, hogy az éves ráta a korábbi 2,7 százalékról 2,5 százalékra lassuljon.
„Még a várakozásoknak megfelelő adat is jelentős lassulást tükrözne decemberhez képest, ami erősítheti a piaci optimizmust és új lendületet adhat a ciklikus részvényeknek” – mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza.
- A devizapiacon a kockázatérzékeny ausztrál és új-zélandi dollár gyengült.
- Az ausztrál dollár 0,7089 dolláron stagnált, miután az éjszaka 0,5 százalékot esett, míg
- az új-zélandi dollár 0,6033 dolláron állt, az előző esti 0,3 százalékos csökkenés után.
- Az olajárak az előző éjszakai, keresletcsökkenés miatti 3 százalékos zuhanást követően stagnáltak, mivel enyhültek a közel-keleti konfliktus újbóli fellángolásával kapcsolatos félelmek, és kínálatbővülésre számítanak a piacon.
- Az amerikai West Texas Intermediate könnyűolaj hordónkénti ára 0,2 százalékkal 62,95 dollárra emelkedett,
- a Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése 0,2 százalékkal 67,65 dollárra kúszott fel.