A nyugati országokban látványosan erősödik a félelem egy újabb globális konfliktus kitörésétől, pontosabban a III. világháborútól. Február 6. és 9. között országonként több mint kétezer fő megkérdezésével készült egy kutatás, mely szerint az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban a válaszadók többsége úgy érzi: a világ egyre veszélyesebb hellyé válik.

Itt a sokkoló bizonyíték: a nyugati országokban már a III. világháborúra készülnek – egyetlen év alatt dráma változás állt be / Fotó: zef art

Az a Politico és a Public First közvélemény-kutató intézet friss felmérése azt mutatja, hogy az elmúlt egy évben jelentősen nőtt azok aránya, akik valószínűnek tartják egy harmadik világháború kitörését az elkövetkező öt évben.

Az Egyesült Államokban 2025 márciusában még 38 százalék vélte úgy, hogy globális háború törhet ki 2031-ig, ez az arány 2026-ra 46 százalékra emelkedett.

Az Egyesült Királyságban 30-ról 43 százalékra, Franciaországban 32-ről 43 százalékra nőtt ez a mutató. A vizsgált országok közül egyedül Németországban többen gondolják úgy, hogy nem valószínű egy újabb világháború az évtized végéig.

A fenyegetettségérzet mögött több tényező húzódik meg. Oroszország Ukrajna elleni, immár negyedik éve tartó háborúja továbbra sem zárult le, miközben az Egyesült Államok – Donald Trump elnöksége alatt – katonai akciókat hajtott végre Iránban, Szíriában, Venezuelában és Afrikában. A megkérdezettek legalább egyharmada az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Kanadában azt is valószínűnek tartja, hogy a következő öt évben atomfegyvert vethetnek be egy konfliktus során.

A biztonsági percepciók országonként eltérnek:

Európában Oroszországot tartják a legnagyobb fenyegetésnek,

míg Kanadában az Egyesült Államokat nevezik meg első számú kockázatként.

Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban az Egyesült Államok a második leggyakrabban említett fenyegetés, megelőzve Kínát.

A közvélemény ugyanakkor kettős képet mutat a védelempolitikai kiadások terén. Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Kanadában a többség elvben támogatja a katonai költségvetés növelését. A támogatás azonban érdemben csökken, amikor felmerül a finanszírozás kérdése – vagyis hogy az emelés magasabb adókat, nagyobb államadósságot vagy más területek forrásainak csökkentését jelentené.

Franciaországban 2025-ben még a lakosság 40 százaléka támogatta a védelmi kiadások növelését akkor is, ha az átcsoportosítással jár;

2026-ra ez az arány 28 százalékra esett.

Németországban 37-ről 24 százalékra csökkent a támogatás.

Németországban a védelem az egyik legkevésbé népszerű költségvetési cél, csupán a külföldi segélyezést előzi meg. Az Európai Bizottság által időről időre felvetett közös uniós hadsereg gondolata szintén visszafogott támogatást élvez: Németországban 22, Franciaországban 17 százalék állna egy központi irányítású európai haderő mögé. A kötelező sorkatonai szolgálat viszont Németországban és Franciaországban a megkérdezettek mintegy felének támogatását élvezi.