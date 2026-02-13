Deviza
energia
kőolaj
Ukrajna
Zelenszkij
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték
orosz olaj

Zelenszkij döntött a Barátság vezeték sorsáról, ez a lehető legrosszabb Magyarországnak: Szijjártó Péter kifakadt – „Nem engedi az olajszállítás újraindítását”

A kormány megteszi a szükséges lépéseket. A Barátság vezetéken nem indul újra az orosz olaj szállítása, a külgazdasági és külügyminiszter pedig ennek az okát is tudja.
Hecker Flórián
2026.02.13, 06:57
Frissítve: 2026.02.13, 08:39

Ukrajna folytatja durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni, de ez nem fog sikerülni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

Barátság vezeték, Zelenszkij
Barátság vezeték: Zelenszkij döntött a sorsáról, ez Magyarországnak a legrosszabb / Fotó: AFP

A tárcavezető a minisztérium közleménye szerint arról számolt be, hogy 58 nap van hátra a parlamenti választásig, és Ukrajna folytatja a nagyon durva beavatkozását a magyar választási folyamatba.

Barátság vezeték: Zelenszkij döntött a sorsáról, ez Magyarországnak a legrosszabb

Ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy

továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására,

semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Szerinte egyszerűen Zelenszkij elnök azt gondolja, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe tudja hozni a közelgő parlamenti választásokon azzal, hogy megnehezíti az ország energiaellátásának biztonságát egy ilyen döntéssel.

Arra is kitért, hogy az világos, hogy „Zelenszkij és az ukránok a Tisza Pártot segítik a választási kampányban”, hiszen nekik az az érdekük, hogy

  • a Tisza Párt nyerjen, 
  • mert ha a Tisza Párt nyer, akkor megengedik, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba,
  • megengedik, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába,
  • megengedik, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba.

Majd leszögezte, hogy ezzel szemben a szuverén nemzeti kormány megvédi Magyarországot. „Nemet mondunk Brüsszelnek arra, hogy belevigyenek minket a háborúba, nemet mondunk arra, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába és nemet mondunk Ukrajna európai uniós tagságára.”

Szijjártó Péter végül hangsúlyozta, hogy a durva választási beavatkozás ellenére, illetve annak ellenére, hogy Ukrajna nem engedi, hogy újrainduljon a kőolajszállítás Magyarországra, a kormány garantálja hazánk energiaellátásának biztonságát, és megteszi az ehhez szükséges lépéseket.

 

