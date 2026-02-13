Deviza
MVM: napokon belül minden ügyfelének levelet küld a rezsistopról – itt vannak a pontos dátumok, mikor küldik a januári számlákat

Február közepétől több lépcsőben indul a rezsistophoz kapcsolódó ügyintézés. Az MVM tájékoztató levelet küld az ügyfeleknek, majd megnyitja a nyilatkozati felületeket azok számára, akik árammal fűtenek vagy a kedvezményt nem gáz-, hanem áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni.
VG
2026.02.13, 06:54
Frissítve: 2026.02.13, 07:35

Az MWM összegyűjtötte a legfontosabb mérföldköveket a januári rezsistop kapcsán. 

Február 15.

Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levelek tartalma már elérhető a Dokumentumok menüpontban.

Február 16.

Az MVM elérhetővé teszi ügyfelei részére a nyilatkozati felületeket. Akkor kell nyilatkozni, ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni. Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalunkon lehet majd, de készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amelyet megküldünk.

Február 28.

Az MVM november vége óta tartó, meghosszabbított kikapcsolási moratóriumának záró napja. Eddig a napig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsoljuk ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

Március eleje

Megérkeznek a diktálós ügyfelekhez az első, kedvezményt tartalmazó földgázszámlák. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.

Március 31.

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek az MVM-nél vezetett folyószámlájukon legkésőbb március 31-ig jóváírjuk az egyszeri 7 ezer forintos támogatást. Az érintett ügyfeleket külön tájékoztatjuk a részletekről, dolgozunk azon, hogy jóval a jogszabályi határidő előtt fel lehessen használni a kedvezményt.

Április 30.

Nyilatkozattételi határidő. Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni.

Május 16.

Érkeznek az éves leolvasást követő elszámoló számlák, valamint azon ügyfelek kedvezményt tartalmazó számlái, akik úgy nyilatkoztak, hogy villamos energiában kérik a kedvezményt.

Extrém hideg volt a január

Az elmúlt 15 év leghidegebb időszaka sújtotta januárban Magyarországot, ami jelentős többletfogyasztást eredményezett az energiafelhasználásban. A kormány tájékoztatása szerint a rendkívüli hideg mintegy 30 százalékkal növelte meg a fogyasztást, ezért döntöttek úgy, hogy célzott intézkedésekkel enyhítik a lakosság terheit.

Korábban a kormányinfón elhangzott, hogy januári fogyasztás után 30 százalékos kedvezményt biztosítanak, amely a gázszámlákban jelenik majd meg. Ugyancsak 30 százalékos árkedvezményt kapnak a távhővel fűtő háztartások is. A villannyal fűtők számára szintén biztosítanak támogatást, azonban fontos szabály, hogy 

mindenki csak egyféle kedvezményt vehet igénybe.

Azok, akik elektromos árammal fűtenek, választhatnak: kérhetik, hogy a kedvezményt ne a gázszámlán, hanem az áramszámlán, az elfogyasztott villamos energia mennyiségére érvényesítsék. A cél, hogy a támogatás igazságosan és a tényleges fogyasztáshoz igazodva jusson el az érintettekhez.

A rezsistop bevezetése 50 milliárd forintba kerül.

 Bár a 30 százalékos többletfogyasztásról szóló adat még egy héttel korábbi becslésen alapul, és a január végi enyhébb időjárás miatt az egész hónapra vetítve ennél kisebb lehet a növekmény, a kormány a teljes januári fogyasztásra biztosítja a kedvezményt.

Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik.

Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.

Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.

Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.

A villamos energia kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. Érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületén lesz majd lehetőség.

Az MVM újraindította a számlák kiküldését. Az eddig kiállított és soron következő számlákat is rendezni szükséges. Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt, erre az időszakra nem számítunk fel késedelmi kamatot.

A távhő esetében biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban.

