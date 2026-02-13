Deviza
Végre örülhet a Samsung SDI, lenyomta a Debrecenben gyárat építő CATL-t: mostantól ő adja az akkumulátort a német prémiummárka elektromos autójába

Stratégiai váltás körvonalazódik az elektromos Porsche Macan gyártásában. A Samsung SDI 2026-tól beszállítóként jelenik meg a dél-koreai piacra szánt modellekben, ami új irányt jelez az akkumulátor-stratégiában, ugyanis eddig a kínai CATL szállította az energiatároló egységeket.
VG
2026.02.13, 07:29
Frissítve: 2026.02.13, 07:42

A Porsche módosít az elektromos Macan akkumulátor-beszállítói stratégiáján: a Dél-Koreába szánt modellek esetében a jövőben nem a kínai CATL, hanem a dél-koreai Samsung SDI szállítja az energiatároló egységeket. A lépés régiós sajátosságokhoz igazodó beszállítói diverzifikációt jelez, miközben az európai gyártású modellek esetében egyelőre nem történt változás.

Az elmúlt években a Porsche kizárólag a CATL németországi üzemében gyártott akkumulátorokra támaszkodott az elektromos Macan esetében. A márka más villanymodelljeinél ugyanakkor már eddig is jelen volt a dél-koreai kapcsolat: a Taycan és a Cayenne elektromos változatai az LG Energy Solution celláival készülnek.

Koreai sajtóértesülések szerint 

2026-tól a Dél-Koreába szánt Macan Electric modellek már a Samsung SDI akkumulátoraival kerülnek piacra. 

A döntést helyi gazdasági és piaci szempontokkal indokolják. Egy 2024-es dél-koreai akkumulátoripari botrány nyomán politikai elvárássá vált az elektromos járművek akkumulátor-beszállítóinak átláthatóbb kommunikációja.

A Porsche a beszállítói struktúra módosítását hivatalosan nem kommentálta. Az electrive.com szakportálnak adott válaszában a vállalat annyit közölt, hogy a potenciális partnerekkel kapcsolatos részleteket üzleti okokból nem hozhatja nyilvánosságra.

Az akkumulátor-beszállítók földrajzi diverzifikációja illeszkedik az autóiparban megfigyelhető szélesebb trendbe, amelyben a gyártók a geopolitikai kockázatok, az ellátási láncok biztonsága és a helyi szabályozási környezet változásai miatt igyekeznek több lábon állni. A dél-koreai piacra szabott beszállítói váltás ugyan nem érinti globálisan a Macan gyártását, mégis jelzi, hogy az elektromosautó-iparban egyre nagyobb szerepet kap a régiós alkalmazkodás.

