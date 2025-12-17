Deviza
Elképesztő forgalomban hatalmasat szakadt az MBH, 85 milliárdos forgalommal tépték a pesti parkettet a befektetők

Elképesztő forgalomban csúszott meg a magyar tőzsde, a blue chipek felemás formát mutattak. A BÉT nagyjai közül a Richter kapta a legnagyobb pofont.
Mészáros Gergő
2025.12.17, 17:08
Frissítve: 2025.12.17, 17:08

Bődületes, 84,7 milliárd forintos forgalommal zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szerdán, a kereslet többszörösére növekedése annak tudható be, hogy az MBH Bank ma írta jóvá a sajátrészvény-értékesítése során áron alul eladott részvényeit a befektetők számláin, melyek tranzakcióként megjelentek a BÉT statisztikájában is.

20251105_bet_014_VZ, bét, mbh,
Szédületes forgalomban csúszott meg a BÉT, az MBH áll a háttérben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szédületes forgalomban csúszott meg a BÉT, az MBH áll a háttérben

 A bankpapír 23,3 százalékos mínuszban zárta a napot, 3 500 forinton. 

MBHBANK részvény
MBHBANK részvény14:19:42
Árfolyam: 3 640 HUF -920 / -25,27 %
Forgalom: 68 294 688 700 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX index 0,89 százalékkal 108 783 pontig süllyedt a nap során, ugyanis a blue chipeknek sem volt kirobbanóan erős napjuk.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP 0,9 százalékkal 34 300 forintig esett, a Richter 2,6 százalékkal 9 595 forintig zuhant. A Mol 0,8 százalékkal 2 872 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,1 százalékkal 1 800 forintig tudott erősödni a nap végére.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9 595 HUF 0 / -2,64 %
Forgalom: 1 787 495 665 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nyugat-európai tőzsdéken felemás hangulat uralkodott a nap során, a brit FTSE 1,1 százalékos pluszba került 17 óra környékére, a francia és a német tőzsdék viszont egyaránt pirosban járnak a zárás előtt fél órával. Az Euro Stoxx 50 0,2 százalékos gödörben jár. Az amerikai részvénypiac is ilyen formát mutat, a Nasdaq és az S&P nagyobb mínuszban, a Dow Jones 0,1 százalékos esésben jár.

Lejtőn a forint

A forintnak nincs jó napja, Varga Mihály jegybankelnök keddi kamatdöntést követő szavai ugyanis arra engednek következtetni, hogy az MNB hamarosan komolyan is megfontolhatja a kamatcsökkentést eshetőségét, ez pedig gyengítené a forint kamattámaszát, eladói nyomás alá helyezve ezzel a devizánkat. Az euróval szemben 0,7 százalékkal 388,4-ig gyengült a kereszt a nap során.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389,4081 +1,01%
A dollárral szemben 0,61 százalékos a napi értékvesztés, 330,1-en adják a zöldhasút.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,3453 +0,99%
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

