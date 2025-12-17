Elképesztő forgalomban hatalmasat szakadt az MBH, 85 milliárdos forgalommal tépték a pesti parkettet a befektetők
Bődületes, 84,7 milliárd forintos forgalommal zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szerdán, a kereslet többszörösére növekedése annak tudható be, hogy az MBH Bank ma írta jóvá a sajátrészvény-értékesítése során áron alul eladott részvényeit a befektetők számláin, melyek tranzakcióként megjelentek a BÉT statisztikájában is.
Szédületes forgalomban csúszott meg a BÉT, az MBH áll a háttérben
A bankpapír 23,3 százalékos mínuszban zárta a napot, 3 500 forinton.
A BUX index 0,89 százalékkal 108 783 pontig süllyedt a nap során, ugyanis a blue chipeknek sem volt kirobbanóan erős napjuk.
Az OTP 0,9 százalékkal 34 300 forintig esett, a Richter 2,6 százalékkal 9 595 forintig zuhant. A Mol 0,8 százalékkal 2 872 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,1 százalékkal 1 800 forintig tudott erősödni a nap végére.
A nyugat-európai tőzsdéken felemás hangulat uralkodott a nap során, a brit FTSE 1,1 százalékos pluszba került 17 óra környékére, a francia és a német tőzsdék viszont egyaránt pirosban járnak a zárás előtt fél órával. Az Euro Stoxx 50 0,2 százalékos gödörben jár. Az amerikai részvénypiac is ilyen formát mutat, a Nasdaq és az S&P nagyobb mínuszban, a Dow Jones 0,1 százalékos esésben jár.
Lejtőn a forint
A forintnak nincs jó napja, Varga Mihály jegybankelnök keddi kamatdöntést követő szavai ugyanis arra engednek következtetni, hogy az MNB hamarosan komolyan is megfontolhatja a kamatcsökkentést eshetőségét, ez pedig gyengítené a forint kamattámaszát, eladói nyomás alá helyezve ezzel a devizánkat. Az euróval szemben 0,7 százalékkal 388,4-ig gyengült a kereszt a nap során.
A dollárral szemben 0,61 százalékos a napi értékvesztés, 330,1-en adják a zöldhasút.