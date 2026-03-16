Ezt már a Gazprom se érti: eltitkolta az EU, mennyire nincs gáz Európában, az oroszok felfedték a valóságot – hatalmas a baj a nyugati mintaországban

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a Gazprom az európai gázpiac helyzetéről: a kontinens számára kifejezetten nehéz lehet a következő feltöltési szezon, mivel a föld alatti gáztárolók készletei gyors ütemben csökkennek, annak ellenére, hogy a tél végét több hete tartó enyhe idő követte.

A Gazpromnak kellett riadót fújnia, hogy az európai energiapiac újabb nehéz időszak elé nézhet, mert a gáztárolók szintje gyorsan csökken / Fotó: AFP

A legfrissebb adatok szerint – amelyeket a Gas Infrastructure Europe közölt – 2026. március 13-án az európai föld alatti gáztárolók töltöttsége mindössze 29,04 százalék volt. Ez 31,31 milliárd köbméter gázt jelent.

Bár Európa számos részén enyhébb volt az időjárás a tél végén, a kitárolás ennek ellenére folyamatos.

A 2025-ös kitárolási szezon október 12-én indult. Akkor a tárolók még 83,15 százalékos töltöttségen álltak, ami 89,52 milliárd köbméter gáznak felelt meg. Azóta 58,14 milliárd köbméter gázt használtak fel a kontinensen.

A számok különösen azért figyelemre méltók, mert a 2025 nyarán betárolt mennyiség körülbelül 52,9 milliárd köbméter volt. Ez azt jelenti, hogy a tél végére gyakorlatilag az összes nyáron felhalmozott készlet elfogyott. Február közepére a teljes nyári tartalék eltűnt a rendszerből, és már a korábbi évekből megmaradt stratégiai készletekhez kellett nyúlni. Március közepéig több mint 5,3 milliárd köbmétert ebből is felhasználtak.

A helyzet különösen aggasztó a legnagyobb európai gázfogyasztó országokban. A három kulcsfontosságú piac – Németország, Franciaország és Hollandia – átlagos tárolói töltöttsége mindössze 18,1 százalék körül alakul.

A holland helyzet különösen látványos: a tárolók mindössze 8 százalékos töltöttségen állnak, ami történelmi mélypontnak számít március közepén. A kitárolás ráadásul továbbra sem állt le.