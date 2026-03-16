Ezt már a Gazprom se érti: eltitkolta az EU, mennyire nincs gáz Európában, az oroszok felfedték a valóságot – hatalmas a baj a nyugati mintaországban
Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a Gazprom az európai gázpiac helyzetéről: a kontinens számára kifejezetten nehéz lehet a következő feltöltési szezon, mivel a föld alatti gáztárolók készletei gyors ütemben csökkennek, annak ellenére, hogy a tél végét több hete tartó enyhe idő követte.
A legfrissebb adatok szerint – amelyeket a Gas Infrastructure Europe közölt – 2026. március 13-án az európai föld alatti gáztárolók töltöttsége mindössze 29,04 százalék volt. Ez 31,31 milliárd köbméter gázt jelent.
Bár Európa számos részén enyhébb volt az időjárás a tél végén, a kitárolás ennek ellenére folyamatos.
A 2025-ös kitárolási szezon október 12-én indult. Akkor a tárolók még 83,15 százalékos töltöttségen álltak, ami 89,52 milliárd köbméter gáznak felelt meg. Azóta 58,14 milliárd köbméter gázt használtak fel a kontinensen.
A számok különösen azért figyelemre méltók, mert a 2025 nyarán betárolt mennyiség körülbelül 52,9 milliárd köbméter volt. Ez azt jelenti, hogy a tél végére gyakorlatilag az összes nyáron felhalmozott készlet elfogyott. Február közepére a teljes nyári tartalék eltűnt a rendszerből, és már a korábbi évekből megmaradt stratégiai készletekhez kellett nyúlni. Március közepéig több mint 5,3 milliárd köbmétert ebből is felhasználtak.
Európa elhallgatta, de az oroszok most lebuktatták: az utolsó molekuláig elfogyott a tavaly betárolt gáz, a Gazprom figyelmeztetést küldött – "Még nincs vége a télnek"
Több mint 53 milliárd köbméter gázt vont ki az EU október óta a tárolókból, ezzel teljesen felélve a tavaly nyári készleteket. A Gazprom szerint már a korábbi évek tartalékait használják.
A helyzet különösen aggasztó a legnagyobb európai gázfogyasztó országokban. A három kulcsfontosságú piac – Németország, Franciaország és Hollandia – átlagos tárolói töltöttsége mindössze 18,1 százalék körül alakul.
A holland helyzet különösen látványos: a tárolók mindössze 8 százalékos töltöttségen állnak, ami történelmi mélypontnak számít március közepén. A kitárolás ráadásul továbbra sem állt le.
A nagy kapacitású európai tárolók öt országban koncentrálódnak: Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Franciaországban és Ausztriában.
Ezek összesen az európai gáztároló rendszer gerincét adják.
- Németországban jelenleg 21,99 százalékos a töltöttség, ami 5,21 milliárd köbméter gázt jelent.
- Franciaországban szintén 21,99 százalék a szint, 2,61 milliárd köbméteres mennyiséggel.
Mindkét ország már megkezdte a nettó betárolást, de egyelőre nem világos, hogy ez a trend tartós marad-e.
- Olaszországban jóval kedvezőbb a helyzet: a tárolók 44,85 százalékos töltöttségen állnak, ami 8,6 milliárd köbméter gázt jelent.
- Ausztriában 35,52 százalék a szint, 3,38 milliárd köbméterrel.
Ha a három legproblémásabb országot – Németországot, Hollandiát és Franciaországot – nézzük, akkor az átlagos töltöttségi szint mindössze 17,32 százalék. Az öt legnagyobb európai tárolókapacitással rendelkező ország átlaga valamivel kedvezőbb, 26,47 százalék.
Gazprom: már a téli mennyiséget kellene elkezdeni pótolni
Alexej Miller, az orosz energiaóriás vezérigazgatója szerint ez komoly kihívásokat vetít előre az Európai Unió számára. A következő hónapokban ugyanis nemcsak a hiányzó készleteket kell pótolni, hanem a következő télre is elegendő gázt kell felhalmozni.
Ez pedig egy olyan időszakban történik, amikor az európai energiapiac továbbra is erősen kitett a globális LNG-piac ingadozásainak és az ellátási versenynek. Emiatt egyre több elemző arra figyelmeztet: az idei nyár az elmúlt évek egyik legnehezebb feltöltési szezonját hozhatja az európai gázpiacon.
