fűtési szezon
energiaválság
enyhe időjárás
gáztárolás
cseppfolyósított földgáz (LNG)
közel-keleti válság
Gazprom

Ezt már a Gazprom se érti: eltitkolta az EU, mennyire nincs gáz Európában, az oroszok felfedték a valóságot – hatalmas a baj a nyugati mintaországban

Az európai gáztárolók töltöttsége már csak 29 százalék körül van, miközben a kitárolás az enyhe idő ellenére sem állt le. A Gazprom szerint a következő feltöltési szezon így komoly kihívás elé állíthatja az Európai Unió energiapiacát.
2026.03.16, 19:00
2026.03.16, 19:15

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a Gazprom az európai gázpiac helyzetéről: a kontinens számára kifejezetten nehéz lehet a következő feltöltési szezon, mivel a föld alatti gáztárolók készletei gyors ütemben csökkennek, annak ellenére, hogy a tél végét több hete tartó enyhe idő követte.

gazprom
A Gazpromnak kellett riadót fújnia, hogy az európai energiapiac újabb nehéz időszak elé nézhet, mert a gáztárolók szintje gyorsan csökken / Fotó: AFP

A legfrissebb adatok szerint – amelyeket a Gas Infrastructure Europe közölt – 2026. március 13-án az európai föld alatti gáztárolók töltöttsége mindössze 29,04 százalék volt. Ez 31,31 milliárd köbméter gázt jelent. 

Bár Európa számos részén enyhébb volt az időjárás a tél végén, a kitárolás ennek ellenére folyamatos.

A 2025-ös kitárolási szezon október 12-én indult. Akkor a tárolók még 83,15 százalékos töltöttségen álltak, ami 89,52 milliárd köbméter gáznak felelt meg. Azóta 58,14 milliárd köbméter gázt használtak fel a kontinensen.

A számok különösen azért figyelemre méltók, mert a 2025 nyarán betárolt mennyiség körülbelül 52,9 milliárd köbméter volt. Ez azt jelenti, hogy a tél végére gyakorlatilag az összes nyáron felhalmozott készlet elfogyott. Február közepére a teljes nyári tartalék eltűnt a rendszerből, és már a korábbi évekből megmaradt stratégiai készletekhez kellett nyúlni. Március közepéig több mint 5,3 milliárd köbmétert ebből is felhasználtak.

Európa elhallgatta, de az oroszok most lebuktatták: az utolsó molekuláig elfogyott a tavaly betárolt gáz, a Gazprom figyelmeztetést küldött – "Még nincs vége a télnek"

Több mint 53 milliárd köbméter gázt vont ki az EU október óta a tárolókból, ezzel teljesen felélve a tavaly nyári készleteket. A Gazprom szerint már a korábbi évek tartalékait használják.

A helyzet különösen aggasztó a legnagyobb európai gázfogyasztó országokban. A három kulcsfontosságú piac – Németország, Franciaország és Hollandia – átlagos tárolói töltöttsége mindössze 18,1 százalék körül alakul.

A holland helyzet különösen látványos: a tárolók mindössze 8 százalékos töltöttségen állnak, ami történelmi mélypontnak számít március közepén. A kitárolás ráadásul továbbra sem állt le.

A nagy kapacitású európai tárolók öt országban koncentrálódnak: Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Franciaországban és Ausztriában. 

Ezek összesen az európai gáztároló rendszer gerincét adják.

  • Németországban jelenleg 21,99 százalékos a töltöttség, ami 5,21 milliárd köbméter gázt jelent.
  • Franciaországban szintén 21,99 százalék a szint, 2,61 milliárd köbméteres mennyiséggel.

Mindkét ország már megkezdte a nettó betárolást, de egyelőre nem világos, hogy ez a trend tartós marad-e.

  • Olaszországban jóval kedvezőbb a helyzet: a tárolók 44,85 százalékos töltöttségen állnak, ami 8,6 milliárd köbméter gázt jelent.
  • Ausztriában 35,52 százalék a szint, 3,38 milliárd köbméterrel.

Ha a három legproblémásabb országot – Németországot, Hollandiát és Franciaországot – nézzük, akkor az átlagos töltöttségi szint mindössze 17,32 százalék. Az öt legnagyobb európai tárolókapacitással rendelkező ország átlaga valamivel kedvezőbb, 26,47 százalék.

Gazprom: már a téli mennyiséget kellene elkezdeni pótolni

Alexej Miller, az orosz energiaóriás vezérigazgatója szerint ez komoly kihívásokat vetít előre az Európai Unió számára. A következő hónapokban ugyanis nemcsak a hiányzó készleteket kell pótolni, hanem a következő télre is elegendő gázt kell felhalmozni.

Ez pedig egy olyan időszakban történik, amikor az európai energiapiac továbbra is erősen kitett a globális LNG-piac ingadozásainak és az ellátási versenynek. Emiatt egyre több elemző arra figyelmeztet: az idei nyár az elmúlt évek egyik legnehezebb feltöltési szezonját hozhatja az európai gázpiacon.

Amerika elárulta Európát: mégse idehozza az LNG-t a 300 méteres óriáshajó – az utolsó pillanatban irányt váltott a Clean Sirocco

A globális LNG-piacon brutális a verseny, a katari export kiesése miatt egyre több tanker változtat irányt Ázsia felé. Ezúttal egy amerikai LNG-szállítmány fordult el Európától.

 

Energiaválság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu