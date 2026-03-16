Ez minden idők legdrágább gitárja: elképesztő összeget fizettek a rocklegenda hangszeréért

A 80. születésnapját nemrégiben, egész pontosan március 6-án ünneplő David Gilmour hosszú pályafutása során kitörölhetetlenül beírta magát a rockzene történelemkönyvébe, legyen szó akár a Pink Floyd tagjaként, akár szólóelőadóként született alkotásairól. A legendás brit muzsikus most nem közvetlenül zenei munkásságának köszönhetően vált csúcstartóvá, bár ez a rekord is a zenéjéhez köthető: immáron övé minden idők legdrágább gitárja, amely árverésen cserélt gazdát: a Christie’s New Yorkban tartott aukcióján a minap 14,5 millió dollárt (körülbelül 4,98 milliárd forint) is megért a nyertesnek David Gilmour gitárja, az ikonikus fekete Fender Stratocaster – derül ki a Louder Sound rockmagazin cikkéből.

Csak érdekességképp: ezért az összegért Budapesten akár egy irodaházat, vagy egy százlakásos társasházat is lehetne venni, igaz, egy ilyen hangszer sem rossz befektetés.

Gilmour annak idején ezen a gitáron játszotta fel az olyan, mára a rockműfaj időtlen klasszikusainak számító Pink Floyd-albumok, mint a Dark Side of the Moon, az Animals, vagy a The Wall témáit, köztük például a Comfortably Numb ezer közül is felismerhető szólóját.

A Christe’s aukcióján Jim Irsay, a tavaly elhunyt amerikai üzletember hagyatékából árvereztek el rendkívül értékes darabokat, köztük sok legendás gitárt és egyéb hangszert. Az apai ágon magyar származású üzletember leginkább az Indianapolis Colts amerikaifutball-csapat tulajdonosaként vált ismertté, de szenvedélyes gyűjtője volt a különböző popkulturális relikviáknak, amelyek megszerzéséért óriási összegeket áldozott.

A fekete Stratocastert épp egy másik Christie’s aukción szerezte meg Irsay még 2022-ben 3 975 000 dollárért. Azon az árverésen Gilmour a magángyűjteményéből adott el különböző értékes darabokat, hogy így gyűjtsön pénzt egy a klímaváltozás ellen küzdő környezetvédő szervezet, a ClientEarth számára.

Irsay gyűjteményének másik ékköve az a Doug Irwin hangszerkészítő által egyedileg Jerry Garcia számára épített gitár, amin García az utolsó Grateful Deaddel adott koncertjén játszott, szintén döbbenetes áron talált gazdára az aukción: a győztes 11,5 millió dollárt adott érte.