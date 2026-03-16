Ez minden idők legdrágább gitárja: elképesztő összeget fizettek a rocklegenda hangszeréért
A 80. születésnapját nemrégiben, egész pontosan március 6-án ünneplő David Gilmour hosszú pályafutása során kitörölhetetlenül beírta magát a rockzene történelemkönyvébe, legyen szó akár a Pink Floyd tagjaként, akár szólóelőadóként született alkotásairól. A legendás brit muzsikus most nem közvetlenül zenei munkásságának köszönhetően vált csúcstartóvá, bár ez a rekord is a zenéjéhez köthető: immáron övé minden idők legdrágább gitárja, amely árverésen cserélt gazdát: a Christie’s New Yorkban tartott aukcióján a minap 14,5 millió dollárt (körülbelül 4,98 milliárd forint) is megért a nyertesnek David Gilmour gitárja, az ikonikus fekete Fender Stratocaster – derül ki a Louder Sound rockmagazin cikkéből.
Csak érdekességképp: ezért az összegért Budapesten akár egy irodaházat, vagy egy százlakásos társasházat is lehetne venni, igaz, egy ilyen hangszer sem rossz befektetés.
Gilmour annak idején ezen a gitáron játszotta fel az olyan, mára a rockműfaj időtlen klasszikusainak számító Pink Floyd-albumok, mint a Dark Side of the Moon, az Animals, vagy a The Wall témáit, köztük például a Comfortably Numb ezer közül is felismerhető szólóját.
A Christe’s aukcióján Jim Irsay, a tavaly elhunyt amerikai üzletember hagyatékából árvereztek el rendkívül értékes darabokat, köztük sok legendás gitárt és egyéb hangszert. Az apai ágon magyar származású üzletember leginkább az Indianapolis Colts amerikaifutball-csapat tulajdonosaként vált ismertté, de szenvedélyes gyűjtője volt a különböző popkulturális relikviáknak, amelyek megszerzéséért óriási összegeket áldozott.
A fekete Stratocastert épp egy másik Christie’s aukción szerezte meg Irsay még 2022-ben 3 975 000 dollárért. Azon az árverésen Gilmour a magángyűjteményéből adott el különböző értékes darabokat, hogy így gyűjtsön pénzt egy a klímaváltozás ellen küzdő környezetvédő szervezet, a ClientEarth számára.
Irsay gyűjteményének másik ékköve az a Doug Irwin hangszerkészítő által egyedileg Jerry Garcia számára épített gitár, amin García az utolsó Grateful Deaddel adott koncertjén játszott, szintén döbbenetes áron talált gazdára az aukción: a győztes 11,5 millió dollárt adott érte.
Ezt megelőzően a rekordot Kurt Cobain nem kevésbé legendás akusztikus gitárja tartotta, az 1959-es Martin D-18E márkájú hangszer, amelyet a banda MTV Unplugged koncertjének rögzítésekor használt a Nirvana frontembere, 6 millió dollárért kelt el, 2020-ban vásárolta meg a mikronjairól híressé vált Rode cég alapító-vezérigazgatója, Peter Freedman. A balkezes gitárt az üzletember a londoni Royal College of Musicnak ajándékozta, azóta az ő múzeumukban látható kiállítva.
David Gilmour gitárja az új csúcstartó, de egy sor másik ikonikus hangszert is elárvereztek
A Guitar World magazin élőben közvetítette az árverést, bejegyzésesükből kiderül, hogy a fent említetteken túl számos más ikonikus hangszer is kalapács alá került a nagyszabású eseményen:
- John Lennon 1964-es Gibson Rickenbackere, 1,27 millió dollárért
- George Harrison szintén 1964-ből származó Gibson SG-je 2,27 millió dollárért
- Egy Vox márkájú, egyedileg a The Beatles számára készített gitár 1966-ból 600 ezer dollárért
- Eric Clapton „The Fool” becenevű Gibson SG-je 3 millió dollárért
- Kurt Cobain Fender Mustangja, amit a Smells Like Teens Spirit felvételekor használt, hatmillió dollárért
- valamint egy Martin 000-42-es akusztikus gitár, amelyen Eric Clapton az MTV Unplugged albumán játszott, 4,1 millió dollárért
A mostani árverésből befolyó bevételek egy részét jótékony célra fordítja majd a Christie’s.