Kijutott egy óriási tanker a Perzsa-öbölből – több millió hordónyi szaúdi olajjal, sértetlenül ért át a szoroson

Átjutott egy második óriási VLCC típusú, tehát akár kétmillió hordónyi olaj szállítására is alkalmas tanker a Hormuzi-szoroson, szaúdi kőolajjal a fedélzetén. Ez már a görög Dynacom vállalat második tankere, mely képes volt lekapcsolt helyzetjelzővel átcsúszni a lezárt fojtóponton, azonban más hajótulajdonosok egyelőre még kivárnak.

A Lloyd’s List összefoglalója szerint a görög tankerüzemeltető vállalatnak még további három, már megrakodott tankere tartózkodik a Perzsa-öbölben. A hajó célpontja India volt, miután korábban Irán több, LPG-t szállító hajó útját is engedélyezte India felé. A sikeres út hírére az olajárak esésnek indultak, noha egyelőre nem egyértelmű, hogy Irán mekkora mennyiségben enged át hajókat a globális energiapiac legfontosabb ütőerén.

A Hormuzi-szoros megnyitása érdekében Donald Trump amerikai elnök nemzetközi koalíciót kíván toborozni, ám a legtöbb ország nem állt kötélnek, miközben hétfőn

Irán közölte, hogy azok az országok, melyek nem Teherán ellenségei, hajózhatnak a Hormuzi-szoroson keresztül.

Azonban azt nem árulták el, hogy ezt hogyan kell értelmezni, így az átjáró áteresztőképessége egyelőre kétséges.

A térség országai időközben termelésüket is korlátozni voltak kénytelenek, napi több millió hordó mértékben. A termelés újraindításához arra is szükség van, hogy üres tankerek a másik irányban hajózzanak át a szoroson.