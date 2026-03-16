iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajár

Kijutott egy óriási tanker a Perzsa-öbölből – több millió hordónyi szaúdi olajjal, sértetlenül ért át a szoroson

Az olajpiac fellélegezhet vagy korai még az öröm? A Hormuzi-szoroson átjutott óriástanker úti célja India, ahova Irán már korábban is engedett át LPG (cseppfolyósított propán-bután gáz) szállítmányokat.
K. B. G.
2026.03.16, 19:07
Frissítve: 2026.03.16, 19:13

Átjutott egy második óriási VLCC típusú, tehát akár kétmillió hordónyi olaj szállítására is alkalmas tanker a Hormuzi-szoroson, szaúdi kőolajjal a fedélzetén. Ez már a görög Dynacom vállalat második tankere, mely képes volt lekapcsolt helyzetjelzővel átcsúszni a lezárt fojtóponton, azonban más hajótulajdonosok egyelőre még kivárnak.

Luojiashan tanker sits anchored in Muscat, in Muscat olaj
Fotó: Benoit Tessier / Reuters

A Hormuzi-szoroson a Dynacom második hajója is átjutott

A Lloyd’s List összefoglalója szerint a görög tankerüzemeltető vállalatnak még további három, már megrakodott tankere tartózkodik a Perzsa-öbölben. A hajó célpontja India volt, miután korábban Irán több, LPG-t szállító hajó útját is engedélyezte India felé. A sikeres út hírére az olajárak esésnek indultak, noha egyelőre nem egyértelmű, hogy Irán mekkora mennyiségben enged át hajókat a globális energiapiac legfontosabb ütőerén.

A Hormuzi-szoros megnyitása érdekében Donald Trump amerikai elnök nemzetközi koalíciót kíván toborozni, ám a legtöbb ország nem állt kötélnek, miközben hétfőn 

Irán közölte, hogy azok az országok, melyek nem Teherán ellenségei, hajózhatnak a Hormuzi-szoroson keresztül

Azonban azt nem árulták el, hogy ezt hogyan kell értelmezni, így az átjáró áteresztőképessége egyelőre kétséges.

A térség országai időközben termelésüket is korlátozni voltak kénytelenek, napi több millió hordó mértékben. A termelés újraindításához arra is szükség van, hogy üres tankerek a másik irányban hajózzanak át a szoroson.

Energiabiztonság

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
