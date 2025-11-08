Emelte a tétet a Pfizer: az elhízás elleni gyógyszert fejlesztő Metsera beadta derekát
A fogyokurás gyógysert gyártó Metsera péntek késő este bejelentette, hogy a Pfizer részvényenként legfeljebb 86,25 dollárt fizet, ezen belül kezdetben 65,60 dollárt készpénzben, valamint további, részvényenként legfeljebb 20,65 dolláros kifizetéseket bizonyos mérföldkövek elérése esetén - közölte a Bloomberg.
A bejelentéssel a Pfizer lezárhatja a figyelemre méltó ajánlattételi háborút a világ két legnagyobb gyógyszeripari vállalata között, amelyek mindketten a Metserát tekintik ellenszernek a vállalkozásaikat sújtó nagyobb problémákra.
A Novo, amely októberben kéretlen ajánlatot tett a Metserára, megpróbál lépést tartani riválisával, az Eli Lilly & Co.-val, és növelni a zuhanó részvények árfolyamát, míg a Pfizer életképes utat keres a forró elhízás elleni üzletágba, miután több kudarcba fulladt a fogyókúrás gyógyszerekkel.
Az elhízás elleni gyógyszerek piaca várhatóan eléri a 100 milliárd dollárt 2030-ra. A Metserának három elhízás elleni gyógyszere van a fejlesztés korai és középső szakaszában, beleértve azokat a gyógyszereket, amelyeknek kevesebb mellékhatásuk lehet, vagy hosszabb ideig tartanak, mint a meglévő gyógyszereknek, mint például a Novo Wegovy nevű gyógyszere.
Ez több mint fél tucat vállalat érdeklődését keltette fel, amelyek egy második generációs elhízás elleni gyógyszerrel szeretnének megvetni a lábukat a fellendülő fogyókúrás piacon.
Végső soron az amerikai kormány játszotta a legnagyobb szerepet annak eldöntésében, hogy melyik vállalat fog győzedelmeskedni.
A Novo általi felvásárlás „elfogadhatatlanul magas jogi és szabályozási kockázatokat” jelentett volna a Metsera és részvényesei számára az amerikai trösztellenes aggályok miatt – közölte a Metsera pénteki közleményében, utalva az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC) felhívására a javasolt Novo-üzleti struktúra folytatásának lehetséges kockázataival kapcsolatban. A Pfizer a maga részéről már megszerezte az FTC jóváhagyását ajánlatához.
A Metsera igazgatótanácsa megállapította, hogy az új Pfizer-ajánlat „a legjobb tranzakció a részvényesek számára, mind az érték, mind a zárás bizonyossága szempontjából”. A Novo nem reagált azonnal a megkeresésre.
Egy közleményben a Pfizer azt írta, „örömét fejezi ki, hogy a Metserával megállapodtunk ezekben a felülvizsgált feltételekben, amelyek azonnali és biztos értéket biztosítanak a Metsera részvényeseinek”. Közölték, hogy a tranzakció lezárására a Metsera november 13-i részvényesi gyűlését követően rövid időn belül sor kerül.
A Bloomberg News pénteken korábban arról számolt be, hogy a Pfizer megemelte ajánlatát, amely részvényenként 5 centtel magasabb volt a vállalat korábbi ajánlatánál.
Licitháború a Novo és a Pfizer között
A Pfizer kezdetben szeptemberben beleegyezett , hogy részvényenként 70 dollárért megvásárolja a New York-i Metserát, mielőtt a Novo magasabb ajánlattal sokkolta a Wall Streetet. A Pfizer, amelynek nem sikerült bírósági végzést szereznie a Novo ajánlatának blokkolására, hétfőn megemelte ajánlatát, de a Novo jobb ajánlatot kapott .
Miközben a Pfizer és a Novo tovább emelte a tétet, a Metsera részvényei szárnyaltak. A Metsera részvényei körülbelül 150%-kal emelkedtek a Pfizerrel kötött eredeti eladási megállapodás óta. A részvények 2%-kal 83,18 dollárra emelkedtek a pénteki New York-i kereskedésben, így a vállalat piaci értéke körülbelül 8,75 milliárd dollár.
A Delaware-i Kancelláriai Bíróságon a Pfizer azzal érvelt, hogy a Novo ajánlata megsértette az eredeti megállapodás feltételeit, mivel nem minősült „jobboldali” ajánlatnak. Egy bíró elutasította a Pfizer kérelmét, hogy ideiglenesen blokkolja a Novo ajánlatát. A Pfizer trösztellenes okokból beperelte a Novót egy delaware-i szövetségi bíróságon, Metsera által „értelmetlennek” nevezett érveket.
A Pfizer megmentő kegyelme az FTC-n keresztül érkezett, amely aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Novo javasolt ajánlata „sértheti a törvény eljárási rendelkezéseit”, amelyek előírják az összefonódás előtti felülvizsgálatot. Az FTC azt nyilatkozta, hogy nincs kifogása a Pfizer Metsera-ajánlatával kapcsolatban.