Metsera
Pfizer

Emelte a tétet a Pfizer: az elhízás elleni gyógyszert fejlesztő Metsera beadta derekát

A Pfizer Inc. beleegyezett, hogy 10 milliárd dolláros üzletben felvásárolja a Metsera Inc.-t, miután a Novo Nordisk A/S-sel heves licitverseny alakult ki a fogyókúrás gyógyszereket gyártó startupért. Az elhízás elleni gyógyszerek piaca várhatóan eléri a 100 milliárd dollárt 2030-ra.
VG
2025.11.08, 06:25
Frissítve: 2025.11.08, 06:30

A fogyokurás gyógysert gyártó Metsera péntek késő este bejelentette, hogy a Pfizer részvényenként legfeljebb 86,25 dollárt fizet, ezen belül kezdetben 65,60 dollárt készpénzben, valamint további, részvényenként legfeljebb 20,65 dolláros kifizetéseket bizonyos mérföldkövek elérése esetén - közölte a Bloomberg.

Big Pharma Companies in Spain
Miközben a Pfizer és a Novo egyre csak emelte a tétet, a Metsera részvényei szárnyaltak. Fotó: Emilio Parra Doiztua

A bejelentéssel a Pfizer lezárhatja a figyelemre méltó ajánlattételi háborút a világ két legnagyobb gyógyszeripari vállalata között, amelyek mindketten a Metserát tekintik ellenszernek a vállalkozásaikat sújtó nagyobb problémákra.

A Novo, amely októberben kéretlen ajánlatot tett a Metserára, megpróbál lépést tartani riválisával, az Eli Lilly & Co.-val, és növelni a zuhanó részvények árfolyamát, míg a Pfizer életképes utat keres a forró elhízás elleni üzletágba, miután több kudarcba fulladt a fogyókúrás gyógyszerekkel.

Az elhízás elleni gyógyszerek piaca várhatóan eléri a 100 milliárd dollárt 2030-ra. A Metserának három elhízás elleni gyógyszere van a fejlesztés korai és középső szakaszában, beleértve azokat a gyógyszereket, amelyeknek kevesebb mellékhatásuk lehet, vagy hosszabb ideig tartanak, mint a meglévő gyógyszereknek, mint például a Novo Wegovy nevű gyógyszere.

Ez több mint fél tucat vállalat érdeklődését keltette fel, amelyek egy második generációs elhízás elleni gyógyszerrel szeretnének megvetni a lábukat a fellendülő fogyókúrás piacon.

Végső soron az amerikai kormány játszotta a legnagyobb szerepet annak eldöntésében, hogy melyik vállalat fog győzedelmeskedni.

A Novo általi felvásárlás „elfogadhatatlanul magas jogi és szabályozási kockázatokat” jelentett volna a Metsera és részvényesei számára az amerikai trösztellenes aggályok miatt – közölte a Metsera pénteki közleményében, utalva az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC) felhívására a javasolt Novo-üzleti struktúra folytatásának lehetséges kockázataival kapcsolatban. A Pfizer a maga részéről már megszerezte az FTC jóváhagyását ajánlatához.

A Metsera igazgatótanácsa megállapította, hogy az új Pfizer-ajánlat „a legjobb tranzakció a részvényesek számára, mind az érték, mind a zárás bizonyossága szempontjából”. A Novo nem reagált azonnal a megkeresésre.

Egy közleményben a Pfizer azt írta, „örömét fejezi ki, hogy a Metserával megállapodtunk ezekben a felülvizsgált feltételekben, amelyek azonnali és biztos értéket biztosítanak a Metsera részvényeseinek”. Közölték, hogy a tranzakció lezárására a Metsera november 13-i részvényesi gyűlését követően rövid időn belül sor kerül.

A Bloomberg News pénteken korábban arról számolt be, hogy a Pfizer megemelte ajánlatát, amely részvényenként 5 centtel magasabb volt a vállalat korábbi ajánlatánál.

Licitháború a Novo és a Pfizer között

A Pfizer kezdetben szeptemberben beleegyezett , hogy részvényenként 70 dollárért megvásárolja a New York-i Metserát, mielőtt a Novo magasabb ajánlattal sokkolta a Wall Streetet. A Pfizer, amelynek nem sikerült bírósági végzést szereznie a Novo ajánlatának blokkolására, hétfőn megemelte ajánlatát, de a Novo jobb ajánlatot kapott .

Miközben a Pfizer és a Novo tovább emelte a tétet, a Metsera részvényei szárnyaltak. A Metsera részvényei körülbelül 150%-kal emelkedtek a Pfizerrel kötött eredeti eladási megállapodás óta. A részvények 2%-kal 83,18 dollárra emelkedtek a pénteki New York-i kereskedésben, így a vállalat piaci értéke körülbelül 8,75 milliárd dollár.

A Delaware-i Kancelláriai Bíróságon a Pfizer azzal érvelt, hogy a Novo ajánlata megsértette az eredeti megállapodás feltételeit, mivel nem minősült „jobboldali” ajánlatnak. Egy bíró elutasította a Pfizer kérelmét, hogy ideiglenesen blokkolja a Novo ajánlatát. A Pfizer trösztellenes okokból beperelte a Novót egy delaware-i szövetségi bíróságon, Metsera által „értelmetlennek” nevezett érveket.

A Pfizer megmentő kegyelme az FTC-n keresztül érkezett, amely aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Novo javasolt ajánlata „sértheti a törvény eljárási rendelkezéseit”, amelyek előírják az összefonódás előtti felülvizsgálatot. Az FTC azt nyilatkozta, hogy nincs kifogása a Pfizer Metsera-ajánlatával kapcsolatban.

