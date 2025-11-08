Emelte a tétet a Pfizer: az elhízás elleni gyógyszert fejlesztő Metsera beadta derekát

A fogyokurás gyógysert gyártó Metsera péntek késő este bejelentette, hogy a Pfizer részvényenként legfeljebb 86,25 dollárt fizet, ezen belül kezdetben 65,60 dollárt készpénzben, valamint további, részvényenként legfeljebb 20,65 dolláros kifizetéseket bizonyos mérföldkövek elérése esetén - közölte a Bloomberg.

Miközben a Pfizer és a Novo egyre csak emelte a tétet, a Metsera részvényei szárnyaltak. Fotó: Emilio Parra Doiztua

A bejelentéssel a Pfizer lezárhatja a figyelemre méltó ajánlattételi háborút a világ két legnagyobb gyógyszeripari vállalata között, amelyek mindketten a Metserát tekintik ellenszernek a vállalkozásaikat sújtó nagyobb problémákra.

A Novo, amely októberben kéretlen ajánlatot tett a Metserára, megpróbál lépést tartani riválisával, az Eli Lilly & Co.-val, és növelni a zuhanó részvények árfolyamát, míg a Pfizer életképes utat keres a forró elhízás elleni üzletágba, miután több kudarcba fulladt a fogyókúrás gyógyszerekkel.

Az elhízás elleni gyógyszerek piaca várhatóan eléri a 100 milliárd dollárt 2030-ra. A Metserának három elhízás elleni gyógyszere van a fejlesztés korai és középső szakaszában, beleértve azokat a gyógyszereket, amelyeknek kevesebb mellékhatásuk lehet, vagy hosszabb ideig tartanak, mint a meglévő gyógyszereknek, mint például a Novo Wegovy nevű gyógyszere.

Ez több mint fél tucat vállalat érdeklődését keltette fel, amelyek egy második generációs elhízás elleni gyógyszerrel szeretnének megvetni a lábukat a fellendülő fogyókúrás piacon.

Végső soron az amerikai kormány játszotta a legnagyobb szerepet annak eldöntésében, hogy melyik vállalat fog győzedelmeskedni.

A Novo általi felvásárlás „elfogadhatatlanul magas jogi és szabályozási kockázatokat” jelentett volna a Metsera és részvényesei számára az amerikai trösztellenes aggályok miatt – közölte a Metsera pénteki közleményében, utalva az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (FTC) felhívására a javasolt Novo-üzleti struktúra folytatásának lehetséges kockázataival kapcsolatban. A Pfizer a maga részéről már megszerezte az FTC jóváhagyását ajánlatához.

A Metsera igazgatótanácsa megállapította, hogy az új Pfizer-ajánlat „a legjobb tranzakció a részvényesek számára, mind az érték, mind a zárás bizonyossága szempontjából”. A Novo nem reagált azonnal a megkeresésre.