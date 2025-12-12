Egy faipari vállalat, amely kevesebbet ér, mint az erdői értéke

Az amerikai Weyerhaeuser Company egy REIT, azaz ingatlanbefektetési társaság. A vállalat az Egyesült Államok legnagyobb magántulajdonban lévő erdőterületének tulajdonosa. A vállalat erdői az Egyesült Államok északnyugati, illetve déli és északkeleti államaira terjednek ki, összesen 10,5 millió hektár területen, valamint Kanadában további 14 millió hektár erdőterületet is licencel. A vállalat 33 gyártóüzemet is működtet a kontinensen, ahol faipari termékeket állít elő. Bevételeinek 73 százaléka a faipari termékek üzletágból, további 21 százaléka pedig az erdőgazdálkodási szegmensből származik. A Weyerhaeuser harmadik üzletága a természeti erőforrások szegmens, amelynek keretében karbonkrediteket is értékesít.

A Weyerhaeuser árbevétele 2023-ban 25 százalékkal, 2024-ben 7 százalékkal esett vissza / Fotó: NurPhoto via AFP

A Weyerhaeuser részvénye több szempontból is érdekes

Az amerikai építőipari- és ingatlanszektor gyengélkedése miatt a vállalat részvényei a 2022-es 37 dolláros szintről 22 dollárig estek vissza. A vállalat piaci kapitalizációja így 16 milliárd dollárra csökkent, ami az 5 milliárd dolláros nettó hitelállományával együtt 21 milliárd dolláros vállalatértéket jelent. Ez alapján a Weyerhaeuser jelentősen alulértékeltnek tűnik: az egy hektár erdőterületre jutó vállalatérték 2000 dolláros szintje számottevően elmarad az erdőterületek értékesítési árának 2024–2025-ös átlagától (megközelítőleg 2800 dollár). A részvényeket lefedő elemzők szerint a papírok több mint 30 százalékos diszkonttal forognak a nettó eszközértékhez képest.

A vállalat 2023-as és 2024-es éve kihívásokkal teli volt, a globális pandémia következtében fellendült lakásfelújítási és lakásépítési piaci aktivitás és ezzel együtt a faáruk iránti kereslet is visszaesett. A Weyerhaeuser árbevétele

2023-ban 25 százalékkal, 2024-ben 7 százalékkal esett vissza, és 7,1 milliárd dollárra csökkent,

a nettó eredmény pedig a 2021-es 2,6 milliárd dollárról 0,4 milliárd dollárra mérséklődött.

A vállalat P/E mutatója jelenleg 48 körül alakul, ami a ciklikusan nyomott eredményt tükrözi. A ciklikus részvények magas értékeltsége azonban gyakran vételi lehetőséget jelez, mivel a nyomott múltbeli teljesítményen alapul, amely idővel várhatóan helyreáll.

A Weyerhaeuser 55 éve megszakítás nélkül fizet osztalékot részvényeseinek.

Az éves alaposztalék jelenleg 0,84 dollár részvényenként (negyedévente 0,21 dollár), ami a jelenlegi árfolyam mellett 3,8 százalékos hozamot biztosít. Az alaposztalék az elmúlt négy év során rendre több mint 5 százalékkal emelkedett. A vállalat korábban jelentős kiegészítő osztalékokat is fizetett (2022-ben részvényenként 1,45 dollárt), de ez a gyengülő piaci környezetben nagyot csökkent (2024-ben mindössze 0,14 dollár), 2025-re pedig nem jelentett be a vállalat kiegészítő kifizetést. Emellett a vállalatnak 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programja is fut, amelyből még mintegy 55 millió dollár áll rendelkezésre.