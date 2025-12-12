Deviza
Fordul a piac: dobják az AI-t és egy eddig mostohán kezelt szegmensbe öntik a pénzt a Wall Streeten

Újra rotációtól hangos a Wall Street. Most éppen a tech cégekből szeretnek ki a befektetők, és az energiaszektorba öntik a tőkét.
Murányi Ernő
2025.12.12, 06:10

Ahogy a globális mesterségesintelligencia- (AI) buborék kipukkadásától tartó befektetők megkezdték tech részvényekben tartott pozícióik leépítését, egy elhanyagolt szegmens, az energiaszektor felé kezdték meg a kivont tőke rotációját – írja a Bloomberg.

energia Railroad Commission of Texas (RRC) Media Availability During Oil Well Plugging Operation
Az energiaszektor az új sztár / Fotó: Eli Hartman

Energiaszektor: az utolsókból lesznek az elsők

Az olaj- és gázkitermelő, valamint -finomító vállalatok az elmúlt három évben jócskán lemaradtak a teljes amerikai piac mögött. Az S&P 500 energiaindex körülbelül 4 százalékkal emelkedett 2022 vége óta, míg ezalatt az S&P 500 index 79 százalékkal ralizott. Nagyrészt az egy helyben topogó olajárak okolhatók a stagnálásért, melyek az upstream és a downstream árréseket is csökkentették.  

S bár a globális gazdasági növekedés lassulása miatt a közeljövőben sem várható, hogy a kőolaj jegyzése kilőne, az a tény, hogy az energetika az S&P 500 legolcsóbb szektora az árfolyamok és a jövőbeli bevételek hányadosa alapján, vonzóvá teszi számos befektető szemében.

A piacon most venni kezdték az energiaszektort, mivel a mesterséges intelligencián kívüli területen próbálnak diverzifikálni

– mondja Adam Turnquist, az LPL Financial alelnöke és vezető stratégája.

Az S&P 500 indexben szereplő energiaipari vállalatok 19 százalékkal erősödtek az április 8-i mélypontjuk óta, de még mindig az éves csúcsuk alatt járnak. A fellendülés ugyanakkor az indexben szereplő vállalatok 77 százalékának az árfolyamát a 200 napos átlagár fölé emelte, ami általában a túlvettség jele, ám ebben az esetben a huzamos ideig tartó alulértékeltség miatt torzulhat ez az összefüggés.

Oil-Producing Stocks Are Long-Term Laggards
Fotó: Bloomberg

Novemberi piaci fordulat

A novemberi eladási hullám, amely az S&P 500 indexet több mint 5 százalékkal vetette vissza októberi csúcsáról, főként a technológiai szektort és az úgynevezett momentumrészvényeket sújtotta, miközben a befektetők zsákolták az értékalapú részvényeket. Egyebek között rendkívül népszerűvé vált a State Street Energy Select Sector Fund ETF (XLE), amely a legnagyobb amerikai energiatermelőket – például: az ExxonMobilt és a Chevront – követi, és 2024 júliusa óta legnagyobb tőkebeáramlásról számolt be.

Az S&P 11 szektora közül az energetika volt az elmúlt két hónap második legjobban teljesítő szektora, 7,4 százalékos emelkedéssel. 

Ráadásul ezt a teljesítményt az 50 és 60 dollár közötti olajárak dacára hozta a szegmens. A piac hitelt adott az ExxonMobil ezen a héten közzétett előrejelzésének, mely szerint az energiaipari cégek rengeteg készpénzt termelnek – mondta Matt Maley, a Miller Tabak + Co. vezető piaci stratégája, hozzátéve, hogy a csoport egy jelentős kitörés küszöbén áll, ami sok befektetőt meglephet a Wall Streeten mostanában sűrűn hangoztatott medvepiaci kilátások fényében.

Túlgyűlöltek és alulsúlyozottak

– mondta az olajrészvényekről.

A szektoron belül egyébként, amint a piaci megfigyelők a Bloomberggel közölték, inkább a gázpiacon működő cégek népszerűek, s kevésbé az olajiparban tevékenykedők, éppen a már említett okból, hogy tudniillik a befektetők a várt globális lassulástól tartanak.

 

