Tovább szárnyal a pesti parkett, pluszban zárt a BUX

Folytatódik a rali a parketten, egy százalék felett a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Továbbra is remekel a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index a pénteki kereskedés végén 1,39 százalékos emelkedést mutat, és 129 620 ponton köszönt el, ami újabb erős napot jelez a hazai részvénypiacon.