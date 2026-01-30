Deviza
drón
Ukrajna
orosz-ukrán háború

Az ukrán fronton tesztelik a fegyvert, amire a németek várnak: csúfos vége lett a próbáknak – el sem éri az ellenséget a nagy reménység

A német kormány több mint 260 millió eurót költene a Helsing startup HX-2 típusú drónjaira. Az ukrajnai bevetésekből származó harctéri adatok szerint a drónok messze elmaradtak az elvárásoktól: a célpontokat csak az esetek egyharmadában érték el sikeresen.
VG
2026.01.30, 18:08
Frissítve: 2026.01.30, 18:40

A német védelmi minisztérium 267,7 millió eurót tervez elkölteni a Helsing nevű müncheni startup cég HX-2 típusú drónjaira, de harctéri adatok kérdéseket vetnek fel a rendszer hatékonyságával kapcsolatban. Berlin 4350 ilyen pilóta nélküli járművet tervez megvenni, de a szerződés opciót tartalmaz további 20 ezer drón beszerzésére, így a teljes érték jelentősen meghaladhatja az előterjesztett összeget.

Armaments company Helsing Az ukrán fronton tesztelik a német HX-2 drónokat: csak az esetek egyharmadában érték el a célpontokat
A HX-2 drón / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Helsing 2021-ben alapított cég mesterséges intelligenciával támogatott katonai rendszerekre, köztük drónokra specializálódott, értéke jelenleg körülbelül 12 milliárd euró. A Németországban, Nagy-Britanniában és Kenyában végzett teszteken közel 100 százalékos találati arányt értek el a  HX-2 típusú drónok.

Ugyanakkor a német védelmi minisztériumi  belső adatai – amelyeket a Politico ismertetett – kérdéseket vetnek fel az eszközök harctéri teljesítményével kapcsolatban. Az értékelt ukrajnai bevetések alapján a HX-2 sikeraránya mindössze 36 százalék volt: 14 küldetésből csak ötször érte el a célpontot.

A kudarcok többségét nem az orosz elektronikus hadviselésnek, hanem technikai problémáknak tulajdonították.

A Helsing hangsúlyozza, hogy az ukrajnai adatmennyiség rendkívül korlátozott, kevés drónt vetettek be eddig, így nem készíthető belőle megbízható statisztika. A cég szerint a harci körülmények közötti alacsonyabb találati arány nem ritka, és további tesztekre van szükség, valamint az ukrán hadsereg továbbra is érdeklődik a fegyver iránt.

A vállalat úgy véli, hogy a HX-2 ára versenyképes a piacon, az összeg pedig nem csupán a drón hardvert, hanem robbanófejeket, szoftvert, irányítóberendezéseket és támogatást is fedez; a kiképzési költségek csak kis hányadot tesznek ki. 

A német védelmi minisztérium nem kívánta kommentálni az adatokat vagy a tendert, de a a folyamatot ismerő, névtelenséget kérő források a portálnak azt mondták, hogy a döntés előkészítése során figyelembe veszik az ukrajnai tapasztalatokat.

A portál szerint az ukrajnai adatok felvetik annak lehetőségét, hogy Németország legújabb katonai fejlesztése a Bundeswehr jól ismert mintáját követheti: rengeteg pénzt költenek új hardverre, ami a terepen, harci körülmények között alulteljesít, ahogy korábban is történt vadászrepülőgépekkel, helikopterekkel és más eszközökkel.

Fontos hangsúlyozni, hogy a német parlamentnek jóvá kell hagynia minden, 25 millió eurót meghaladó katonai szerződést, az országgyűlés február végére dönthet a a beszerzésről.

Orosz-ukrán háború

