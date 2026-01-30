Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 648,18 +1,37% MTELEKOM1 992 +1,1% MOL3 954 +1,32% OTP40 870 +1,52% RICHTER10 860 +2,3% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 234,24 -0,53% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,9 -0,18% BUX129 648,18 +1,37% MTELEKOM1 992 +1,1% MOL3 954 +1,32% OTP40 870 +1,52% RICHTER10 860 +2,3% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 234,24 -0,53% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,9 -0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Líbia
Biró Marcell
Hernádi Zsolt
olaj
Mol

Líbiai olajmező üzemeltetőjévé válhat a Mol

Illegális migráció elleni küzdelemről szóló együttműködést írt alá Biró Marcell líbiai kollégájával, egyben Hernádi Zsolt Mol-vezér is ellátott kézjegyével egy szándéknyilatkozatot a líbiai állami olajtársasággal. Jó esetben a Mol akár egy líbiai olajmező üzemeltetőjévé válhat.
B. H. L.
2026.01.30., 15:49
Fotó: Shutterstock

A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Biró Marcell kezdeményezésére biztonsági és – Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnöke részvételével – energetikai együttműködésről állapodtak meg Magyarország és Líbia képviselői Budapesten.

Mol
Várja a líbiai olajipar a befektetőket: a Mol is a listán van / Fotó: Said Zr / Shutterstock

Biró Marcell hivatalában fogadta Líbia állam nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Ibrahim Dbeibát és az általa vezetett delegációt. A felek a kétoldalú diplomáciai, biztonságpolitikai, energetikai és gazdasági együttműködés aktuális kérdéseiről egyeztettek, valamint szándéknyilatkozatot írtak alá az illegális migráció elleni közös fellépésről az erről kiadott közlemény szerint.

Nagyot lépett a Mol

A líbiai látogatás célja volt a két ország energetikai együttműködésének megerősítése is. Ennek érdekében Hernádi Zsolt, a magyar Mol csoport elnöke egyetértési megállapodást írt alá Maszud M. Szulemannal, Líbia legnagyobb olajvállalata, a National Oil Corporation (NOC) elnökével. A megállapodás

  • az energetikai kapcsolatok fejlesztésére
  • és a hosszú távú együttműködés erősítésére

vonatkozó közös célokat és szándékokat rögzíti, fokozva ezzel hazánk energiabiztonságát.
Az aláírás után a Mol közleményt adott ki. A most kötött stratégiai partnerségről azt írja, hogy az

  • a szénhidrogén-kutatás,
  • a műszaki innováció
  • és a nyersolaj-kereskedelem

területét érintő együttműködés alapjait fekteti le.

A Mol csoport kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Ahhoz, hogy napi termelését a következő öt évben legalább 90 ezer hordó olajegyenértékre növelje, erősítenie kell a nemzetközi portfólióját. E célt szolgálta a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azeri nemzeti olajtársasággal (Socar) és a török nemzeti olajvállalattal (Turkish Petroleum) indított együttműködése. Ezek eredményeként a Mol üzemeltetőként hamarosan megkezdi a szárazföldi kutatást Azerbajdzsánban, a Shamakhi-Gobustan régióban, és a közös szénhidrogén-kutatás már meg is kezdődött Magyarországon a Turkish Petroleummal.

Már korábban is érkeztek hírek a líbiai tervekről

Tavaly decemberben arról lehetett olvasni, hogy miután Líbia újraélesztette az olaj- és gázmezők engedélyeztetését és feltárását, a lengyelországi Orlen és a török TPAO mellett a Mol is kereste az ebből adódó líbiai lehetőségeket: 

  • A TPAO már júliusban szándéknyilatkozatot írt alá a NOC-kal egyebek mellett egy tízezer négyzetkilométeres tengeri blokk kétdimenziós szeizmikus vizsgálatáról, továbbá kvalifikálta magát egy múlt évi líbiai pályázatra, amely a feltárásra és az infrastruktúrára vonatkozott.
  • Az Orlen szintén tavaly a PGNiG Upstream North Africa leányvállalatán keresztül újraindította a kutatást a Murzuq-medencében. E társaság üzemelteti az 5500 négyzetkilométers EPL 113 koncessziót, és mérlegeli az Al-Wafa mező kínálta lehetőségeket. 
  • A Mol közel húsz év után, tavaly nyáron először minősítette magát operátornak Líbia nemzetközi engedélyezési körében, 47 vállalat egyikeként. Lépése segíti nyersolajforrásainak diverzifikálását, és bővíti jelenlétét a feltörekvő upstream piacokon. A csoport Tripoliban foglalkoztat egy kutatás-termelésért felelős ügyvezető alelnököt is.

Most gyorsulnak fel az események, készül a Mol

A NOC nyilvános kutatási pályázatainak meghirdetése a korábbi várakozások szerint most februárban lesz. Összesen 22 olajkutatási és -fejlesztési területről van szó, ebből 11 blokk tengeri és 11 szárazföldi. Az ország feltáratlan szénhidrogénkészlete 91 milliárd hordó olajnak felel meg a becslések szerint, ez lehet a legnagyobb Afrikában. 

Líbia kőolajtermelése 2011 augusztusában, a polgárháború alatt mindössze napi 7000 hordóra esett. 2020–2022-re a termelés erősen ingadozott a blokádok és a politikai instabilitás miatt, gyakran napi 500 ezer és egymillió hordó között mozgott.

A mennyiség 2024–2025-ben napi 1,2-1,3 millió hordó felett stabilizálódott, ami várhatóan nő, ha számos nagy olajtársaság újra befektet az észak-afrikai országban. Ez esetben az elemzők már 1,7 millió hordós napi termelést sem zárnak ki. Terítéken van a gázprojektek felélesztése is, ezek közül a legfontosabb a nyugat-líbiai NC-7 blokk.

Formálódik a magyar–líbiai együttműködés

Más magyar cégek is méricskélik a líbiai piacot. Vonzók például ott az energetikai megbízások, és egészen friss hírek szerint nyílhatnak lehetőségek a vízügyi infrastruktúra területén is.

Magyarország Líbiából mindössze 37,2 millió forintnyi árut importált 2024-ben, oda pedig 12,44 milliárdnyit szállított. A magyar export jórészt az energiaiparhoz kapcsolódott, például gázturbinákból állt, mellette pedig élelmiszerből (főleg sajtból) és vegyipari termékekből.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Byd

Szegedi BYD-gyár: annyian járnak majd külföldről dolgozni, hogy külön sávot nyitnak az ingázóknak a magyar határon – megszólaltak a kínaiak az átadásról

Januárban elindult a szegedi BYD-gyárban a próbagyártás, amit Botka László, a város polgármestere csütörtök este jelentett be.
2 perc
Biró Marcell

Líbiai olajmező üzemeltetőjévé válhat a Mol

A Mol tovább diverzifikálhatja az olajforrásait.
10 perc
kötvénypiac

Trump megint meglepte a világot, tapasztalt harcost ültet a világ legfontosabb jegybankjának élére

Kevin Warsh, Trump jelöltje a Fed élére kipróbált és sokat látott jegybanki harcos, pragmatikus, független jegybankárnak tartják a piacon.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu