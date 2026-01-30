Líbiai olajmező üzemeltetőjévé válhat a Mol

A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Biró Marcell kezdeményezésére biztonsági és – Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnöke részvételével – energetikai együttműködésről állapodtak meg Magyarország és Líbia képviselői Budapesten.

Biró Marcell hivatalában fogadta Líbia állam nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Ibrahim Dbeibát és az általa vezetett delegációt. A felek a kétoldalú diplomáciai, biztonságpolitikai, energetikai és gazdasági együttműködés aktuális kérdéseiről egyeztettek, valamint szándéknyilatkozatot írtak alá az illegális migráció elleni közös fellépésről az erről kiadott közlemény szerint.

Nagyot lépett a Mol

A líbiai látogatás célja volt a két ország energetikai együttműködésének megerősítése is. Ennek érdekében Hernádi Zsolt, a magyar Mol csoport elnöke egyetértési megállapodást írt alá Maszud M. Szulemannal, Líbia legnagyobb olajvállalata, a National Oil Corporation (NOC) elnökével. A megállapodás

az energetikai kapcsolatok fejlesztésére

és a hosszú távú együttműködés erősítésére

vonatkozó közös célokat és szándékokat rögzíti, fokozva ezzel hazánk energiabiztonságát.

Az aláírás után a Mol közleményt adott ki. A most kötött stratégiai partnerségről azt írja, hogy az

a szénhidrogén-kutatás,

a műszaki innováció

és a nyersolaj-kereskedelem

területét érintő együttműködés alapjait fekteti le.

A Mol csoport kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Ahhoz, hogy napi termelését a következő öt évben legalább 90 ezer hordó olajegyenértékre növelje, erősítenie kell a nemzetközi portfólióját. E célt szolgálta a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azeri nemzeti olajtársasággal (Socar) és a török nemzeti olajvállalattal (Turkish Petroleum) indított együttműködése. Ezek eredményeként a Mol üzemeltetőként hamarosan megkezdi a szárazföldi kutatást Azerbajdzsánban, a Shamakhi-Gobustan régióban, és a közös szénhidrogén-kutatás már meg is kezdődött Magyarországon a Turkish Petroleummal.