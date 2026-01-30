Deviza
iparűzési adó
Karácsony Gergely
Budapest Városháza
Fővárosi Közgyűlés
likviditás
csőd

Felszólította a vállalkozásokat a főváros, hogy már határidő előtt fizessék be az adót, mert csak így szavatolható Budapest működése

A főváros felszólította a vállalkozókat, hogy ne várják meg a határidőt. Budapest likviditása és a közszolgáltatások zavartalan működése a vállalkozások idejében történő iparűzési adó befizetésén múlik.
VG
2026.01.30, 16:26
Frissítve: 2026.01.30, 16:45

A városvezetés pénteken felszólította a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat, hogy lehetőség szerint február elejéig teljesítsék iparűzési adó kötelezettségüket, mivel csak a korai befizetésekkel lehet biztosítani a közszolgáltatások zavartalan működését, és elkerülni, hogy csődbe menjen a főváros.

KARÁCSONY Gergely iparűzési adó
Karácsony városvezetése a vállalkozóknak könyörög, mivel Budapest likviditása és a közszolgáltatások zavartalan működése az idejében befizetett iparűzési adón / Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

A Fővárosi Közgyűlés határozata értelmében a Budapesten gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat felkérik, hogy lehetőség szerint ne várják meg az iparűzési adó hivatalos határidejét, hanem február elején teljesítsék befizetési kötelezettségüket. 

Az adó korai befizetése közvetlenül javítja a város likviditását, csökkenti a kényszerű áthidaló megoldások szükségességét, és biztosítja a közlekedés, városüzemeltetés és más alapvető szolgáltatások zavartalan működését.

Az iparűzési adó Budapest legfontosabb saját bevétele. Nem csupán jogszabályi kötelezettségről van szó: a befizetés a város fenntartható működéséhez szükséges közös felelősségvállalás.

Azok a vállalkozások, amelyek a főváros infrastruktúráját és gazdasági környezetét használják, a korai IPA-befizetéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest élhető, versenyképes és működőképes maradjon.

Az iparűzési adó nélkül csődbe mehet Budapest

A közelmúltban a város likviditási helyzete érzékeny kérdéssé vált. Január végén a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat ellen, miután a főváros elmulasztotta a 2026-os szolidaritási hozzájárulás első részletének befizetését. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a kötelezettségek mindenkit egyformán érintenek, és a törvények alól senki sem mentesül. Az eset rámutat, hogy a város gazdasági stabilitása és fizetési képessége mindenki együttműködésén múlik.

A témát tovább árnyalja a közelgő választások utáni önkormányzati rendszer átalakításának lehetősége. Navracsics Tibor a 2026-os választások után a kormány részéről jelezte, hogy a helyi önkormányzati rendszerben változások várhatóak, ami újabb bizonytalansági tényezőként jelenik meg a főváros pénzügyi tervezésében.

A Főváros felhívása ezért nem pusztán pénzügyi kérdés: az iparűzési adó korai befizetésén múlhat az, hogy csődbe megy-e Budapest. 

A fenntartható működés és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása minden gazdasági szereplő aktív közreműködésén múlik. A Főváros arra kéri a vállalkozásokat, hogy legyenek partnerek ebben, és járuljanak hozzá a város hosszú távú stabilitásához.

Nem úszta meg Karácsony Gergely, elfogyott a Magyar Államkincstár türelme: inkasszálták a főváros számláját – „Nem áll a törvények felett”

Nagy Márton közölte: a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, de ezt elmulasztotta. Ezért a Magyar Államkincstár a mai napon hatósági inkasszót nyújtott be.

 

 

