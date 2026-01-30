Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF320,31 +0,74% GBP/HUF439,75 +0,13% CHF/HUF415,63 -0,08% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,76 +0,14% CZK/HUF15,65 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 570,66 +1,31% MTELEKOM1 990 +1,01% MOL3 954 +1,32% OTP40 830 +1,42% RICHTER10 850 +2,21% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 228,75 -0,59% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,57 -0,19% BUX129 570,66 +1,31% MTELEKOM1 990 +1,01% MOL3 954 +1,32% OTP40 830 +1,42% RICHTER10 850 +2,21% OPUS550 -0,18% ANY7 680 +1,56% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 380 0% BUMIX10 228,75 -0,59% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 680,57 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hajó
Szuezi-csatorna
Evergreen Group
konténer

Nagybevásárlást tart az óriási konténerszállítóiról ismert Evergreen, de van megnyugtató hír is

A tajvani Evergreen Marine jelentős flottabővítésről hozott döntést: a társaság legfeljebb 1,47 milliárd dollár értékben, 23 új konténerszállító hajót rendel, ami jól mutatja a vállalat optimizmusát a globális kereskedelem iránt, még a piacok jelenlegi ingadozása közepette is. Az Evergreen neve akkor került a legnagyobb lapok és híroldalak címoldalára, amikor 2021-ben egyik gigantikus konténerhajójuk keresztbe fordult a Szuezi-csatornában.
VG
2026.01.30, 16:03
Frissítve: 2026.01.30, 16:13

Az új hajókra vonatkozó szerződéseket az Evergreen Marine igazgatótanácsa a napokban hagyta jóvá. A megállapodások értelmében hét darab, egyenként 5900 TEU (egy darab 20 lábas konténernek felel meg) kapacitású hajó épül a Jiangsu New Yangzi Shipbuildingnél, míg tizenhat, 3100 TEU-s egységet a CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding gyárt le – írja az Origo. Emlékezetes: 2021 tavaszán az Evergreen egyik óriása, egyben a világ egyik legnagyobb konténerhajója bénította meg a Szuezi-csatorna forgalmát, hatalmas károkat okozva a világkereskedelemben.

Az Evergreen egyik hajója Hamburg kikötöjében (illusztráció)
Az Evergreen egyik hajója Hamburg kikötőjében (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Kisebb hajókkal bővíti flottáját az Evergreen

Ugyanakkor a most rendelt hajók jóval kisebb kapacitásúak, méretük is kisebb, mint az iménti ügyben szereplő Ever Givené. Az Origo arról ír, hogy a nagyobb hajók ára 469 és 574 millió dollár között alakul, míg a kisebb egységek összértéke 736–896 millió dollár. A megállapodásokat az aktuális piaci árakon kötötték meg, és mindkét hajógyár független félnek minősül, nem áll tulajdonosi kapcsolatban az Evergreen csoporttal.

Az új rendelések jelentősen bővítik az Evergreen jövőbeni kapacitásait. A vállalat jelenleg 239 hajót üzemeltet, összesen 1,9 millió TEU kapacitással. Ebből 162 hajó saját tulajdonban van, míg 77 bérelt egység.

Az Alphaliner adatai szerint ezzel az Evergreen a hetedik helyen áll világszinten kapacitás alapján a tengeri konténeres szállítmányozásban.

Az új építésű hajókkal együtt a társaság rendelésállománya immár 

  • 76 hajóra, összesen 925 ezer TEU-ra rúg, ami 
  • a meglévő flotta kapacitásának 47,3 százalékát teszi ki.

A lap szerint a megrendelések azt mutatják, hogy az Evergreen a közepes méretű konténerszállító hajókra fókuszál. Ez a szegmens egyre népszerűbb az üzemeltetők körében, mivel nagyobb rugalmasságot kínál a regionális, másodlagos és ráhordó útvonalakon. A 3100 és 5900 TEU-s hajók különösen alkalmazkodóképesek a változó kereskedelmi útvonalak tekintetében, és a nagy csomóponti kikötőkben továbbra is fennálló torlódásokhoz, valamint az olyan geopolitikai feszültségek miatti váratlan útvonal-módosítások esetében is jól használhatók, mint ami például jelenleg az iráni helyzet kapcsán érzékelhető.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu