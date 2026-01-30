Nagybevásárlást tart az óriási konténerszállítóiról ismert Evergreen, de van megnyugtató hír is

Az új hajókra vonatkozó szerződéseket az Evergreen Marine igazgatótanácsa a napokban hagyta jóvá. A megállapodások értelmében hét darab, egyenként 5900 TEU (egy darab 20 lábas konténernek felel meg) kapacitású hajó épül a Jiangsu New Yangzi Shipbuildingnél, míg tizenhat, 3100 TEU-s egységet a CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding gyárt le – írja az Origo. Emlékezetes: 2021 tavaszán az Evergreen egyik óriása, egyben a világ egyik legnagyobb konténerhajója bénította meg a Szuezi-csatorna forgalmát, hatalmas károkat okozva a világkereskedelemben.

Az Evergreen egyik hajója Hamburg kikötőjében (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Kisebb hajókkal bővíti flottáját az Evergreen

Ugyanakkor a most rendelt hajók jóval kisebb kapacitásúak, méretük is kisebb, mint az iménti ügyben szereplő Ever Givené. Az Origo arról ír, hogy a nagyobb hajók ára 469 és 574 millió dollár között alakul, míg a kisebb egységek összértéke 736–896 millió dollár. A megállapodásokat az aktuális piaci árakon kötötték meg, és mindkét hajógyár független félnek minősül, nem áll tulajdonosi kapcsolatban az Evergreen csoporttal.

Az új rendelések jelentősen bővítik az Evergreen jövőbeni kapacitásait. A vállalat jelenleg 239 hajót üzemeltet, összesen 1,9 millió TEU kapacitással. Ebből 162 hajó saját tulajdonban van, míg 77 bérelt egység.

Az Alphaliner adatai szerint ezzel az Evergreen a hetedik helyen áll világszinten kapacitás alapján a tengeri konténeres szállítmányozásban.

Az új építésű hajókkal együtt a társaság rendelésállománya immár

76 hajóra, összesen 925 ezer TEU-ra rúg, ami

a meglévő flotta kapacitásának 47,3 százalékát teszi ki.

A lap szerint a megrendelések azt mutatják, hogy az Evergreen a közepes méretű konténerszállító hajókra fókuszál. Ez a szegmens egyre népszerűbb az üzemeltetők körében, mivel nagyobb rugalmasságot kínál a regionális, másodlagos és ráhordó útvonalakon. A 3100 és 5900 TEU-s hajók különösen alkalmazkodóképesek a változó kereskedelmi útvonalak tekintetében, és a nagy csomóponti kikötőkben továbbra is fennálló torlódásokhoz, valamint az olyan geopolitikai feszültségek miatti váratlan útvonal-módosítások esetében is jól használhatók, mint ami például jelenleg az iráni helyzet kapcsán érzékelhető.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.