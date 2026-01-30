Deviza
EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF321,13 +1% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,66 +0,15% EUR/HUF381,24 +0,19% USD/HUF321,13 +1% GBP/HUF439,95 +0,18% CHF/HUF415,8 -0,04% PLN/HUF90,51 +0,05% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,66 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 831,58 +0,74% MTELEKOM1 998 +1,42% MOL3 930 +0,72% OTP40 540 +0,72% RICHTER10 770 +1,51% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,32% AUTOWALLIS163 -1,51% WABERERS5 380 0% BUMIX10 217,92 -0,69% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 675,59 -0,38% BUX128 831,58 +0,74% MTELEKOM1 998 +1,42% MOL3 930 +0,72% OTP40 540 +0,72% RICHTER10 770 +1,51% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,32% AUTOWALLIS163 -1,51% WABERERS5 380 0% BUMIX10 217,92 -0,69% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 675,59 -0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
védelempolitika
biztonságpolitika
drónelhárítás
Lengyelország
fegyverkezés
Kongsberg
fegyverrendszer
légvédelem
Norvégia

Bebiztosítja magát Lengyelország az oroszok támadása után: norvég csúcstechnológiával szednek le mindent, ami nem odaillő

Nagyszabású védelmi beruházással erősíti légvédelmét Lengyelország. Az ország az Európai Unió SAFE programjának keretében drónelhárító rendszereket vásárol a norvég Kongsberg Gruppentől, amivel jelentős lépést tett a NATO keleti szárnyának megerősítésére.
Németh Anita
2026.01.30, 18:01
Frissítve: 2026.01.30, 18:10

A Kongsberg Gruppen norvég védelmi vállalat pénteken közölte, hogy 1,67 milliárd dollár értékű megrendelést nyert el Lengyelországtól drónelhárító rendszerek szállítására – tudta meg a Reuters.

lengyelország U.S. Army Soldiers Train With MEROPS Counter-UAS Platform In Poland
Nagyszabású védelmi beruházással erősíti a saját és a NATO keleti szárnyának légvédelmét Lengyelország / Fotó: NurPhoto via AFP

A beszerzés a Lengyelország keleti védelmi vonalát megerősítő East Shield kezdeményezés része, és az Európai Unió SAFE programjának forrásaiból finanszírozzák.

A rendszer radarokat tartalmaz majd az ellenséges célpontok felderítésére, valamint különböző hatásmérő eszközöket, amelyek az ellenséges pilóta nélküli légi járművek semlegesítésére szolgálnak.

A projekt fővállalkozója az állami tulajdonú Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) lesz, míg a norvég Kongsberg, valamint a gdyniai székhelyű APS is kulcsszerepet kap a megvalósításban.

A Kongsberg közleménye szerint a Counter-Unmanned Aerial Systems (CUAS) megrendelést követően bővíteni fogja lengyelországi gyártókapacitásait.

A PGZ-vel partnerségben aláírt szerződés 18 CUAS-ütegből álló rendszer leszállítását foglalja magában.

Lengyelország azután gyorsította fel légvédelmi képességeinek megerősítését, hogy egy orosz dróntámadás szeptemberben rávilágított arra, mennyire sebezhető az ország.

„Lengyelország a vállán viseli a felelősséget, a költségeket, a szervezési feladatokat – mindent, ami a lengyel, az európai és a NATO keleti határának biztonságát szolgálja” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök pénteken egy konferencián.

Norvég eladás és vásárlás egy napon

Ugyancsak pénteken derült ki, hogy Norvégia pedig rakétarendszert vásárol. A skandináv ország a dél-koreai Hanwha Chunmoo nevű rakétatüzérségi rendszerét választotta egy 19 milliárd norvég koronás, mintegy 2 milliárd dolláros szerződés keretében. A döntés mérföldkő, mivel a norvég hadsereg most először jut szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő eszközhöz.

A megállapodás 16 indítórendszert tartalmaz, „nagy mennyiségű” rakétával, beleértve akár 500 kilométeres hatótávolságú lőszereket is.

A szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós tűzerő jelentősen kibővíti a norvég fegyveres erők képességeit, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hadi beruházásának számít a skandináv országban.

Norvégia szerint a Chunmoo európai ellátási biztonságát erősíti, hogy Lengyelország már vásárolja a rendszert, és helyi rakétagyártási szerződést kötött a Hanwhával. A terv az, hogy a lengyelországi gyártásból kapják a rakétákat az európai felhasználók, köztük Norvégia is.

Az indítórendszerek szállítása 2028–2029-ben indul, ami lehetővé teszi a kiképzést. A rakéták 2030–2031-ben érkeznek, így a teljes rendszer négy éven belül válhat hadra foghatóvá.
 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu