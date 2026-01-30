Bebiztosítja magát Lengyelország az oroszok támadása után: norvég csúcstechnológiával szednek le mindent, ami nem odaillő

A Kongsberg Gruppen norvég védelmi vállalat pénteken közölte, hogy 1,67 milliárd dollár értékű megrendelést nyert el Lengyelországtól drónelhárító rendszerek szállítására – tudta meg a Reuters.

Nagyszabású védelmi beruházással erősíti a saját és a NATO keleti szárnyának légvédelmét Lengyelország / Fotó: NurPhoto via AFP

A beszerzés a Lengyelország keleti védelmi vonalát megerősítő East Shield kezdeményezés része, és az Európai Unió SAFE programjának forrásaiból finanszírozzák.

A rendszer radarokat tartalmaz majd az ellenséges célpontok felderítésére, valamint különböző hatásmérő eszközöket, amelyek az ellenséges pilóta nélküli légi járművek semlegesítésére szolgálnak.

A projekt fővállalkozója az állami tulajdonú Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) lesz, míg a norvég Kongsberg, valamint a gdyniai székhelyű APS is kulcsszerepet kap a megvalósításban.

A Kongsberg közleménye szerint a Counter-Unmanned Aerial Systems (CUAS) megrendelést követően bővíteni fogja lengyelországi gyártókapacitásait.

A PGZ-vel partnerségben aláírt szerződés 18 CUAS-ütegből álló rendszer leszállítását foglalja magában.

Lengyelország azután gyorsította fel légvédelmi képességeinek megerősítését, hogy egy orosz dróntámadás szeptemberben rávilágított arra, mennyire sebezhető az ország.

„Lengyelország a vállán viseli a felelősséget, a költségeket, a szervezési feladatokat – mindent, ami a lengyel, az európai és a NATO keleti határának biztonságát szolgálja” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök pénteken egy konferencián.

Norvég eladás és vásárlás egy napon

Ugyancsak pénteken derült ki, hogy Norvégia pedig rakétarendszert vásárol. A skandináv ország a dél-koreai Hanwha Chunmoo nevű rakétatüzérségi rendszerét választotta egy 19 milliárd norvég koronás, mintegy 2 milliárd dolláros szerződés keretében. A döntés mérföldkő, mivel a norvég hadsereg most először jut szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő eszközhöz.

A megállapodás 16 indítórendszert tartalmaz, „nagy mennyiségű” rakétával, beleértve akár 500 kilométeres hatótávolságú lőszereket is.

A szárazföldi, nagy hatótávolságú precíziós tűzerő jelentősen kibővíti a norvég fegyveres erők képességeit, és az elmúlt évek egyik legnagyobb hadi beruházásának számít a skandináv országban.