Deviza
EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22% EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 257,84 +1,26% MTELEKOM1 974 +1,42% MOL3 988 +3,76% OTP40 190 +0,85% RICHTER10 550 +0,28% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,46 +0,75% BUX128 257,84 +1,26% MTELEKOM1 974 +1,42% MOL3 988 +3,76% OTP40 190 +0,85% RICHTER10 550 +0,28% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,46 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
részvény
OTP
csúcs

Ilyen még nem volt: brutális szintet lépett az OTP – 40 ezer forinton túl is száguld a részvény

Kedden áttörte a negyvenezer forintos szintet a vezető hazai bankrészvény kurzusa. Az OTP papírjaival három és fél év alatt ötszörözhették pénzüket a befektetők.
K. T.
2026.01.27, 09:37
Frissítve: 2026.01.27, 10:08

Történelmi napra ébredtek az OTP-nél, a vezető magyar bank részvényei ugyanis nem sokkal a keddi tőzsdenyitást követően első alkalommal átlépték a negyvenezer forintos szintet.

OTP, részvény
Január végén átlépte a negyvenezer forintot az OTP részvényeinek kurzusa / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Kedden fél tízkor 0,8 százalékos erősödést követően 40 170 forinton járt a pénzintézet kurzusa, amely ezzel újabb történelmi csúcsot döntött.

Az OTP tőzsdei kapitalizációja 11 160 milliárd forintnál jár, 

  • ami a teljes hazai részvénypiac értékének 43 százaléka, 
  • Magyarország 2024-es GDP-jének 14 százaléka, 
  • és nagyságrendileg hasonló értéket képvisel, mint a hazai lakosság kezében lévő állampapírállomány.

Ötszörözni lehetett az OTP részvényeivel az orosz–ukrán háború kitörése óta

A bankpapír az elmúlt években óriási ralival járult hozzá a BUX index teljesítményéhez, és kiváló befektetésnek bizonyult. Nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörését követően, 2022 júliusában 8000 forint alatt is meg lehetett vásárolni a részvényt, így akik jól időzítettek, három és fél év alatt ötszörözhettek az OTP részvényeivel.

 OTP részvény
OTP részvény13:55:08
Árfolyam: 40 190 HUF +340 / +0,85 %
Forgalom: 11 399 883 930 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Azoknak sem lehet okuk panaszra, akiknek a közelmúltban keltette fel érdeklődését a bankpapír, és tavaly év végén vásároltak be. A kurzus idén, szűk egy hónap alatt már 14 százalékkal emelkedett.

Van még tér a bankrészvény ralija előtt, az osztalék is vonzó lehet

Az elemzők az elképesztő ralit követően is optimisták a kilátásokat illetően, 13 befektetési szolgáltató közül kilenc továbbra is vételre ajánlja a részvényt, 2-2 tartásra vonatkozó, illetve eladási jelzés mellett. Az LSEG elemzői konszenzusában szereplő átlagos célár 35 102 forint.

A Goldman Sachs január közepén, a Citi pedig a minap emelte meg a 12 havi célárat, mindkét amerikai nagybank bőven 40 ezer forint fölé várja a kurzust 2026-ban.

Az OTP az év elején az osztalék miatt is érdekes lehet a befektetőknek. Az elemzői prognózis jelenleg részvényenként 940 és 1197 forint közötti kifizetés között szór, az átlagos várakozás 1045 forint. Utóbbi 2,7 százalékos hozamot jelent a pénteki záróár alapján.

A nagybank igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak a részvényesek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu