Ilyen még nem volt: brutális szintet lépett az OTP – 40 ezer forinton túl is száguld a részvény

Történelmi napra ébredtek az OTP-nél, a vezető magyar bank részvényei ugyanis nem sokkal a keddi tőzsdenyitást követően első alkalommal átlépték a negyvenezer forintos szintet.

Január végén átlépte a negyvenezer forintot az OTP részvényeinek kurzusa / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kedden fél tízkor 0,8 százalékos erősödést követően 40 170 forinton járt a pénzintézet kurzusa, amely ezzel újabb történelmi csúcsot döntött.

Az OTP tőzsdei kapitalizációja 11 160 milliárd forintnál jár,

ami a teljes hazai részvénypiac értékének 43 százaléka,

Magyarország 2024-es GDP-jének 14 százaléka,

és nagyságrendileg hasonló értéket képvisel, mint a hazai lakosság kezében lévő állampapírállomány.

Ötszörözni lehetett az OTP részvényeivel az orosz–ukrán háború kitörése óta

A bankpapír az elmúlt években óriási ralival járult hozzá a BUX index teljesítményéhez, és kiváló befektetésnek bizonyult. Nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörését követően, 2022 júliusában 8000 forint alatt is meg lehetett vásárolni a részvényt, így akik jól időzítettek, három és fél év alatt ötszörözhettek az OTP részvényeivel.