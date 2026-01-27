Ilyen még nem volt: brutális szintet lépett az OTP – 40 ezer forinton túl is száguld a részvény
Történelmi napra ébredtek az OTP-nél, a vezető magyar bank részvényei ugyanis nem sokkal a keddi tőzsdenyitást követően első alkalommal átlépték a negyvenezer forintos szintet.
Kedden fél tízkor 0,8 százalékos erősödést követően 40 170 forinton járt a pénzintézet kurzusa, amely ezzel újabb történelmi csúcsot döntött.
Az OTP tőzsdei kapitalizációja 11 160 milliárd forintnál jár,
- ami a teljes hazai részvénypiac értékének 43 százaléka,
- Magyarország 2024-es GDP-jének 14 százaléka,
- és nagyságrendileg hasonló értéket képvisel, mint a hazai lakosság kezében lévő állampapírállomány.
Ötszörözni lehetett az OTP részvényeivel az orosz–ukrán háború kitörése óta
A bankpapír az elmúlt években óriási ralival járult hozzá a BUX index teljesítményéhez, és kiváló befektetésnek bizonyult. Nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörését követően, 2022 júliusában 8000 forint alatt is meg lehetett vásárolni a részvényt, így akik jól időzítettek, három és fél év alatt ötszörözhettek az OTP részvényeivel.
Azoknak sem lehet okuk panaszra, akiknek a közelmúltban keltette fel érdeklődését a bankpapír, és tavaly év végén vásároltak be. A kurzus idén, szűk egy hónap alatt már 14 százalékkal emelkedett.
Van még tér a bankrészvény ralija előtt, az osztalék is vonzó lehet
Az elemzők az elképesztő ralit követően is optimisták a kilátásokat illetően, 13 befektetési szolgáltató közül kilenc továbbra is vételre ajánlja a részvényt, 2-2 tartásra vonatkozó, illetve eladási jelzés mellett. Az LSEG elemzői konszenzusában szereplő átlagos célár 35 102 forint.
A Goldman Sachs január közepén, a Citi pedig a minap emelte meg a 12 havi célárat, mindkét amerikai nagybank bőven 40 ezer forint fölé várja a kurzust 2026-ban.
Az OTP az év elején az osztalék miatt is érdekes lehet a befektetőknek. Az elemzői prognózis jelenleg részvényenként 940 és 1197 forint közötti kifizetés között szór, az átlagos várakozás 1045 forint. Utóbbi 2,7 százalékos hozamot jelent a pénteki záróár alapján.
A nagybank igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak a részvényesek.