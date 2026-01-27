Nagy átmenetek éve jöhet: ezért kell újragondolni az inflációt és a gazdaságpolitikát

A közgazdaságtan és a gazdaságpolitika viszonyának újragondolására, valamint az infláció emberi tényezőinek mélyebb megértésére hívta fel a figyelmet Virág Barnabás a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) és a Hitelintézeti Szemle közös panelbeszélgetésének megnyitóján.

Virág Barnabás: az infláció okainak megértése ma is az egyik legösszetettebb gazdasági kérdés / Fotó: Balogh Zoltán

Az Infláció és percepció: a magyar lakosság várakozásainak mozgatórugói című tanulmány bemutatójához kapcsolódó eseményen az MNB elnökének főtanácsadója szerint 2026 a gazdaság, a geopolitika és a gazdaságelmélet szempontjából is a „nagy átmenetek” éve lehet.

Azonnali események sodrában indult 2026

Virág Barnabás beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2026-os év már az első hetekben rendkívül sűrű eseménylánccal indult: geopolitikai feszültségek, élén a venezuelai eseményekkel, globális kötvénypiaci bizonytalanságok és az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak egyaránt meghatározzák a gazdasági környezetet. Megfogalmazása szerint idén elmaradt a megszokott bemelegítési időszak, a gazdaságpolitika azonnal az események sűrűjébe került.

Ebben a közegben különösen aktuálisnak nevezte a Hitelintézeti Szemle 2025. decemberi számában megjelent tanulmányokat, amelyek közgazdasági és gazdaságpolitikai szemmel is segítséget adhatnak a folyamatok értelmezéséhez.

Állam vagy piac? Egy régi vita új fordulatai

A főtanácsadó történeti ívben idézte fel a közgazdaságtan egyik alapkérdését: mi a gazdaság fő koordináló ereje, az állam vagy a piac. Felidézte, hogy a nagy gazdasági válságot követően az állami szerepvállalás erősödött, majd az 1970-es évek inflációs válságai ismét a piac felé billentették a gondolkodást. A 2008–2009-es pénzügyi krízis azonban újra megmutatta a piaci önszabályozás korlátait, és világszerte megerősödött az állami beavatkozás. Virág Barnabás szerint ugyanakkor ez a kettős felosztás – állam kontra piac – önmagában nem ad teljes képet.

Az ember mint hiányzó láncszem

A beszéd egyik központi gondolata az volt, hogy a közgazdaságtan hosszú ideig háttérbe szorította az emberi tényezőt. Az elmúlt két-három évtized fordulatát éppen abban látja, hogy a pszichológia és a viselkedéstudomány eredményei egyre hangsúlyosabban jelennek meg a gazdasági elemzésekben. Rámutatott: az emberek döntéseit nem pusztán racionális számítások alakítják, hanem

félelmek,

szokások,

társadalmi minták

és várakozások

is. Ezek a tényezők éppúgy hozzájárulnak a fellendülésekhez, mint a válságokhoz, és meghatározzák azt is, miként reagál a gazdaság az inflációra.