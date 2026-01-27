Deviza
Tisztázták, hogy mennyibe kerül az e-matrica: autózhatunk fél áron, de lehet rossz vége is

Az M1 regionális e-matricával több százezer autós járhat jobban, de sokan nem tudnak róla. Még mindig sok a félreértés ugyanis az idén bevezetett M1 regionális e-matrica körül. Az új e-matricát bárki megvásárolhatja, és az nemcsak az M1 autópályára, hanem Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatára érvényes.
VG
2026.01.27, 18:09
Frissítve: 2026.01.27, 18:20

Az M1 regionális e-matrica kapcsán még mindig sok helyen és sok esetben jelenik meg téves vagy nem egyértelmű információ, amelyet szükséges tisztázni az idei évtől bevezetett új matricatermék kapcsán. Ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletága közleményben tisztázta a nem feltétlen egyértelmű részleteket.

M1 regionális e-matrica M3-as autópályaÉpítési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)felújítás, beruházás, fejlesztés, projekt
Az M1 regionális e-matrica 15 ezer forintért kapható kedvezményesen, és Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, valamint Pest vármegye összes fizetős útszakaszát lefedi / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát megvásárolni idén – javasolta Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. 2025-ben

  • összesen 288 ezer darab járműre vásároltak kettőt a négy érintett vármegyei matricából,
  • további 23 ezer darab járműre megvettek egy harmadikat is, 
  • 33 ezer darab járműre pedig mind a négy jogosultságot megváltották. 

Az elnök szerint az utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb: féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát.

Az új matricáról fontos tudni, hogy azt bárki megvásárolhatja, nem csak az M1 autópályával érintett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében élők. Az M1 regionális matrica érvényességi területe megegyezik a négy érintett vármegyei matrica érvényességi területével, azaz az új típusú matrica nemcsak az M1 autópályán, hanem Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatán használható

– magyarázta Bartal Tamás.

Egy vármegyei matrica egy D1 díjkategóriájú járműre 7190 forintba kerül. Ha valaki mind a négy szóban forgó vármegyére megveszi az arra érvényes matricát, akkor 28 760 forintot fizet, miközben ugyanezen a területen közlekedhetne fél áron is az M1 regionális matricával, mindössze 15 ezer forintért.

Azért nagyon fontos, hogy ezt előre átgondoljuk, mert a vármegyei matricák visszaváltására nem minden esetben van jogszabályi lehetőség, tehát ha valaki megvette a Pest és Fejér vármegyei matricát, és később vesz egy M1 regionális matricát, az első kettőt nem tudja visszaváltani

– tette hozzá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke.

A matricavásárlási adatok alapján úgy tűnik, a fentiek ellenére egyre több úthasználóhoz jut el az új matricatermék, az M1 regionális matrica híre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletágának adatai szerint január 21-ig mintegy 64 ezer darab M1 regionális matricát vásároltak a közlekedők, 94 százalékban hazai járműre. Az új matricaterméket legnagyobbrészt, 95 százalékban D1 díjkategóriára vette az utazóközönség. A vásárlások közül bő 9,5 ezer még az elővásárlási időszakban, tavaly decemberben, közel 54 ezer darab pedig januárban történt – számolt be a közlemény.

Arról már korábban írtunk, hogy az AutópályaMatrica adataiból jól látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű. A vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. 

Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Az M1 regionális e-matrica területi hatályát bemutató térkép megtalálható a nemzetiutdij.hu honlap Térképek menüpontjában.

Ezért adják fél áron az M1 regionális e-matricát

Gyakorlatilag felújítják az egész M1-es autópályát az elkövetkező években. Mindkét irányban felszedik a teljes forgalmi sávot, a jelenlegi aszfaltréteget vastagabb burkolatra cserélik, és a pálya kétszer három sávosra bővül egy rugalmasan használható, úgynevezett okossávval. A terv szerint a nyár végére az építkezés abba a szakaszába léphet, amikor a Budapesttől Tatabányáig tartó M1-es autópálya-szakaszt teljes egészében lezárják – derült ki Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő és Fekete Dávid miniszteri biztos tájékoztatásából.

Fekete Dávid szerint Európa egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb útfejlesztése folyik jelenleg Győr és Budapest között az M1-es autópályán. Ő is felhívta a figyelmet, hogy az autósok ne megszokásból vegyenek pályamatricát, mert a felújítás miatt egy új, kedvezőbb árú matricatípust vezettek be.

