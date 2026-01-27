Nagyot pattant a pesti parkett kiberbiztonsági ígérete
Kedden délelőtt a ViVeTech vezette a BÉT nyertesek listáját, közel 9 százalékos felpattanással. Akár legyinthetnénk is a kiberbiztonsági kispapír alig 15 ezer forintos kötését látva. Ám a hónapok óta 270 és 320 forint között oldalazó, éles kanyarokkal oszcilláló árfolyammozgás akár egy rali előszele is lehet. Amit már jó ideje várnak a fórumozó kisbefektetők.
Nagy lehetőségeket ígér a kiberbiztonság
Korábban csak a nagyvállalatok és a közintézmények foglalkoztak az IT-védelemmel, de ma már a kisebb cégek és a magánemberek is elengedhetetlennek tartják
– értékelte az elmúlt évek változásait Márton Miklós, a ViVeTech vezérigazgatója a Kávészünetben.
A 2011-ben alapított, magyar tulajdonú ViVeTech Nyrt. IT-biztonsági megoldásaival többek között hazai és nemzetközi kritikus infrastruktúra-szolgáltatók – így például az egészségügy, a közlekedés, a közszolgáltatások és a közigazgatás területén működő ügyfelei – kibertámadások elleni védekezését segíti.
A ViVeTech részvényét 2022. május 31-én vezették be a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált Xtend piacára, a társaság nyilvános tulajdonban lévő részvényeinek aránya, azaz a közkézhányada jelenleg 18,78 százalék.
Tavaly szeptemberben tette közzé a társaság az első féléves jelentését: az 542,2 millió forintos árbevétel 27 százalékkal maradt el a bázis időszak 742,4 millió forintos nettó árbevételétől. Amit a menedzsment szezonális hatásokkal magyarázott.
Beléptek az osztalékot fizetők kicsiny csapatába
A részvény a bevezetés hónapjaiban érte el történelmi maximumát 750 forintnál még 2022-ben. Majd
2023-ban 100 forintnál padlózott. Azóta lassú elnyújtott felépülést láthatunk a grafikonon.
Tavaly 290 forintos árszinten részvényneként 2 forint osztalékot fizetett a társaság. Ami valójában szimbolikus lépésnek tekinthető, hiszen a BÉT részvények töredéke fizet osztalékot. A társaság 24,3 millió forint osztalékot kifizetett, míg az adózott eredménye fennmaradó része – 104,5 millió forint – eredménytartalékba került.
A fórumozó kisbefektetők abban reménykednek, hogy a robbanásszerűen fejlődő iparágban nem álom a menedzsment által várt évi 20-25 százalékos árbevétel bővülés.