Warren Buffett csak a fejét csóválja: legendás alapja bevásárolta magát a Google anyavállalatába, valamibe, amihez nem ért

Az egyik legnagyobb horderejű fogadás a mesterséges intelligenciára a legváratlanabb helyről érkezett. A Berkshire Hathaway, amelyet hat évtizede a konzervatív stratégiájáról ismert legendás befektető, Warren Buffett vezet (de már nem sokáig), a múlt héten közölte, hogy jelentős részesedést vásárolt az Alphabetben, a Google anyavállalatában.

Warren Buffett valószínűleg a fejét csóválja: legendás alapja a bizonytalan jövőbe fektetett / Fotó: AFP

Mindez egy olyan piaci környezetben történt, amikor a befektetők erős kétségeket fogalmaztak meg az MI-szektor túlértékeltségével kapcsolatban. Ráadásul a bevásárlás kifejezetten nem jellemző a Buffett-féle befektetési stratégiára, hiszen egy olyan vállalat papírjaiból zsákoltak be, amely hiába jól bejáratott, jövője egy bizonytalan technológiától függ.

Soha ne fektess olyan üzletbe, amit nem értesz

– figyelmeztet gyakran Buffett, és ez az elv védte meg Berkshire-t az 1990-es évek végének internetes lufijától és az azt követő összeomlástól. Az MI pedig nagyságrendekkel bonyolultabb annál, mint könyveket vagy kisállateledelt árulni a neten.

A Berkshire előre fizetett a növekedésért

A homályos technológiát kombinálva a prémium értékelésekkel biztosak lehettünk volna benne, hogy a legendás befektetőtől távol áll egy ilyet bevállalni.

A Berkshire nagyjából a megelőző 12 hónap szabad cash flow-jának 40-szeresét fizette az Alphabet részvényeiért, csaknem ötmilliárd dollárért vásárolt be a papírokból.

Ehhez képest az S&P 500 index átlagos FCF-szorzója 1991 óta 26 volt.

(A szabad cash flow vizsgálata a nyereség helyett jobban tükrözi azt a hatalmas tőkekiadást, amit a technológiai cégek az MI-be öntenek.) Ez jóval nagyobb felár, mint amit Buffett általában szeret-szeretett fizetni.

Mivel a Berkshire alelnöke, Greg Abel néhány héten belül átveszi a vállalat vezetését, az embernek az az érzése, hogy most már ő hozza a befektetési döntéseket.

Ha ez valóban így van, akkor ez egy nagyon más megközelítést vetít előre ahhoz képest, amit a Berkshire részvényesei megszoktak; arra való hajlandóságot, hogy többet fizessenek most a későbbi, nagyobb növekedés reményében. Buffett ilyet ritkán, ha egyáltalán valaha is tett.