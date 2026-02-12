Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szépen fogynak a Birkin táskák, dagad az Hermes profitja, de a piacvezető helyhez ez édeskevés

A luxusipar már-már betegesen függ az ázsiai gazdagok pénzköltési hajlandóságától, s ezt a piac második helyezettje is fényesen igazolja. A bevételeinek több mint a felét a Távol-Keletről megszerző Hermes szerencsés volt, épp annyival emelte meg árait, amivel nem lépte át az ázsiaiak tűréshatárát.
Kriván Bence
2026.02.12., 15:23

A luxusipar nagyágyúi felől ellentmondásos hírek érkeznek, ezért korántsem lehet kijelenteni, hogy a szektor talpra állt a kínai és az amerikai piacon elszenvedett veszteségei után. A jelenlegi világelső LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton két hete azt jelentette, hogy nyeresége 13 százalékkal, bevétele pedig 5 százalékkal maradt el a 2024-es szinttől, legfőbb riválisa, a szintén francia Hermes csütörtökön 9 százalékos forgalomnövekedésről és 5,5 százalékos profitbővülésről számolt negyedéves gyorsjelentésében

Hermes Birkin
Az Hermes Birkin táskái a Sohtheby’s árveréseinek is megbecsült darabjai, jól őrzik az értéküket / Fotó: AFP

Kettejük küzdelme folytatódhat a tőzsdén is, ahol az LVMH jelenlegi 311 milliárd dolláros értékéhez közelebb kerülhet a 266 milliárd dollárt érő Hermes, amelynek a gyorsjelentésre adott 2 százalékos árfolyam-erősödés a hátrány ledolgozásához kevés lesz, de egy trendet azért elindíthat. 

Az Hermes ismét az LVMH nyomába eredhet

Emlékezetes, hogy a két gigász versenyében 2025 áprilisában rövid időre helycsere történt, akkortájt 310 milliárd dollár környékére is felszökött az Hermes kurzusa, a világ legértékesebb luxusipari tőzsdevállalatává előlépve. De ez már a múlt.

Az elsősorban a méregdrága,

  • Birkin, 
  • Kelly,
  • Constance,
  • Evelyne 
  • és Herbag

márkaneveken forgalmazott luxusminőségű táskáiról, parfümjeiről, selyemből készült divatcikkeiről és óráiról ismert Hermes a tavalyi évzáró negyedévben az amerikai (plusz 12 százalék) és a japán piacon (plusz 14 százalék) hasított leginkább, teljes negyedéves bevétele pedig árfolyamhatások nélkül számítva 9,8 százalékkal, 4,09 milliárd euróra nőtt, (verve a Visible Alpha 8,4 százalékos bővülési konszenzusát). 

 

Ezt hozzáadva az első három negyedév bevételéhez 16,002 milliárd eurót kapunk, 8,9 százalékkal magasabbat az 2024-esnél. A bevétel 51,2 százaléka Ázsiából származik. Az üzemi nyereség 6,7 százalékkal, 6,57 milliárd euróra nőtt, amelyből adózottan 4,56 milliárd maradt – ez viszont 0,4 százalékkal, azaz minimális mértékben elmaradt az előző évitől. Az Hermes üzemi haszonkulcsa eközben 40-ről 41 százalékosra javult.

Axel Dumas vezérigazgató szerint mindez jó alapot teremtett az idei startjukhoz, a befektetőknek 18 eurós osztalék kifizetését javasolja, a luxuskedvelő vásárlóiknak pedig azzal „kedveskedik”, hogy a tavalyi évben végrehajtott átlagosan 6-7 százalékos áremeléssel szemben az idén csak 5-6 százalékkal tolja feljebb az árait. 

Strong Chinese sales boost handbag maker Hermes in first quarter
Maison Hermes Sanghajban. A kínai vásárlók is aktivizálták végre magukat /Fotó: Imaginechina via AFP

Ez sem semmi, viszont az Hermes így szakít a „minél kisebb a forgalom, annál jobban emeljük az árainkat” felfogással, ami sok esetben kontraproduktív lehet. A visszafogottabb áremelésben az is közrejátszik, hogy a bevételeit a világ legkülönbözőbb devizáiban megszerző társaság a profitot befolyásoló negatív árfolyamhatások csillapodását várja az évtől.

