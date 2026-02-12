Lincshangulat: Merz kirángatná a beteg németeket az ágyból, és eltörölné a részmunkaidőt, hogy nőjön a GDP – „nincs jogotok hozzá, ez nem lesz elég a jóléthez!"

A német kancellár az elmúlt hetekben többször is azzal érvelt, hogy a németek nem dolgoznak eleget, és túl sok betegszabadságot vesznek ki, ami visszafogja a gazdasági növekedést – számolt be a Politico.

Merz kirángatná a németeket az ágyból, és eltörölné a részmunkaidőt / Fotó: AFP

Friedrich Merz mindezt akkor mondta, amikor a hosszú ideje stagnáló német gazdaság felélesztéséért küzd, és piacpárti reformokat sürget a versenyképesség növelése érdekében.

„A nemzetgazdaságunk össztermelékenysége nem elég magas” – mondta Merz egy kelet-németországi ipari csoportok előtt tartott beszédében, külön problémaként említve a részmunkaidős foglalkoztatást. „Még nyersebben fogalmazva:

a munka–magánélet egyensúlya és a négynapos munkahét nem lesz elegendő ahhoz, hogy a jövőben fenntartsuk országunk jelenlegi jóléti szintjét, ezért többet kell dolgoznunk.”

Egy baden-württembergi kampányrendezvényen – ahol a konzervatívok a március 8-i választás előtt egy számjegyű előnnyel vezetnek a felmérésekben – Merz tovább erősítette üzenetét, kifogásolva a német munkavállalók által átlagosan kivett betegnapok számát.

„Ez tényleg helyes? Ez tényleg szükséges? – mondta ökölbe szorított kézzel. – Beszélhetünk arról, hogyan teremtsünk jobb ösztönzőket arra, hogy az emberek inkább dolgozzanak, mintsem betegszabadságra menjenek, amikor betegek? – tette fel a kérdést, majd hozzátette: – Ebben a Német Szövetségi Köztársaságban együtt magasabb gazdasági teljesítményt kell elérnünk annál, mint amit jelenleg elérünk.

Korábban arról is írtunk, az a tény, hogy a németek átlagosan évi 14,5 napot hiányoznak betegség miatt, vitatott kérdés Friedrich Merz számára. Különösen problémát lát a telefonon kiállított betegszabadság-igazolásokban – ellentétben az egészségbiztosítókkal.

A németek az EU-tagállamok rangsorának végén állnak az átlagosan ledolgozott heti munkaórák számát tekintve a német statisztikai hivatal friss adatai szerint.

Ennek egyik fő oka, hogy rekordmagas a részmunkaidős foglalkoztatást választók aránya.

Merz konzervatív pártja nemrég javaslatot tett arra, hogy növeljék az összes ledolgozott munkaórát azzal, hogy megszüntetik a részmunkaidős munkavégzéshez való jogi jogosultságot, kivéve, ha a munkavállalónak különleges oka van rá, például gyermekgondozás vagy továbbképzés.