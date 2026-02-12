Deviza
munkaerő
Németország
munka

Lincshangulat: Merz kirángatná a beteg németeket az ágyból, és eltörölné a részmunkaidőt, hogy nőjön a GDP – „nincs jogotok hozzá, ez nem lesz elég a jóléthez!"

A németek az EU-tagállamok rangsorának végén állnak az átlagosan ledolgozott heti munkaórák számát tekintve. Friedrich Merz szerint a németek nem dolgoznak eleget.
VG
2026.02.12, 16:28
Frissítve: 2026.02.12, 16:32

A német kancellár az elmúlt hetekben többször is azzal érvelt, hogy a németek nem dolgoznak eleget, és túl sok betegszabadságot vesznek ki, ami visszafogja a gazdasági növekedést – számolt be a Politico.

Merz Németország
Merz kirángatná a németeket az ágyból, és eltörölné a részmunkaidőt / Fotó: AFP

Friedrich Merz mindezt akkor mondta, amikor a hosszú ideje stagnáló német gazdaság felélesztéséért küzd, és piacpárti reformokat sürget a versenyképesség növelése érdekében. 

„A nemzetgazdaságunk össztermelékenysége nem elég magas” – mondta Merz egy kelet-németországi ipari csoportok előtt tartott beszédében, külön problémaként említve a részmunkaidős foglalkoztatást. „Még nyersebben fogalmazva: 

a munka–magánélet egyensúlya és a négynapos munkahét nem lesz elegendő ahhoz, hogy a jövőben fenntartsuk országunk jelenlegi jóléti szintjét, ezért többet kell dolgoznunk.”

Egy baden-württembergi kampányrendezvényen – ahol a konzervatívok a március 8-i választás előtt egy számjegyű előnnyel vezetnek a felmérésekben – Merz tovább erősítette üzenetét, kifogásolva a német munkavállalók által átlagosan kivett betegnapok számát.

„Ez tényleg helyes? Ez tényleg szükséges? – mondta ökölbe szorított kézzel. – Beszélhetünk arról, hogyan teremtsünk jobb ösztönzőket arra, hogy az emberek inkább dolgozzanak, mintsem betegszabadságra menjenek, amikor betegek? – tette fel a kérdést, majd hozzátette: – Ebben a Német Szövetségi Köztársaságban együtt magasabb gazdasági teljesítményt kell elérnünk annál, mint amit jelenleg elérünk.

Korábban arról is írtunk, az a tény, hogy a németek átlagosan évi 14,5 napot hiányoznak betegség miatt, vitatott kérdés Friedrich Merz számára. Különösen problémát lát a telefonon kiállított betegszabadság-igazolásokban – ellentétben az egészségbiztosítókkal.

A németek az EU-tagállamok rangsorának végén állnak az átlagosan ledolgozott heti munkaórák számát tekintve a német statisztikai hivatal friss adatai szerint.

Ennek egyik fő oka, hogy rekordmagas a részmunkaidős foglalkoztatást választók aránya. 

Merz konzervatív pártja nemrég javaslatot tett arra, hogy növeljék az összes ledolgozott munkaórát azzal, hogy megszüntetik a részmunkaidős munkavégzéshez való jogi jogosultságot, kivéve, ha a munkavállalónak különleges oka van rá, például gyermekgondozás vagy továbbképzés.

A Politico cikke szerint a Nincs jog a részmunkaidős életmódhoz című javaslat sok németet felháborított, kioktatónak érezték a hangnemét. Különösen sok nő érezte magát célkeresztben, mivel Németországban jóval több nő dolgozik részmunkaidőben, mint férfi.

„Ez nem egy életmódbeli választás, amit meghoztam” – mondta egy Rajna-vidék–Pfalz tartományban élő, részmunkaidőben dolgozó nő a német közszolgálati televíziónak, hozzátéve, hogy fiát és édesanyját is ő gondozza.

Merz részmunkaidőről és betegnapokról tett kijelentéseit a közösségi médiában is széles körben kifigurázták, a „részmunkaidős életmód” kifejezésből számos mém született.

A német társadalomban tapasztalható erős ellenállás, valamint amiatt, hogy Merz a munkaerőpiaci szabályozásokat védelmező balközép Szociáldemokrata Párttal kormányoz koalícióban, a kancellárnak kevés azonnali eszköze van a krónikus szakemberhiány és a stagnáló termelékenység kezelésére.

Ráadásul Merz számára talán nem is a „munkakerülő” választópolgárok jelentik a legsürgetőbb problémát, hanem az, növekszik a megszűnő munkahelyek száma az ipari szektorban, amely hosszú ideig az exportorientált német gazdaság motorja volt. 

Németországban a munkanélküliségi ráta nemrég meghaladta a 3 milliót, ami 12 éves csúcsot jelent.

