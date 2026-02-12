Történelmi bejelentés a fővárosban: a kormány újraindítaná a legendás magyar gyáróriást – „a régi életet visszahozzuk ide, Weiss Manfréd szellemét megidézzük”

„Egy Csepel Művek fejlesztési tervet készítünk elő, amellyel a célunk az lesz, hogy újra a régi életet visszahozzuk ide, Weiss Manfréd szellemét megidézzük” – fogalmazott Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter milliárdos fejlesztést jelentett be a fővárosban / Fotó: KKM

A külgazdasági és külügyminiszter Csepelen jelentette be, hogy „nagyon komoly fejlesztéseket” fognak csinálni a kerületben, hogy az „a magyar ipar aranytartalékából a magyar ipar motorjává” váljon újra.

A miniszter Borbély Lénárddal, a kerület főpolgármesterével, Király Nórával, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjével és Szentkirályi Alexandrával, a főváros Fidesz-frakciójának vezetőjével járta be a Csepel Művek területét.

A politikus elmondta, hogy

el fog készülni egy fejlesztési terv, amely magába foglalja az infrastruktúra-fejlesztést (utak, iparvasutak).

Király Nóra elmondta, hogy a megbeszélésen egyeztettek arról, hogyan tudják megerősíteni a helyi gazdaságot, hogyan fognak új lehetőségeket teremteni és biztos alapot adni a következő évekre.

„Azt gondolom, hogy a helyi fejlesztések nemzetgazdasági érdekeket szolgálnak, ezért élnünk kell minden adott lehetőséggel, hogy időben lépjünk, és a térség ne maradjon le a versenyben. Csepel múltja kötelez, a jövője pedig most rajtunk múlik” – közölte.

„Legfontosabb kezdeti lépésnek az utak teljes rendbehozatalát tartom, amely önmagában is sok milliárdos fejlesztés” – jelentette ki a polgármester. Borbély Lénárd azt írta, hogy Szijjártó Péter és Király Nóra fontos előmozdítói lehetnek ennek az összefogásnak.

Feltámad csepeli bringaflotta

Szijjártó korábban úgy fogalmazott, hogy „elképesztően buta döntést hozott a főváros vezetése – Karácsony Gergelyék külföldi kerékpárokra cserélik a csepeli bringákat a Bubi programban”.

A Csepel Kerékpárgyártó Zrt. és a Nextbike-kal megkötött szerződés december 23-án lejárt, a BKK pedig új szerződést kötött a közbringarendszer működtetésére a spanyol Inurba Mobility nevű szolgáltatóval.

A vállalat üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot).