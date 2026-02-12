Deviza
Csepel
Szijjártó Péter
beruházás

Történelmi bejelentés a fővárosban: a kormány újraindítaná a legendás magyar gyáróriást – „a régi életet visszahozzuk ide, Weiss Manfréd szellemét megidézzük”

A gyárosokkal közösen készíti majd el a Csepel Művek fejlesztési tervét a kormány. Szijjártó Péter milliárdos fejlesztést jelentett be a fővárosban.
VG
2026.02.12., 15:45

„Egy Csepel Művek fejlesztési tervet készítünk elő, amellyel a célunk az lesz, hogy újra a régi életet visszahozzuk ide, Weiss Manfréd szellemét megidézzük” – fogalmazott Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. 

BORBÉLY Lénárd; KIRÁLY Nóra; SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter milliárdos fejlesztést jelentett be a fővárosban / Fotó: KKM

A külgazdasági és külügyminiszter Csepelen jelentette be, hogy „nagyon komoly fejlesztéseket” fognak csinálni a kerületben, hogy az „a magyar ipar aranytartalékából a magyar ipar motorjává” váljon újra.

A miniszter Borbély Lénárddal, a kerület főpolgármesterével, Király Nórával, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjével és Szentkirályi Alexandrával, a főváros Fidesz-frakciójának vezetőjével járta be a Csepel Művek területét.

A politikus elmondta, hogy 

el fog készülni egy fejlesztési terv, amely magába foglalja az infrastruktúra-fejlesztést (utak, iparvasutak).

Király Nóra elmondta, hogy a megbeszélésen egyeztettek arról, hogyan tudják megerősíteni a helyi gazdaságot, hogyan fognak új lehetőségeket teremteni és biztos alapot adni a következő évekre.

„Azt gondolom, hogy a helyi fejlesztések nemzetgazdasági érdekeket szolgálnak, ezért élnünk kell minden adott lehetőséggel, hogy időben lépjünk, és a térség ne maradjon le a versenyben. Csepel múltja kötelez, a jövője pedig most rajtunk múlik” – közölte.

„Legfontosabb kezdeti lépésnek az utak teljes rendbehozatalát tartom, amely önmagában is sok milliárdos fejlesztés” –  jelentette ki a polgármester. Borbély Lénárd azt írta, hogy Szijjártó Péter és Király Nóra fontos előmozdítói lehetnek ennek az összefogásnak.

Feltámad csepeli bringaflotta

Szijjártó korábban úgy fogalmazott, hogy „elképesztően buta döntést hozott a főváros vezetése – Karácsony Gergelyék külföldi kerékpárokra cserélik a csepeli bringákat a Bubi programban”.

A Csepel Kerékpárgyártó Zrt. és a Nextbike-kal megkötött szerződés december 23-án lejárt, a BKK pedig új szerződést kötött a közbringarendszer működtetésére a spanyol Inurba Mobility nevű szolgáltatóval

A vállalat üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot).

Az új szolgáltató a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosít, amelyből legalább 1000 elektromos rásegítésű lesz, továbbá a jelenlegi szolgáltatási terület határától távolabbi, minden jelentős, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel.

A külgazdasági és külügyminiszter közölte: attól függetlenül, hogy a közkerékpárrendszert már nem a csepeli cég üzemelteti, az azonban „feltalálta magát, és saját külvárosi bringaflottát épít”. 

forint árfolyam

Szijjártó Péter

LVMH

