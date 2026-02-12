Több százezren lehetnek veszélyben, akik ilyen autóval járnak

A Chrysler anyavállalata, a Stellantis arra kéri az Egyesült Államokban mintegy 225 000 régebbi, javítatlan, hibás Takata légzsákkal felszerelt jármű tulajdonosát, hogy egyelőre ne használják azokat – írta meg az Origo.

Több százezer autó tulajdonosát arra kéri a Stellantis, hogy használják azokat egy szükséges javítás elvégzése előtt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezekre a Stellantis-modellekre vonatkozik a figyelmeztetés

A figyelmeztetés a régebbi, 2003 és 2016 közötti modellévű Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum, Challenger, Chrysler Aspen és 300, Jeep Wrangler és Mitsubishi Raider járművekre vonatkozik, amelyeken még elmaradtak egy korábbi visszahívás során szükségessé vált javítások.

A gyártó a több mint évtizeddel ezelőtt elrendelt visszahívás óta több mint 6,6 millió jármű javítását végezte el, ami érintett járművek mintegy 95 százaléka

– írja a Reuters.

2009 óta több száz sérülésről számoltak be különböző autógyártók a Takata légzsákok meghibásodása miatt, amelyek felrobbanhatnak, és fémszilánkokat lövellve az utastérbe megsebesíthetik a vezetőket vagy az utasokat, de akár halálos sérüléseket is előidézhetnek.

A Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal közölte, hogy az Egyesült Államokban 28 haláleset történt hibás Takata légzsákok okozta balesetekben. Rengeteg gond van ezekkel a japán gyártmányú légzsákokkal, erről itt írtunk bővebben.