Deviza
EUR/HUF378,93 -0,11% USD/HUF319,18 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,04% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,93 -0,06% RON/HUF74,42 -0,17% CZK/HUF15,63 -0,11% EUR/HUF378,93 -0,11% USD/HUF319,18 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,04% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,93 -0,06% RON/HUF74,42 -0,17% CZK/HUF15,63 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38% BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autó
légzsák
autótulajdonos
Egyesült Államok
Chrysler

Több százezren lehetnek veszélyben, akik ilyen autóval járnak

A Stellantis autóipari konglomerátum márkái által korábban gyártott több mint kétszázezer járműnél el kell végezni a légzsákok javítását, ezért arra kérik a tulajdonosokat, hogy addig ne használják autóikat.
Világgazdaság
2026.02.12, 16:13
Frissítve: 2026.02.12, 16:23

A Chrysler anyavállalata, a Stellantis arra kéri az Egyesült Államokban mintegy 225 000 régebbi, javítatlan, hibás Takata légzsákkal felszerelt jármű tulajdonosát, hogy egyelőre ne használják azokat – írta meg az Origo.

Stellantis Company
Több százezer autó tulajdonosát arra kéri a Stellantis, hogy használják azokat egy szükséges javítás elvégzése előtt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezekre a Stellantis-modellekre vonatkozik a figyelmeztetés

A figyelmeztetés a régebbi, 2003 és 2016 közötti modellévű Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum, Challenger, Chrysler Aspen és 300, Jeep Wrangler és Mitsubishi Raider járművekre vonatkozik, amelyeken még elmaradtak egy korábbi visszahívás során szükségessé vált javítások. 

A gyártó a több mint évtizeddel ezelőtt elrendelt visszahívás óta több mint 6,6 millió jármű javítását végezte el, ami érintett járművek mintegy 95 százaléka

– írja a Reuters.

2009 óta több száz sérülésről számoltak be különböző autógyártók a Takata légzsákok meghibásodása miatt, amelyek felrobbanhatnak, és fémszilánkokat lövellve az utastérbe megsebesíthetik a vezetőket vagy az utasokat, de akár halálos sérüléseket is előidézhetnek.

A Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal közölte, hogy az Egyesült Államokban 28 haláleset történt hibás Takata légzsákok okozta balesetekben. Rengeteg gond van ezekkel a japán gyártmányú légzsákokkal, erről itt írtunk bővebben.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu