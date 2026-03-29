A zöldátmenet és a geopolitika csak a történet fele – máshol dől el a fémárak sorsa

A nyersanyagpiacokon gyakran dominálnak az egyszerű magyarázatok: a zöldenergia-forradalom, a geopolitikai feszültségek vagy a jegybanki vásárlások. A fém árfolyamát azonban a gyakorlatban jóval összetettebb tényezők alakítják. Empirikus kutatások szerint a réz, az ezüst és az arany mozgását a globális gazdasági ciklusok, a pénzügyi piacok és az aktuális értékeltségi szintek is erősen befolyásolják. A domináns narratívák így sokszor csak részben magyarázzák a piac viselkedését.
Ballagó Dániel
2026.03.29, 16:30

Az elmúlt években látványosan megélénkült a befektetői érdeklődés a nemes- és ipari fémek iránt. A réz, az ezüst és az arany árfolyama sokszor meredeken emelkedett, miközben a piaci magyarázatok általában ugyanazokra a tényezőkre mutattak: a zöldátmenetre, a geopolitikai feszültségekre vagy a dollárrendszerrel kapcsolatos bizonytalanságokra. Az empirikus vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy ezek a történetek gyakran túlértékeltek, és a fémek ármozgását más tényezők is jelentősen befolyásolják.

arany, aranytartalék, aranyvásárlásnemesfém, árfolyamLengyelország, nemesfém, fém
A nemesfém árfolyamát gyakran nem az uralkodó narratívák, hanem a piac mozgatja / Fotó: Shutterstock AI

Három fém, három befektetői történet

A réz, az ezüst és az arany ugyan mind árupiaci termékek, mégis egészen eltérő befektetői narratívák kapcsolódnak hozzájuk.

  1. Réz: az elektrifikáció és a digitális infrastruktúra alapanyaga, amely kulcsszerepet játszik az elektromos hálózatok, adatközpontok és elektromos járművek terjedésében.
  2. Arany: inkább pénzügyi eszközként működik, amelyet a befektetők a reálkamatok, a pénzügyi bizonytalanság vagy a jegybanki tartalékdiverzifikáció miatt tartanak portfólióikban.
  3. Ezüst: átmenetet képez a kettő között, hiszen egyszerre ipari alapanyag – például a napelemek gyártásában – és befektetési menedék.

A fémek piacának sajátossága, hogy a bányászat és a feldolgozás erősen koncentrált földrajzilag. A réz kitermelése nagyrészt Latin-Amerikában történik, az ezüsté Mexikóban és Peruban jelentős, míg a feldolgozókapacitás sok esetben Kínában található. Ez a koncentráció geopolitikai tényezővé teszi az ellátási láncokat.

 

A zöldátmenet nem magyaráz meg mindent

A réz esetében az egyik leggyakoribb érv, hogy a megújulóenergia-beruházások és az elektrifikáció növekvő keresletet generálnak. A történelmi adatok azonban azt mutatják, hogy a megújulóenergia-kapacitások bővülése és a réz árfolyama között nincs mindig szoros kapcsolat. Voltak időszakok, amikor a réz ára gyorsan emelkedett anélkül, hogy a zöldenergia-kapacitások növekedése ezt indokolta volna, és a fordítottja is előfordult: a megújulók bővülése mellett a réz ára stagnált vagy csökkent.

Ez arra utal, hogy az ármozgások mögött a gazdasági ciklusok, a kínai ipari kereslet, a készletszintek vagy a pénzügyi piacok dinamikája is meghatározó szerepet játszik.

Hasonló jelenség figyelhető meg az ezüst esetében is: bár a napelemipar folyamatosan bővül, az ezüst ára nem mutat egyenletes, hosszú távú emelkedést. Az árfolyam inkább a makrogazdasági és pénzügyi ciklusokhoz igazodik.

 

Az arany és a geopolitika: gyengébb kapcsolat a vártnál

A közbeszédben az aranyat gyakran válságfémként emlegetik, amely a geopolitikai feszültségek idején erősödik. A történelmi adatok alapján azonban ez a kapcsolat sokkal gyengébb, mint ahogy azt a piaci narratívák sugallják. A kutatások szerint az arany negyedéves hozamának változásait a geopolitikai vagy gazdaságpolitikai bizonytalanság csak kis részben magyarázza.

A különböző bizonytalansági indexek legfeljebb néhány százalékban képesek megmagyarázni az ármozgásokat.

A jegybanki aranyvásárlásokkal kapcsolatban is gyakran túlzó értelmezések jelennek meg. Bár több feltörekvő ország növelte aranytartalékát, a teljes jegybanki készlet fizikai mennyisége az elmúlt másfél évtizedben csak mérsékelt mértékben emelkedett.

 

A pénzügyi piacok hatása egyre erősebb

Az árupiacok működése ma már jóval összetettebb, mint pusztán a fizikai kereslet és kínálat viszonya.

A kereskedés jelentős része határidős piacokon, ETF-eken vagy egyéb pénzügyi eszközökön keresztül történik.

Ennek következtében a fémek árfolyamát egyre inkább pénzügyi tényezők alakítják, például:

  • a befektetői pozicionáltság változása,
  • a portfólióallokációs döntések,
  • a piaci hangulat és kockázatvállalási hajlandóság,
  • valamint a trendkövető és algoritmikus kereskedési stratégiák.

Ezek a mechanizmusok rövid távon jelentős ármozgásokat generálhatnak még akkor is, ha a fizikai kereslet és kínálat csak lassabban változik.

Ami hosszú távon igazán számít

Más tanulmányok szerint a fémek jövőbeli hozamát nem elsősorban a domináns piaci történetek – például a geopolitikai feszültségek vagy a zöldátmenet – határozzák meg.

Sokkal erősebb kapcsolat figyelhető meg az árak kiinduló értékeltsége és a későbbi hozamok között.

Ha egy nyersanyag reálértelemben – vagyis inflációhoz viszonyítva – alacsony áron forog, a következő évtizedben általában magasabb hozamot produkál. Ha viszont már eleve drágán indul, a későbbi teljesítmény jellemzően gyengébb. Ez a minta aranynál, ezüstnél és réznél egyaránt kimutatható.

Tanulság a befektetőknek

A nyersanyagpiacokat gyakran erős narratívák uralják: a zöldenergia-forradalom, a geopolitikai konfliktusok vagy a dollár dominanciájának megkérdőjelezése. Ezek a történetek azonban sokszor meggyőzőbbek, mint amennyire az adatok alátámasztják őket. A hosszabb távú tapasztalatok szerint a fémek árának alakulását nem egyetlen nagy történet határozza meg. A ciklikus gazdasági folyamatok, a pénzügyi piacok működése és mindenekelőtt az aktuális értékeltségi szint egyaránt kulcsszerepet játszik a hozamok alakulásában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

