Befektetés: lenullázták a részvényeket és a kötvényeket is – máshol kell keresni a hozamokat

A bizonytalanná váló piaci környezetben is újabb csúcsúot döntött a hazai befektetési alapok vagyona februárban. A részvények és a kötvények portfóliók sem tudtak gyarapodni, az árupiaci befektetés és az abszolút alapok viszont tatroltak. A hozamok zsugorodtak, a friss megtakarításoknak sokkal nagyobb szerepe volt a bővülésben.
K. T.
2026.03.16, 16:00
Frissítve: 2026.03.16, 16:02

Nincs megállás a magyarok egyik legkedveltebb befektetésénél, februárban újabb csúcsra ért a hazai befektetési alapok vagyona, amely a bizonytalabb piaci környezetben is gyarapodni tudott a bőséges tőkebeáramlásnak köszönhetően.

Csúcson a befektetési alapok vagyona / Fotó: MMD Creative / shutterstock

A alapkezelői összvagyon 1,2 százalékkal nőtt a tál utolsó hónapjában, ezzel pedig átlépte a 21 500 milliárd forintos szintet a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb, hétfőn közzétett kimutatása alapján.

Az iráni háborút közvetlenül megelőző időszakban a nyugati tőzsdéket oldalazás jellemezte, a fejlődő piaci részvénypiacok emelkedni tudtak, a hazai börze ugynanakkor alulteljesítő volt a BUX 1,8 százalékos esésével. A forint erősödni tudott a főbb devizákkal, különösen az euróval szemben.

Lenullázták a részvényeket és a kötvényeket, felértékelődött a megtakarítás szerepe

Ez a piaci háttér a profi alapkezelők tevékenységével együtt a januári 262 milliárd forintnál ezúttal lényegesen szerényeb, 73 milliárd forint hozamot eredményezett az ügyfeleknek. A befektetők 188 milliárdos megtakarítása így sokkal hangsúlyosabban járult hozzá a legújabb rekordhoz.

A legjobb hónapot az árupiaci alapok futották, a 16 milliárdos tőkebeáramlás mellett nem függetlenül az olajárak,valamint az ezüst és az arany drágulásától függetlenül. A kisebb 300 milliárdos vagyont kezelő kategória közel 12 százalékkal lőtt ki. 

Erős hónapjuk volt az abszolút hozamú alapoknak is, emlyek mostanra stabilan a második legnagyobb eszköztípusnak számítanak bő 3800 milliárd forint feletti eszközértékükkel. Ide érkezett messze a legtöbb friss ügyfélpénz, 122 milliárd forint, amit a pozitív hozamok is erősítettek. A terméktípus ezáltal négy százalék feletti növekedést ért el.

A legnagyobb típust képező kötvényalapokból 15 milliárd forintot váltottak vissza a tulajdonosok, ezt a hiányt pedig éppen csak kompenzálni tudták a kitermelt hozamok, az eszközállomány ennek megfelelően nem változott az utolsó téli hónapban.

Népszerű a kiegyensúlyozott befektetés

A vegyes alapok tekintélyes, 60 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak, amit a pozitív árfolyammozgások is támogattak, a harmadik legnagyobb méretű kategória ennek eredőjeként 2,3 százalékkal gyarapodott.

Az ingatlanalapokból kilenc milliárd forint megtakarítás távozott, és a hozamok bár csekély mértékben felfé mozdultak, a terméktípus így is kisebb csökkenéssel nyugtázta az időszakot.

A részvényalapok irán megcsappant az érdeklődés, mindössze három milliárd forintot fektettek ilyen termékekbe az ügyfelek. A mérsékelten leforduló árfolyamok ezt a mérsékelt növekedést is kisimították, a befektetési kategória eszközértéke ennek megfelelően nem változott múlt hónapban.

A tőkevédett alapok nem számíthattak pozitív hozamokra, a beérkező hat milliárd forint új lekötés miatt azonban így is bő fél százalékkal emelkedett összvagyonuk.

A pénzpiaci portfóliókhoz kevesebb mint egymilliárd forint érkezett, amit a hozamok nem tudtak tovább növelni, így 0,4 százalékos bővülést könyvelhetett el a 400 milliárd foritnyi vagyon útját egyengető kategória.

A legkisebb méretű, ma már alig több mint 20 milliárd forint felett rendelkező származtatott alapok vagyona a tőkekiáramlás miatt tovább erodálódott. A főként intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok is kisebb csökkenéssel zártak, amit a négy milliárd forintos friss lektötést meghaladó összegű árfolymveszteség okozott.

 

