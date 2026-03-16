Befektetés: lenullázták a részvényeket és a kötvényeket is – máshol kell keresni a hozamokat

Nincs megállás a magyarok egyik legkedveltebb befektetésénél, februárban újabb csúcsra ért a hazai befektetési alapok vagyona, amely a bizonytalabb piaci környezetben is gyarapodni tudott a bőséges tőkebeáramlásnak köszönhetően.

A alapkezelői összvagyon 1,2 százalékkal nőtt a tál utolsó hónapjában, ezzel pedig átlépte a 21 500 milliárd forintos szintet a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb, hétfőn közzétett kimutatása alapján.

Az iráni háborút közvetlenül megelőző időszakban a nyugati tőzsdéket oldalazás jellemezte, a fejlődő piaci részvénypiacok emelkedni tudtak, a hazai börze ugynanakkor alulteljesítő volt a BUX 1,8 százalékos esésével. A forint erősödni tudott a főbb devizákkal, különösen az euróval szemben.

Ez a piaci háttér a profi alapkezelők tevékenységével együtt a januári 262 milliárd forintnál ezúttal lényegesen szerényeb, 73 milliárd forint hozamot eredményezett az ügyfeleknek. A befektetők 188 milliárdos megtakarítása így sokkal hangsúlyosabban járult hozzá a legújabb rekordhoz.

A legjobb hónapot az árupiaci alapok futották, a 16 milliárdos tőkebeáramlás mellett nem függetlenül az olajárak,valamint az ezüst és az arany drágulásától függetlenül. A kisebb 300 milliárdos vagyont kezelő kategória közel 12 százalékkal lőtt ki.

Erős hónapjuk volt az abszolút hozamú alapoknak is, emlyek mostanra stabilan a második legnagyobb eszköztípusnak számítanak bő 3800 milliárd forint feletti eszközértékükkel. Ide érkezett messze a legtöbb friss ügyfélpénz, 122 milliárd forint, amit a pozitív hozamok is erősítettek. A terméktípus ezáltal négy százalék feletti növekedést ért el.

A legnagyobb típust képező kötvényalapokból 15 milliárd forintot váltottak vissza a tulajdonosok, ezt a hiányt pedig éppen csak kompenzálni tudták a kitermelt hozamok, az eszközállomány ennek megfelelően nem változott az utolsó téli hónapban.

Népszerű a kiegyensúlyozott befektetés

A vegyes alapok tekintélyes, 60 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak, amit a pozitív árfolyammozgások is támogattak, a harmadik legnagyobb méretű kategória ennek eredőjeként 2,3 százalékkal gyarapodott.