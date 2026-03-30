Magukra találtak az állampapírpiacok világszerte, de hogy miért, az sokkoló

Miután az iráni háború és az energiaválság nyomán gyorsuló infláció által keltett félelmek miatt heteken át eladási nyomás alatt álltak a szuverén kötvények világszerte, fordulat bontakozott ki, és az agyonvert állampapír-piacokra péntek óta érkeznek a vevők. A kötvényárfolyamok nőttek, a hozamok csökkentek.

Állampapírpiac: változó félelmek

A monetáris politika változásaira legérzékenyebben reagáló államkötvények közé tartozó kétéves amerikai kincstárjegy hozama három bázisponttal, 3,89 százalékra zsugorodott, miután pénteken már hét bázisponttal esett. A tízéves kötvények hozama eközben négy bázisponttal, 4,39 százalékra csökkent.

A fordulat Európában is megkezdődött, a tízéves brit hozamok két bázisponttal, 4,96 százalékra, míg a német és a japán megfelelőik egy-egy bázisponttal 3,08 százalékra, illetve 2,37 százalékra mérséklődtek.

A piacokon egyre terjed a meggyőződés, hogy az olajárak eddigi emelkedése még csupán egy elhúzódó és a globális növekedést meghiúsító üzemanyaghiány előhírnöke lehetett.

A piac most szabadjára engedi a fantáziáját azzal kapcsolatban, hogy milyen lehet a világ egy hónap múlva, ha addigra nem születik megoldás az iráni háborúra

– mondta Gareth Berry, a Macquarie Group stratégája.

Már azonosítottuk a párhuzamokat a Covid időszakával, a gazdaságok ismét a leállás veszélyének vannak kitéve, ezúttal az üzemanyaghiány miatt

– tette hozzá.

A kötvényárfolyamok hetekig tartó eladási hullámok után kezdtek emelkedni. A befektetőket korábban a nyersolaj drágulása és a potenciális jegybanki kamatemelések miatti aggodalmak vezéreltek, olyannyira, hogy az állampapírok menedékeszköz-szerepéről is megfeledkeztek. Újabban azonban inkább a lassuló gazdasági növekedés került a fókuszba, így enyhültek a félelmek, hogy a központi bankoknak agresszív kamatemelésekkel kellene megfékezniük az inflációt. Most már inkább attól rettegnek, hogy jelentősen lassul vagy akár teljesen leáll a növekedés.

Mit mondanak a stratégák?

A Bloomberg kötvénypiaci stratégái szerint az új trend valószínűleg folytatódni fog, mivel a befektetőket tartósan lekötik a növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak.