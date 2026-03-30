Magukra találtak az állampapírpiacok világszerte, de hogy miért, az sokkoló
Miután az iráni háború és az energiaválság nyomán gyorsuló infláció által keltett félelmek miatt heteken át eladási nyomás alatt álltak a szuverén kötvények világszerte, fordulat bontakozott ki, és az agyonvert állampapír-piacokra péntek óta érkeznek a vevők. A kötvényárfolyamok nőttek, a hozamok csökkentek.
Állampapírpiac: változó félelmek
A monetáris politika változásaira legérzékenyebben reagáló államkötvények közé tartozó kétéves amerikai kincstárjegy hozama három bázisponttal, 3,89 százalékra zsugorodott, miután pénteken már hét bázisponttal esett. A tízéves kötvények hozama eközben négy bázisponttal, 4,39 százalékra csökkent.
A fordulat Európában is megkezdődött, a tízéves brit hozamok két bázisponttal, 4,96 százalékra, míg a német és a japán megfelelőik egy-egy bázisponttal 3,08 százalékra, illetve 2,37 százalékra mérséklődtek.
A piacokon egyre terjed a meggyőződés, hogy az olajárak eddigi emelkedése még csupán egy elhúzódó és a globális növekedést meghiúsító üzemanyaghiány előhírnöke lehetett.
A piac most szabadjára engedi a fantáziáját azzal kapcsolatban, hogy milyen lehet a világ egy hónap múlva, ha addigra nem születik megoldás az iráni háborúra
– mondta Gareth Berry, a Macquarie Group stratégája.
Már azonosítottuk a párhuzamokat a Covid időszakával, a gazdaságok ismét a leállás veszélyének vannak kitéve, ezúttal az üzemanyaghiány miatt
– tette hozzá.
A kötvényárfolyamok hetekig tartó eladási hullámok után kezdtek emelkedni. A befektetőket korábban a nyersolaj drágulása és a potenciális jegybanki kamatemelések miatti aggodalmak vezéreltek, olyannyira, hogy az állampapírok menedékeszköz-szerepéről is megfeledkeztek. Újabban azonban inkább a lassuló gazdasági növekedés került a fókuszba, így enyhültek a félelmek, hogy a központi bankoknak agresszív kamatemelésekkel kellene megfékezniük az inflációt. Most már inkább attól rettegnek, hogy jelentősen lassul vagy akár teljesen leáll a növekedés.
Mit mondanak a stratégák?
A Bloomberg kötvénypiaci stratégái szerint az új trend valószínűleg folytatódni fog, mivel a befektetőket tartósan lekötik a növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak.
Az Egyesült Államok egyik legnagyobb kötvényalapját kezelő Pacific Investment Management Co. (PIMCO) szerint a pénzügyi piacok alábecsülték az iráni háború negatív hatását a gazdasági növekedésre. A Goldman Sachs pedig közölte, hogy a következő egy évben várható visszaesés valószínűsége körülbelül 30 százalékra emelkedett.
Az amerikai WTI hordónkénti ára már 101,5 dollárnál, míg az északi-tengeri Brenté 115,3 dollárnál jár hétfőn dél körül.
Matthew Hornbach, a Morgan Stanley globális makrostratégiai vezetője pénteken közzétett feljegyzésében az ötéves állampapírok vásárlását javasolta, és a Wall Street legendás veteránja, Ed Yardeni szerint is az elmúlt hónapban túlzottan megugrottak a hozamok.