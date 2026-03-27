Új sorozat érkezik a magyarok egyik kedvenc állampapírjából – mutatjuk a részleteket

Az iráni háború miatt megcsappant a befektetési lehetőség népszerűsége. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben érdemes elfordulni a lakossági állampapíroktól.
2026.03.27, 14:56
Frissítve: 2026.03.27, 15:53

Új sorozatot dob piacra az egyik legnépszerűbb lakossági állampapírból, a MÁP Pluszból az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Bár az iráni háború okozta bizonytalanság miatt némileg megcsappant a lakossági állampapírok népszerűsége, az ÁKK nem siet a kondíciók javításával növelni a keresletet az új sorozat iránt, annak feltételei változatlanok.

A 2031/M2 nevű sorozat és a korábbi, 2031/M1 sorozat közötti különbség csak a kezdőnap és a lejárati nap, az új kötvényt április 2-án dobja piacra az ÁKK, a lejárata pedig 2031. május 22. lesz. Ezzel párhuzamosan a 2031/M1 sorozat forgalmazását is várhatóan lezárják, hiszen annak a sorozatnak a nyilvános ajánlattételében március 31-én szerepelt az értékesítés várható záró dátumaként.

Mind a két sorozatot 300 milliárd forint keretösszeg mellett hirdette meg az ÁKK, amit a 2031/M1 eléggé meg is közelített, hiszen 268,67 milliárd forint értékben fogyott abból a sorozatból. A változatlan feltételek azt jelentik, hogy a legújabb MÁP Plusz, a 2032/M2 kamatai így alakulnak:

Kamatperiódus   Kamatteljesítés napjaÉves kamat (p.a.)Tényleges kamat
2026.04.02 - 2027.05.222027.05.226,5 százalék7,39 százalék
2027.05.22 - 2028.05.222028.05.226,75 százalék6,75 százalék
2028.05.22 - 2029.05.222029.05.227 százalék7 százalék
2029.05.22 - 2030.05.222030.05.227,25 százalék7,25 százalék
2030.05.22 - 2031.05.222031.05.227,5 százalék7,5 százalék

Bár az iráni háború és a nyomában kibontakozó energiaválság valóban növelheti az inflációs nyomást, a MÁP Plusz kamatfizetését követő 5 napos vételi időszakban ezek az állampapírok névértéken eladhatók. Az infláció elleni védekezés céljából persze lehet kockázatosabb befektetések felé fordulni, ám egyáltalán nem biztos, hogy nem szenvedünk el ezeken veszteséget. A MÁP Plusz ezzel szemben biztosítja a fentebb jelzett hozamokat és azt is, hogy legalább a befektetésünk névértékét visszakapjuk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
