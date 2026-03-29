Háborútól, inflációtól nem az arany ment meg: száz év adatai írják felül a közhelyeket – nézzük csak az állampapírt

Számos biztos menedéknek hitt eszköz legfeljebb követi az áremelkedést – és még a részvények sem mindig nyújtanak valódi védelmet, amikor az infláció felgyorsul, a befektetők többsége ösztönösen ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúl: aranyhoz, ingatlanhoz vagy éppen részvényekhez. A hosszú távú tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ezek az egyszerű válaszok sokszor félrevezetők.

A biztosnak hitt menedékek néha a legnagyobb kockázatot rejtik – az infláció ilyenkor mindent átír / Fotó: Shutterstock

Egy közel száz évet (1927–2020) átfogó adatsor elemzéséből kiderült, nincs olyan befektetés, amely minden inflációs környezetben megbízhatóan megőrizné a pénz vásárlóerejét. Sőt: a különböző eszközök és az infláció kapcsolata sokkal gyengébb, mint azt a közvélekedés sugallja.

Meglepő alapállítás: még az infláció és a hozamok kapcsolata is gyenge

A hosszú távú nemzetközi vizsgálatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a legtöbb befektetés és az infláció között csak laza kapcsolat mutatható ki.

Ez igaz a várt és a váratlan inflációra is még azoknál az eszközöknél is, amelyek inflációállónak számítanak, vagyis az a logika, hogy „ami drágul, az védi a pénzt”, a gyakorlatban sokszor nem működik.

A nyersanyagok: követik az inflációt, de nem nyújtanak stabil védelmet

Első ránézésre logikus választásnak tűnnek az árupiaci befektetések: ha az árak emelkednek, a nyersanyagok is drágulnak. A hosszú idősorok ezt részben vissza is igazolják – de fontos korlátozásokkal.

A nyersanyagok hosszú távon jellemzően lekövetik az inflációt,

infláció feletti hozamuk korlátozott,

az árfolyamuk erősen ingadozó.

Ráadásul még ott sem egyértelmű a kép, ahol van kapcsolat:

az energia és bizonyos nyersanyagok együtt mozognak ugyan az inflációval, de túl nagy a volatilitásuk ahhoz, hogy megbízható fedezetnek számítsanak.

Az aranyat gyakran tekintik infláció elleni védelemnek, a történelmi adatok azonban azt mutatják, hogy ez korántsem működik minden időszakban: magas infláció mellett is gyakran produkált negatív reálhozamot, és az inflációval való kapcsolata időben erősen ingadozik.

Jelentős különbségek az egyes termékek között

Az árupiac korántsem egységes. Az egyes nyersanyagok teljesítménye között nagyarányú eltérések lehetnek, amit több tényező is befolyásol:

keresleti változások

technológiai fejlődés

helyettesítő termékek megjelenése

akár időjárási hatások

Ennek következtében egyes termékek reálértéken is veszteséget termelhetnek még inflációs környezetben is.