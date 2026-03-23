Megváltozik a Diszkont Kincstárjegyhez (DKJ) kötött kamatozású Bónusz Magyar Állampapír által fizetett kamat szerdától, a befektetés évesített hozama 6,94 százalékról 6,88 százalékra csökken.

Állampapír: egy népszerű papír kamata változik / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az állampapírok továbbra is népszerűek

Mint ismert a BMÁP kamata háromhavonta változik, az ötéves állampapír kamata a kezdeti 0,75 százalékos kamatprémiumból és a 3 hónapos DKJ-k kamatforduló előtti aukciós átlaghozamából tevődik össze. Az Economx összefoglalója szerint tehát 6,13 százalék lehetett az aukciókon kialakult átlaghozam. A legnépszerűbb lakossági állampapír a magyarok körében egyébként az ötéves, folyamatosan 7 százalékot fizető Fix Magyar Állampapír a legnépszerűbb, de ennek hozamát akár

a BMÁP felül is múlhatja, ha például az iráni háború miatt megugró energiaárak magasabb inflációhoz és aukciós hozamokhoz vezetnek.

Azonban mint látható, a konfliktus első heteiben tartott aukciókon még a 3 hónapos DKJ hozama alacsonyabb maradt annál, hogysem a BMÁP kamata megelőzze a FixMÁP által kínált kamatot. A lakossági állampapírok népszerűsége némileg csökkent az iráni háború hatására, ám még mindig viszonylag sokat vásárolnak ezekből a magyarok. A BMÁP-ot megelőzi a Magyar Állampapír Plusz és a postákon kapható Kincstári Takarékjegy népszerűsége is az idei értékesítési adatok szerint.