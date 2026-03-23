Állampapír: egy népszerű papír kamata változik

A Bónusz Magyar Állampapír azok számára lehet jó választás, akik magasabb inflációra és kamatszintre számítanak. Az állampapírokról szóló statisztikák szerint a magyarok még mindig inkább a Fix Magyar Állampapírban bíznak inkább.
K. B. G.
2026.03.23, 15:42
Frissítve: 2026.03.23, 16:02

Megváltozik a Diszkont Kincstárjegyhez (DKJ) kötött kamatozású Bónusz Magyar Állampapír által fizetett kamat szerdától, a befektetés évesített hozama 6,94 százalékról 6,88 százalékra csökken.

Állampapír: egy népszerű papír kamata változik / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az állampapírok továbbra is népszerűek

Mint ismert a BMÁP kamata háromhavonta változik, az ötéves állampapír kamata a kezdeti 0,75 százalékos kamatprémiumból és a 3 hónapos DKJ-k kamatforduló előtti aukciós átlaghozamából tevődik össze. Az Economx összefoglalója szerint tehát 6,13 százalék lehetett az aukciókon kialakult átlaghozam. A legnépszerűbb lakossági állampapír a magyarok körében egyébként az ötéves, folyamatosan 7 százalékot fizető Fix Magyar Állampapír a legnépszerűbb, de ennek hozamát akár 

a BMÁP felül is múlhatja, ha például az iráni háború miatt megugró energiaárak magasabb inflációhoz és aukciós hozamokhoz vezetnek.

Azonban mint látható, a konfliktus első heteiben tartott aukciókon még a 3 hónapos DKJ hozama alacsonyabb maradt annál, hogysem a BMÁP kamata megelőzze a FixMÁP által kínált kamatot. A lakossági állampapírok népszerűsége némileg csökkent az iráni háború hatására, ám még mindig viszonylag sokat vásárolnak ezekből a magyarok. A BMÁP-ot megelőzi a Magyar Állampapír Plusz és a postákon kapható Kincstári Takarékjegy népszerűsége is az idei értékesítési adatok szerint.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
