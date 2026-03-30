Itt az újabb csapás: az iráni támadások telibe találták az egyik legfontosabb fém piacát

Kilőttek az alumíniumárak hétfőn, miután a hétvégén Irán több közel-keleti alumíniumkohót is eltalált, így ismét felerősödtek a kínálattal kapcsolatos aggodalmak. Az iráni támadások a legnagyobb térségbeli üzemekből kettőt is eltaláltak.

A Közel-.Kelet az alumíniumgyártás egyik fontos központja / Fotó: Yang Min / VCG via Reuters

Kilőtt az alumínium ára a csapások hírére

A hajnali órákban így a londoni fémtőzsdén (LME) közel 4 százalékot ugrottak az alumíniumárak a legaktívabb határidős kontraktus esetében, meghaladva a 3400 dolláros tonnánkénti árat. A kereskedés kezdetén pedig még ennél is magasabb, 3492 dolláros ár is kialakult, ami már a 3546,5 dolláros négyéves csúcsot közelítette. A Hormuzi-szoros lezárt oldalán található a világ alumíniumtermelésének 9 százaléka, ezért az iráni háború kezdete óta már az egekbe szökött az árfolyam, ám miután kiderült, hogy a termék alternatív útvonalon is eljuthat a világpiacra, az árak mérséklődtek.

Vasárnap azonban a világ egyik legnagyobb kohóját üzemeltető Aluminium Bahrain (Alba) közölte, hogy vizsgálják az iráni csapás okozta károkat, míg az Emirates Global Aluminium az üzem jelentős károsodásáról számolt be. Az Alba már korábban is elkezdte tevékenységét korlátozni, a termelés 19 százaléka már leállt a Reuters összefoglalója szerint.

Az üzem károsodása azonban további termeléscsökkenéssel járhat.

Az ING Economics elemzői szerint a legújabb támadások növelik a tartós kimaradás veszélyét, ami akkor is fennmaradhat, ha a geopolitikai feszültségek csökkennek. A kohók leállítása után ugyanis azok gyors újraindítása nehéz. A közel-keleti háború pánikvásárlásokat indított el az alumínium piacán a világ legnagyobb autógyártói körében, mivel attól tartanak, hogy a készletek néhány hónapon belül kifogyhatnak, ha a konfliktus elhúzódik.