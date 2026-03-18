Rendkívüli: eddig példátlan dolog történt az iráni háborúban, már célzottan támadják az olajlétesítményeket – kilőttek az árak

Megvan a megoldás, hogy hogyan juttassák ki a piacra a világ egyik legfontosabb fémjét az iráni konfliktus ellenére –meglepő kerülőút jött a képbe

A Hormuzi-szoros lezárása okoz termelési és szállítási nehézségeket, ám, szemben az olajjal, ez nem áthidalhatatlan. A közel-keleti alumínium ománi és szaúdi kikötőkön keresztül juthat el a világpiacra.
K. B. G.
2026.03.18, 13:31
Frissítve: 2026.03.18, 13:47

Lefelé mozdult a múlt heti csúcsok után az alumínium ára, miután a Közel-Kelet termelői közül egyre többen találnak kerülőutat a fém piacra juttatására, így enyhültek a kínálattal kapcsolatos aggodalmak világszerte.

A Közel-Kelet biztosítja az alumínium globális kínálatának mintegy tizedét / Fotó: Nathan Laine

Az alumínium átirányítása más kikötőkbe könnyebb, mint az olajé

A térség országai fontos szerepet játszanak az alumínium piacán is, ám szerepük kisebb, mint az olaj- vagy az LNG-piacon, ráadásul a globális alumíniumtermelés tonnában számolva csupán töredéke az olajexportnak. 

Míg a teljes globális alumíniumtermelés mintegy 70 millió tonna évente, addig a globális olajexport ennek több mint harmincszorosa, meghaladja a 2100 millió tonnát, így az átirányítást igénylő volumenek is jóval csekélyebbek.

A térség egyik nagy termelője, az Emirates Global Aluminium közölte, hogy talált alternatív útvonalat termékei és alapanyagai mozgatására, a Hormuzi-szoroson túli ománi Szohar kikötőjén keresztül mozgatja az árukat. Így a nyersanyag ára mind a sanghaji határidős piacon, mind a londoni fémtőzsdén (LME) enyhült, nagyjából 1 százalékkal – jelenti a Reuters.

 

A zavarok a termelésben nem múltak el

Az Aluminium Bahrain szintén vizsgálja, hogy Szoharon vagy a szaúdi Dzseddán keresztül el tudja-e kerülni a továbbra is lezárt szorost. Bár a kerülőutak elérhetősége enyhítette az aggodalmakat a kínálattal kapcsolatban, a termelési és hajózási zavarok továbbra is fennállnak. Az Aluminium Bahrain megkezdte kapacitása 19 százalékának leállítását, míg a katari Quatalum csak 60 százalékos kapacitás mellett üzemel.

A zavarok hatásáról árulkodik az is, hogy 

több japán vásárló tonnánként 350 dolláros prémiumot hajlandó fizetni a második negyedéves szállítmányokért, 

ami 79 százalékkal magasabb a jelenlegi feláraknál, és nagyjából a jelenlegi ár 10 százalékát teszi ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
