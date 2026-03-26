Így árazhatja a piac az amerikai félidős választásokat

Az amerikai félidős választások hagyományosan a politikai ciklus meghatározó eseményei közé tartoznak, azonban a befektetési piacokon ennél is jóval nagyobb jelentőséggel bírnak. A történelmi tapasztalatok alapján ezek az évek nem csupán politikai, hanem kifejezetten piaci ciklusokat is rajzolnak, amelyek ismétlődő mintázatokat mutatnak a részvénypiacok teljesítményében.

Bernáth János, a Prestige Financial Zrt., vezető befektetési tanácsadó elemzése

A jelenlegi környezetet tovább bonyolítja, hogy a geopolitikai feszültségek és a monetáris politika fordulópontjai egy időben hatnak a piacokra. Ebben a komplex helyzetben különösen felértékelődik minden olyan kapaszkodó, amely segíthet a befektetőknek a bizonytalanság strukturálásában.

Történelmi mintázatok és a „midterm” anomália

A történelmi adatok szerint, amelyet a Capital Group elemzése említ (Matt Miller és Chris Buchbinder, „How U.S. midterm elections may affect markets,” Capital Group, 2026. január 22.) az elnök pártjának támogatottsága sok esetben gyengül a kongresszusban.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az év gyakran jár erős szezonális anomáliával. A Yale Hirsch által leírt klasszikus elnöki választási ciklus elmélete szerint is a félidős választási év általában a leggyengébb teljesítményt hozza az amerikai részvénypiacon a cikluson belül.

Mivel a piacok nehezen árazzák a bizonytalan politikai kimenetelt, az S&P 500 index a választási évek első felében jellemzően alulteljesít és gyakran csak oldalazást mutat az őszi hónapokig.

A „midterm timing” lényege, hogy a választások előtti mélypont (jellemzően augusztus-október) az elmúlt évtizedek egyik lehetséges vételi pontja volt: a választást követő 12 hónapban a piac az átlagnál nagyobb eséllyel emelkedett.

Volatilitás és a választások utáni fordulat

A Capital Group elemzése rámutat, hogy a történelmi adatsorok szerint az év első három negyedévét uraló volatilitás átlagosan 17 százalékos évközi korrekciót szül, ami jelentősen meghaladja a ciklusokon kívüli időszakok visszaeséseit. Ez a „politikai köd” azonban a választások napjával az elmélet szerint eloszlik.

A statisztikák szerint a bizonytalanság megszűnte 1950 óta minden egyes esetben pozitív tartományba hajtotta a piacot a rá következő 12 hónapban.

Nem mindegy azonban, hogy a Fed éppen szigorít vagy lazít ebben az évben. Ha a félidős év egy kamatcsökkentési ciklussal esik egybe, akkor a monetáris ösztönzés és a politikai ciklus alja egyszerre támogathatja az eszközárakat.