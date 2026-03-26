Így árazhatja a piac az amerikai félidős választásokat
Az amerikai félidős választások hagyományosan a politikai ciklus meghatározó eseményei közé tartoznak, azonban a befektetési piacokon ennél is jóval nagyobb jelentőséggel bírnak. A történelmi tapasztalatok alapján ezek az évek nem csupán politikai, hanem kifejezetten piaci ciklusokat is rajzolnak, amelyek ismétlődő mintázatokat mutatnak a részvénypiacok teljesítményében.
A jelenlegi környezetet tovább bonyolítja, hogy a geopolitikai feszültségek és a monetáris politika fordulópontjai egy időben hatnak a piacokra. Ebben a komplex helyzetben különösen felértékelődik minden olyan kapaszkodó, amely segíthet a befektetőknek a bizonytalanság strukturálásában.
Történelmi mintázatok és a „midterm” anomália
A történelmi adatok szerint, amelyet a Capital Group elemzése említ (Matt Miller és Chris Buchbinder, „How U.S. midterm elections may affect markets,” Capital Group, 2026. január 22.) az elnök pártjának támogatottsága sok esetben gyengül a kongresszusban.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az év gyakran jár erős szezonális anomáliával. A Yale Hirsch által leírt klasszikus elnöki választási ciklus elmélete szerint is a félidős választási év általában a leggyengébb teljesítményt hozza az amerikai részvénypiacon a cikluson belül.
Mivel a piacok nehezen árazzák a bizonytalan politikai kimenetelt, az S&P 500 index a választási évek első felében jellemzően alulteljesít és gyakran csak oldalazást mutat az őszi hónapokig.
A „midterm timing” lényege, hogy a választások előtti mélypont (jellemzően augusztus-október) az elmúlt évtizedek egyik lehetséges vételi pontja volt: a választást követő 12 hónapban a piac az átlagnál nagyobb eséllyel emelkedett.
Volatilitás és a választások utáni fordulat
A Capital Group elemzése rámutat, hogy a történelmi adatsorok szerint az év első három negyedévét uraló volatilitás átlagosan 17 százalékos évközi korrekciót szül, ami jelentősen meghaladja a ciklusokon kívüli időszakok visszaeséseit. Ez a „politikai köd” azonban a választások napjával az elmélet szerint eloszlik.
A statisztikák szerint a bizonytalanság megszűnte 1950 óta minden egyes esetben pozitív tartományba hajtotta a piacot a rá következő 12 hónapban.
Nem mindegy azonban, hogy a Fed éppen szigorít vagy lazít ebben az évben. Ha a félidős év egy kamatcsökkentési ciklussal esik egybe, akkor a monetáris ösztönzés és a politikai ciklus alja egyszerre támogathatja az eszközárakat.
2026: amikor a geopolitika felülírhatja a mintákat
A 2026-os év könnyen eltérhet a klasszikus mintázattól. Az Egyesült Államok és Izrael 2026. február 28-án indított összehangolt katonai csapása Irán ellen olyan geopolitikai sokkot jelentett, amely azonnal megjelent az energiaárakban és ezen keresztül az inflációs várakozásokban is. Egy tartósan magasabb inflációs környezet átárazhatja a monetáris pályát:
a korábban várt kamatcsökkentések helyett akár újra a szigorítás kerülhet a fókuszba. Ez a hozamok érdemi emelkedéséhez vezetett, ami különösen érzékenyen érinti a részvénypiacok értékeltségét. Ebben a forgatókönyvben a historikus „midterm” mintázatok háttérbe szorulhatnak, mivel a likviditási környezet romlása és a magasabb diszkontráták erősebb piaci hajtóerővé válhatnak, mint a politikai ciklus önmagában.
Mindez azonban nem feltétlenül cáfolja a historikus „midterm” mintázatokat, inkább azok időbeli lefutását torzíthatja: a jelenlegi környezetben a piacok sokkal gyorsabban árazzák a kockázatokat.
Nyersanyagpiacok: arany és ipari fémek nyomás alatt
A fenti folyamatok a nyersanyagpiacokon is látványosan jelentek meg. Bár az arany februárig a geopolitikai feszültségek, a „safe haven” kereslet, valamint a jegybanki aranytartalékok bővülése és az arany monetáris stratégiákban betöltött erősödő szerepe által is támogatott volt, a kamatemelési várakozások erősödése már elkezdte megtörni ezt a trendet. Ennek oka, hogy az arany – hozamot nem termelő eszközként – kifejezetten érzékeny a reálhozamok emelkedésére.
Amennyiben a piac a tartós infláció miatt magasabb kamatszintet áraz, a növekvő alternatív költség könnyen csökkentheti az arany iránti befektetői keresletet, ami rövid távon korrekcióhoz vezethet még egy alapvetően bizonytalan geopolitikai környezetben is.
Hasonló mechanizmus érvényesülhet az ipari fémek esetében, azonban ott egy további csatorna is erősíti a lefelé mutató kockázatokat. A tartósan magas infláció és az erre adott monetáris szigorítás nemcsak az alternatív költségeket emeli, hanem a gazdasági növekedést is lassíthatja, ami közvetlenül csökkenti az ipari fémek iránti keresletet. Egy ilyen környezetben
- a réz,
- az alumínium
- vagy a nikkel árfolyama is
nyomás alá kerülhet. Így egy inflációs sokk – amely első körben áremelkedést generál – a monetáris reakción keresztül végső soron a nyersanyagpiacok szélesebb körében is korrekciót válthat ki.
Szektorrotáció a politikai ciklus mentén
Ez a kettősség nemcsak az egyes eszközosztályok, hanem a részvénypiaci szektorok teljesítményében is egyre markánsabban megjelenhet. A választások előtt a defenzív szektorok – mint az egészségügy vagy a közművek – gyakran felülteljesítők, mivel a piac védekezik a volatilitás ellen.
Ha a republikánus előretörés válik domináns narratívává, az energiaipar (hagyományos fosszilis hordozók) és a védelmi szektor kaphat szárnyra. Ezzel szemben a tech szektor és a növekedési részvények gyakran a választások utáni „megkönnyebbülési rali” nyertesei.
A Citi elemzése szerint 1990 óta a választások előtti május–októberi időszakban a defenzív szektorok, például
- az egészségügy,
- a közművek
- vagy a fogyasztási alapcikkek
átlagosan mintegy 7 százalékponttal verték a ciklikusokat.
A választás utáni november–áprilisi fél évben viszont éppen fordítva történt: a ciklikusok –
- ipar,
- pénzügy,
- energia,
- technológia
– teljesítettek jobban, átlagosan 6,5 százalékponttal.
Mit mond a statisztika – és mit nem?
1950 óta az amerikai részvénypiac minden egyes esetben pozitív hozamot produkált a félidős választásokat követő 12 hónapban és átlagosan 15,4 százalékos emelkedést hozott, ami közel duplája a ciklusokon kívüli évek 7,8 százalékos átlagteljesítményének.
Fontos azonban leszögezni, hogy a tőkepiaci történelem nem jelent feltétlen garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
Alkalmazkodás egy új piaci környezethez
A befektetőknek ezért a midterm anomáliát nem „tévedhetetlen jóslatként”, hanem egy valószínűségi forgatókönyvként érdemes kezelniük, amely mellett a szigorú kockázatkezelés és a diverzifikált portfóliók kialakítása továbbra is elengedhetetlen feltétele a tőkemegőrzésnek. A következő időszakban ezért nem az lesz a döntő, hogy a történelem ismétli-e önmagát, hanem az, hogy a befektetők mennyire tudnak alkalmazkodni egy gyorsan változó, új egyensúlyi környezethez.