„Ha folytatódik az energiaárak elszállása, és újabb energiaársokkal nézünk szembe, lehet, hogy az azzal a lendülettel ki is húzta a szőnyeget a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési lehetőségei alól” – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szombat óta forrong a Közel-Kelet, miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt. A támadásokban meghalt a perzsa államot 1989 óta vezető Ali Hamenei ajatollah, illetve a Forradalmi Gárda több magas rangú vezetője. Válaszul Irán megtorló akciókat hajtott végre, és drónokkal támadta Izraelt, valamint környező olajtermelő országokat, Dubajt, Kuvaitot és Bahreint. Egyre inkább úgy fest tehát, hogy évtizedek óta nem látott olajválság fenyeget.

Lehet, hogy ennyi volt? Az iráni háború keresztbe tehet Varga Mihályék tervének – már a 400-as eurót és a benzinárstopot emlegetik / Fotó: Vémi Zoltán

Ráadásul bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, amit korábban elképzelni lehetett: Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése nem okoz nagy hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább. Virovácz Péter szerint várhatóan többhetes konfliktus elé nézünk, emiatt 80–90 dollár közé ragadhat be a Brent ára. Ennek jele volt, hogy a tőzsdenyitás után hétfő reggel:

az európai piacon mérvadó olaj ára 80 dollár fölé kúszott, ami 6 százalékos erősödést takart,

a holland tőzsdén jegyzett TTF gáz ára pedig kora délután 47 euróig kapaszkodott, miután Katar leállította az LNG-gyártást.

Az elemző szerint mivel kerülő úton kell Európába szállítani, az energiaárak tovább emelkedhetnek, és az ellátási láncokban zavarok keletkezhetnek. Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságra nézve egyértelműen az energiaársokk jelenti a legnagyobb veszélyt.

Gazdasági szempontból semmi más nem érdekes

– mondta az elemző, hozzátéve, nem Irán kiesése a legnagyobb gond, hanem hogy a Hormuzi-szoroson nem lehet közlekedni, a legtöbb hajó vesztegel vagy el sem indult, a biztosítótársaságok nem hajlandóak biztosítani az arra járó hajókat. Gyakorlatilag ellátásilánc-problémákkal fogunk szembesülni, ez érinti az olajat, az LNG-t, bármit, ami a szoroson átment volna. A piac arra számít, hogy heteken keresztül eltart ez az állapot, ami jókora kiesést okozhat a világpiacon.

Ráadásul a Hormuzi-szoroson nagyjából annyi cseppfolyósított gáz halad át, mint amennyit az orosz gázról való leválás idején ki kellett váltania Európának.

Ez a teljes mennyiség egyötöde, ami közvetlenül érinti Európát.