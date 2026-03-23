Zuhan az arany, mint a kő, és vele az ezüst is – idén még nem volt ilyen olcsó a két nemesfém

A kibontakozó energiaválság hajtotta inflációs félelmek miatt a befektetők egyre inkább kamatemelésekre számítanak szerte a világban, ami alaposan megtépázta az arany és más nemesfémek árfolyamát, lévén olyan eszközökről van szó, melyek nem kamatoznak, ellentétben az állampapírokkal.

Zuhan az arany, mint a kő, és vele az ezüst is – idén még nem volt ilyen olcsó két nemesfém

Nem annyira biztos menedék az arany

Bár az elmúlt évben sokan vásároltak a sárga fémből pont a geopolitikai feszültségek elleni egyfajta biztosítás céljából, éles helyzetben, vagyis az iráni háború kitörése után az arany egyáltalán nem bizonyult biztos menedéknek. A nemesfémek árfolyama ugyanakkor már január végén megbicsaklott, ám akkor még az emelkedő trend visszatért.

Az iráni háború kitörése óta azonban gyakorlatilag folyamatosan menekülnek a nemesfémekből a befektetők, miközben a dollár emelkedik.

Az arany így hétfőn már kevesebbet ért, mint az év elején, miután az árfolyam több mint 7 százalékot zuhant, és unciánként 4100 dollár közelébe csökkent, ami jócskán elmarad az idei évben elért 55oo dollár közeli csúcstól.

Az arany kistestvére, az ezüst, melynek árfolyamát az ipari felhasználás is hajtotta, még rosszabbul teljesített, a második számú nemesfém hétfőn unciánként 62 dollár körül cserélt gazdát, ami azt jelenti, hogy az árfolyam alig több, mint a 120 dolláros csúcs felére csökkent.

Az óriási esésben szerepe lehet annak is, hogy a két nemesfém drágulása a tavalyi év végén és az idei év elején már-már a mánia jeleit mutatta, így a narratíva fordultakor a zuhanás is gyorsan következett be.